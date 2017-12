Innsbruck – Ein Mann mäht in Zeitlupe den Rasen, seine Frau kümmert sich im kleinen Glashaus um das Gemüse. Die zu viel und zu eng ausgesetzten Zucchini drohen die Tomaten zu ersticken. Die wuchernden Pflanzen sind auch eine Allegorie auf die Verhältnisse im Wohnhaus der Familie Löcker. Herr Löcker bewohnt einen Raum im Keller, während seine Frau im ersten Stock wohnt. Das Arrangement, sich möglichst aus dem Weg zu gehen, hat das Ehepaar vor 18 Jahren getroffen. Hin und wieder lässt sich Herr Löcker mangels eigener Kochgelegenheit von seiner Frau eine Wurst brühen. Eine Scheidung kommt auch aus ökonomischen Gründen nicht in Frage, obwohl die Stimmung verbal irgendwo zwischen „Krieg” und „Waffenstillstand” schwankt. Die aus St. Michael im Lungau stammende und seit 2000 in Berlin lebende Regisseurin Ivette Löcker hat über ihre Eltern den Film „Was uns bindet“ gedreht und bei der diesjährigen Diagonale den Preis für den Besten Dokumentarfilm gewonnen. Der Film ist ab heute im Innsbrucker Leokino zu sehen.

Bereits 2011 gewannen Sie für „Nachtschichten“ in Graz den Großen Dokumentarfilmpreis. Viele der spektakulären Bilder legten die Vermutung nahe, Sie ziehe es zum Spielfilm. Ivette Löcker: Ich arbeite gern mit Mitteln, die dem Spielfilm zugeordnet werden, vor allem visuellen Mitteln wie Zeitlupe oder wie Musik eingesetzt wird. Aber was mich dann am meisten interessiert, sind Menschen und Beziehungen. Mich fasziniert das einfach, wie wir miteinander umgehen oder was man im Mikrokosmos einer Familie alles finden kann, und wie ein Mikrokosmos mehr über uns oder die Gesellschaft erzählen kann.

„Was uns bindet“ beginnt mit einer Spielfilmeröffnung. Sie lassen sich massieren, denn immer wenn Sie in den Lungau kommen, leiden Sie unter Verspannungen. Löcker: Diese Inszenierung mit mir sollte meine Motivation klarmachen. Es gibt diese Irritation einer Idylle, die vielleicht Kindheitserinnerungen wecken könnte und andeutet, auf welche Reise möchte ich die Zuschauer schicken.

Damit beginnt eine körperliche und seelische Therapie, an deren Anfang immer die Offenlegung schmerzender Punkte stehen muss. Löcker: Ich wollte das einfach genauer wissen, weil das auch in meiner Erinnerung so verschwimmt, wann das alles angefangen hat, weil die Situation, wie meine Eltern leben, eine Normalität hat, die aber auch nach vielen Jahren nur schwer erträglich ist.

Was war denn der Auslöser für das Filmprojekt? Löcker: Ich lebe schon seit vielen Jahren nicht mehr im Lungau und diese Distanz hat viele Ambivalenzen. Natürlich habe auch ich Sehnsucht nach zuhause, wie auch meine Eltern Sehnsucht nach mir und meinen Schwestern haben, und irgendwann habe ich mir gedacht, ich sollte mich meinen Gefühlen annähern, indem ich einen Film über den Lungau mache. Da habe ich mich noch vor dem Kern meiner Untersuchung gedrückt, denn das, was mir die ganzen Verspannungen und widersprüchlichen Gefühle bereitet, ist weniger der Lungau, sondern meine Eltern. Mir ist dann immer klarer geworden, dass es ein Film über meine Eltern und meine Herkunft werden muss. Und der Auslöser war dann diese Geschichte mit den Häusern, dass mein Vater den ganzen Besitz vorzeitig an uns Kinder überschreiben wollte. Da habe ich mir überlegt, ob meine Eltern Filmfiguren sein könnten?

Jetzt stehen Ihre Eltern in der Auslage und geben viel über sich preis. War viel Überredung notwendig? Löcker: Mein Vater war sofort dabei. Dem hat die Idee gefallen, gefilmt zu werden und zu zeigen, wie er lebt. Für meine Mutter war das nicht so einfach. Sie hat sich Bedenkzeit erbeten, weil sie sich überlegt hat, was wird da alles rauskommen, was werden die Nachbarn sagen, aber sie hat dann zugestimmt.

Einmal fahren Sie mit Ihrer Mutter nach Slowenien zum Bauernhof, auf dem sie aufgewachsen ist. Löcker: Meine Mutter ist mit 18 Jahren als Gastarbeiterin nach Österreich gekommen, hat meinen Vater kennen gelernt und ist hiergeblieben.

Mit Ihrem Vater fahren Sie zur Expo von 2015 nach Mailand. Es ist nicht zu sehen, was ihn interessiert. Löcker: Ich glaube, es geht ihm nur um das Unterwegssein. Es hätte auch eine andere Destination sein können.

Es gibt jenseits der aggressiven auch komische Momente. Löcker: Der Humor ist das, was sie noch verbindet, dass sie über sich selbst lachen können, sonst könnte man das nicht aushalten. Sie haben einfach zu einem halbwegs friedlichen Umgang miteinander gefunden.

Sie haben Ihre Eltern ein Jahr lang mit der Kamera beobachtet. Sozusagen als Resümee bleibt die Einschätzung des Vaters: „Der Krieg geht weiter!“ Löcker: Ich bin froh, dass ich mit Michael Palm einen klugen Menschen als Cutter hatte. Für mich gab es viele Szenen, wo es schmerzlich war, das noch einmal anzusehen, wo ich alleine gesagt hätte, das schaue ich mir nie wieder an. Diese Streits, wenn man sie immer wieder hört, sind als Tochter schwer zu ertragen. Für mich geht der Film auch darum, dass ich mich damit versöhnt habe. Dass wir es als Familie geschafft haben, diesen Film durchzustehen, das hat uns auch nähergebracht. Als Rückwirkung für mich und meine Familie ist das ganz positiv.

Das Gespräch führte Peter Angerer