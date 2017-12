Von Alexandra Plank Innsbruck — Wenn von Bollywood die Rede ist, wird alles größer, farbenfroher, lauter. So ist das auch mit dem zweiten Teil des indischen James Bond namens „Tiger Zind­a Hai", der vom 15. März bis 4. April in Tirol gedreht wurde. Ursula Keplinger und Reinhard Forcher von Creative Creatures haben den Dreh mit einer Crew aus 100 Indern und 100 Einheimischen abgewickelt. „Die Produktion hat während der Dreharbeiten 2,5 Millionen Euro in Österreich ausgegeben, solche Summen sind mit anderen Produktionen nicht zu erzielen", so Kep­linger. Am 22. Dezember hat der Streifen weltweit Premiere. Der Trailer sprengt alle bisherigen Rekorde.

Bollywood bewirbt die Filme auch mit Videos der Songs. Jener, der in Tirol entstanden ist, erzielte binnen zwei Wochen mehr als 33 Millionen Klicks. Die Werbewirkung ist unbezahlbar. Schon jetzt fragen Inder nach den Tiroler Drehorten des Megaprojekts. Die Superstars des indischen Films, Salman Khan und Katrina Kaif, wirken mit. Der Action-Film handelt von einem indischen Agenten und einer pakistanischen Agentin, die einander verfallen. Im zweiten Teil ziehen sich die beiden inkognito nach Praxmar im Sellraintal auf ein Jagdhaus zurück.

Natürlich werden sie nicht in Ruhe gelassen, sondern rund um den Erdball gejagt. Eine der zahlreichen spektakulären Szenen beinhaltet eine Verfolgung durch ein Wolfsrudel. „15 gechipte Wölfe wurden dafür von Ungarn importiert. Sie hat man dort von Hand aufgezogen und dressiert", erzählt Forcher. Der Film erweckt zunächst den Eindruck, er würde sich nur um Liebe drehen, doch dann gibt es viele Hiebe. Tom Struthers, die Nummer eins in Sachen Stunts, betreute die waghalsigen Snowboard-Acts, die auch vom Tiroler Flo Orley durchgeführt wurden.

„Die Schwierigkeiten beim Dreh waren, dass die indischen Stars erkannt wurden und sich sofort eine Menschenmenge gebildet hat", erzählt Forcher. Der Hauptdarsteller musste von vier Bodyguards bewacht werden. „Wir arbeiten mit unserem Partner Isvinder Maddh zusammen, einem gebürtiger Inder, der in Wien aufgewachsen und in beiden Kulturen zu Hause ist. Mit Indern zu arbeiten heißt sieben Tage die Woche, 24 Stunden pro Tag da zu sein." Alle Ebenen arbeiteten wunderbar zusammen. „In Innsbruck machte es der Stadtsenat in kürzester Zeit möglich, die Herzog-Friedrich-Straße zu sperren, im Sellrain und Kaunertal wurde seitens der Einheimischen viel geleistet", so Keplinger.

Der Schneemangel war ein Problem. Gegen Ende des Drehs mussten täglich drei Lkw-Ladungen Schnee per Kanone produziert und nach Praxmar gebracht werden. Wirt Alois Melmer habe den Schnee mit dem Miststreuer aufgebracht, so Keplinger. Es seien Freundlichkeiten wie diese, die sich in Bollywood herumsprechen. Für 2018 haben sich zwei große Produktionen angesagt.