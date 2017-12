Sie sind der erste Architekt, der in den Swarovski Kristallwelten eine Wunderkammer gestaltet hat. Was hat Sie daran gereizt?

Fernando Romero: Wenn du als Architekt Gebäude entwirfst, spielt Licht eine zentrale Rolle. Und als Nadja Swarovski mich gebeten hat, in den Wattener Kristallwelten eine Wunderkammer einzurichten, in der ich durch das Medium Kristall mit Licht spielen kann, hat mich das sehr gereizt. Gebündelt zu einer Sonne, die in der Architektur, die ich mache, eine zentrale Rolle spielt. Die Arbeit kann aber auch als Hommage an den amerikanischen Architektur-Visionär Buckminster Fuller verstanden werden, der in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts allein aus Dreiecken seine legendären geodätischen Kuppeln gebaut hat.

Die Sonne spielt aber auch in der archaischen mexikanischen Kultur eine zentrale Rolle. Wie wichtig ist dieser Aspekt für das für die Kristallwelten erfundene Objekt?

Romero: Meine Wurzeln sind sehr wichtig für mich. Ich bin als Architekt wesentlich von den unter dem Einfluss der Spanier in Mexiko entstandenen Bauten beeinflusst, ebenso wie von denen der Mayas, etwa ihren Sonnenpyramiden, die lange Zeit die größten Bauwerke im südlichen Amerika waren. Sie sind integraler Teil meiner Geschichte. Egal, ob ich eine Architektur oder ein Objekt entwerfe.

Ihre aus 2880 Swarovski-Kristallen gemachte, von innen erleuchtete „Sonne“ ist bereits durch Nord- und Südamerika getourt, um nun in Wattens ihre endgültige Heimat zu finden.

Romero: Ja, das stimmt. Für eine große mexikanische Sammlung wird allerdings mit Erlaubnis von Swarovski eine Replik der „Sonne“ hergestellt werden.

Was macht für Sie den Unterschied aus, ob Sie ein autonomes skulpturales Objekt wie die „Sonne“ oder eine Architektur planen?

Romero: Das ist etwas komplett anderes. Bei Architektur geht es immer primär um die Menschen, für die sie entsteht, geht es um Funktionen, um ganz konkrete Raumprogramme, um den jeweiligen Ort und nicht zuletzt um städtebauliche Fragen. Beim Kreieren eines Kunstobjekts ist man wesentlich freier, hier spielen allein Ästhetik und vielleicht noch Symbolik eine Rolle.

Fühlen Sie sich als Architekt als Künstler?

Romero: Nein, ich bin kein Künstler. Mir geht es um das Lösen von Problemen mit den Mitteln der Architektur.

Aber Sie bauen gern im kulturellen Kontext. Ich denke da an das Museo Soumaya, das Sie in Mexiko-Stadt für die bedeutendste lateinamerikanische Kunstsammlung entworfen haben.

Romero: Bei allem, was ich baue, kommt es letztlich auf den Kontext an, bei einem Museum auf die Kunst, die hier zu sehen ist. Das ist es auch, was das Architektur-Machen so spannend macht.

In der Wahl Ihrer Formen und Materialien sind Sie immer auf der Suche nach neuen, oft experimentellen Lösungen.

Romero: Eigentlich bin ich an Innovationen formaler wie materieller Art nicht wirklich interessiert. Es gibt immer Tausende von Lösungen, worauf es wirklich ankommt, ist der jeweilige Ort, die Funktion eines Gebäudes.

Aber Sie mögen spektakuläre Lösungen schon ganz gern. Ich denke da wieder an Ihr Museum in Mexiko-Stadt, das wie eine riesige Skulptur daherkommt.

Romero: Ja, ich mag es, mit meiner Architektur zu überraschen. Besonders bei Museumsbauten, die doch dazu da sind, den geistigen Horizont der Besucher zu erweitern, tiefe Emotionen zu provozieren. Wobei es mir nie primär um formale Experimente geht.

Sie sind als Architekt aber auch ein sehr sozial bewegter Mensch.

Romero: Ja, wir bemühen uns in den letzten Jahren verstärkt um die Lösung von infrastrukturellen Problemen etwa in Mexiko-Stadt, um die Lebensqualität breiter Bevölkerungsschichten nachhaltig zu verbessern, zukunftsträchtige Entwicklungen anzustoßen.

Eine Ihrer Firmen vermittelt Menschen, die sich selbst ein Haus bauen möchten, das notwendige Know-how.

Romero: Ja, das finde ich sehr wichtig und es funktioniert auch erstaunlich gut.

Ein visionäres Projekt ist die „border city“, die sich auf rund 290.000 Quadratmetern mit in beide Richtungen durchlässigen Grenzen zwischen Mexiko und den USA ausbreiten soll. Sie wird angesichts der Mauerbau-Pläne von Präsident Trump aber wohl eine Vision bleiben.

Romero: Die aktuellen politischen Vorstellungen von Grenzen werden in 30 Jahren längst Vergangenheit sein. Die Welt wird sich ändern, genauso wie die Grenze, die sich zwischen den USA und Mexiko zu einer Win-win-Situation für beide Seiten hinentwickeln wird. Wobei man oft übersieht, dass bereits jetzt die Beziehungen zwischen den beiden Ländern besonders in wirtschaftlicher Hinsicht ausgezeichnet sind.

Sie haben ein Büro in Mexiko-Stadt und New York. Was bauen Sie im Moment gerade?

Romero: Was mich derzeit am meisten beschäftigt, ist die Entwicklung einer Hyperloop, einer Magnetschwebebahn, die mit rund 1000 Stundenkilometern in einer Röhre fährt. Das wird meiner Meinung nach das Transportmittel der Zukunft sein, dessen Antrieb nur zehn Prozent der herkömmlichen Energie benötigt.

Sie haben schon sehr viel gebaut, was möchten Sie gern bauen?

Romero: Ich habe immer von einem Flughafen geträumt. Den habe ich nun (gemeinsam mit Norman Foster, Anm.) in Mexiko-Stadt gebaut. Da bleibt also noch die Kathedrale, die ich gern bauen möchte.

Werden Sie vielleicht auch für Swarovski in Wattens etwas bauen?

Romero: Geplant ist diesbezüglich nichts, in Tirol würde ich aber schon gern etwas bauen. Ist die Landschaft hier doch so wunderschön.

Das Interview führte Edith Schlocker