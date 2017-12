Seit 2011 waren Sie mit Thomas Maurer und Robert Palfrader als „Wir Staatskünstler“ im Einsatz: Die Gründung ging dereinst mit dem Hochkochen der Buwog-Affäre einher. Tut‘s nicht weh, dass jetzt, wo der Korruptions-Prozess im Laufen ist, Schluss mit den Staatskünstlern ist?

Florian Scheuba: Eigentlich bringt das sogar einen positiven Aspekt mit sich: Die Melancholie wird etwas abgedämpft. Der letzte Tag unserer Aufzeichnung war ja der erste Tag des Buwog-Prozesses – da schließt sich schon ein Kreis. Wir hätten damals nicht zu hoffen gewagt, dass es irgendwann tatsächlich zum Prozess kommt, von der Symbolik her ist das schon beachtlich.

Stimmt es, dass Karl-Heinz Grassers Anwalt Manfred Ainedter ein Gutachten erstellen ließ, mit dem er beweisen will, dass die Staatskünstler mitverantwortlich für die angebliche Vorverurteilung seines Mandanten sind? Scheuba: Es gibt tatsächlich ein Gutachten, in dem wir vorkommen: Es wird uns darin eine Verantwortung dafür gegeben, dass so viele Österreicher Karl-Heinz Grasser für schuldig halten. Wobei auch klar herauskommt, dass etwaige Vorwürfe, wir hätten das Urteil vorweggenommen, nicht haltbar sind. Im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass wir in den letzten Jahren sehr viele Fakten präsentiert haben – und Grassers Hauptproblem ist ja nicht eine angebliche Vorverurteilung, sondern die belastende Faktenlage. Aber seit dem Teilgeständnis von Peter Hochegger haben Grasser und Co. ja wirklich andere Sorgen als uns.

Sind Sie ein wenig stolz, dass ihnen drei so eine Macht eingeräumt wird?

Scheuba: (lacht) Ja, wir fühlen uns durchaus geschmeichelt, dass uns so eine Wichtigkeit zuerkannt wird.

Die heutige Jahresbilanz ist auch der letzte ORF-Auftritt der Staatskünstler. Welcher Moment in den letzten sechs Jahren hat sich besonders bei Ihnen eingeprägt?

Scheuba: Es gab viele prägende Momente: Bewusst geworden ist uns das, als wir für die finale Rückschau versucht haben, die besten Szenen rauszusuchen. Ein Höhepunkt war aber sicher die vergebliche Suche nach der Erwin-Pröll-Privatstiftung: Bis vor unserem Besuch in St. Pölten war ja die offizielle Linie des damaligen Landeshauptmanns Pröll, dass sich der Sitz im Landhaus St. Pölten befindet, damit die Bürger dort in direkten Kontakt mit der Stiftung treten können. Bei unserem Besuch sind wir dann mehrere Stunden von Pontius zu Pilatus durchgeschickt worden, bis der Landesamtsdirektor final erklärt hat, dass es die Stiftung hier gar nicht gibt. Das war dann doch eine neue Erkenntnis, die mit Sicherheit weitere journalistische Recherchen bewirkt hat, die zur Auflösung der Stiftung geführt haben.

Am Montag wurde die schwarz-blaue Regierung angelobt. Bräuchte diese nicht auch Staatskünstler, die ihr auf die Finger schaut?

Scheuba: Dieses Feedback haben wir in den letzten Tagen oft gehört. Und an uns ist das Projekt ja auch nicht gescheitert. Wir hätten uns auch gern weiterhin zu Wort gemeldet.

Woran sind die Staatskünstler dann gescheitert?

Scheuba: Wir können eigentlich nur mutmaßen: Die offizielle Version des ORF lautete, dass zu wenig Geld da ist. Wobei wir ja eh schon am Rande der Selbstausbeutung gearbeitet haben. Zum Vergleich: Die „heute-show“ im ZDF hat 40 Redaktionsmitarbeiter, wir hatten einen. Deshalb klang für uns das Argument, die Sendung sei zu teuer, dann auch etwas befremdlich.

Hat das Aus womöglich irgendetwas damit zu tun, dass die Staatskünstler im Vorjahr vorhatten, die ORF-Wahl anzufechten?

Scheuba: Ich traue mich jetzt fast zu wetten, dass wir uns damit nicht viele Freunde am Küniglberg gemacht haben. Alles andere fällt in den Bereich der Mutmaßungen. (lacht)

Die Staatskünstler haben sich nie gescheut, nach Macht gierende Politiker vorzuführen – wie zuletzt FPÖ-Rückkehrer Robert Lugar, der sich einer Autokratie gegenüber recht offen gezeigt hat. Gab es da von politischer Seite jemals Interventionen gegen Sie?

Scheuba: Das wissen wir nicht: Denn wenn heutzutage interveniert wird, dann passiert das nicht auf direktem Weg. Rückblickend kann ich aber sagen, dass wir freudig überrascht waren, was in den vergangenen sechs Jahren alles möglich war. Wir mussten keine großen Kämpfe austragen, um unsere Inhalte ’rüberzubringen.

Als das Sendungs-Aus bekannt wurde, hieß es, dass es seitens des ORF Gespräche für eine weitere Zusammenarbeit mit Ihnen dreien geben wird. Was haben diese Gespräche ergeben?

Scheuba: Angeblich gibt es Überlegungen für ein anderes Format. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil nicht klar ist, ob es die handelnden Personen in Zukunft im ORF überhaupt noch geben wird. Da stößt meine ORF-Astrologie auf ihre Grenzen.

Angesprochen auf den Satire-Anteil im ORF haben Sie vor zwei Jahren in einem TT-Interview gemeint, dass der ORF seine Kernaufgaben als öffentlich-rechtlicher Sender nicht mehr erfüllt. Hat sich an dieser Meinung etwas geändert? Scheuba: Nein. Diese Meinung hat sich sogar verfestigt. Das Feld, in dem wir arbeiten – also die investigative Satire – gibt es im ORF nämlich de facto gar nicht mehr. Dabei zeigt ein Blick in die USA, dass dieses Genre, in dem politische und investigative Inhalte satirisch übersetzt werden, total boomt. Man denke nur an die Shows von John Oliver oder Stephen Colbert, die gerade bei der jungen Zielgruppe auffällig hohe Quoten haben. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass diese Formate mehr Zuspruch finden als klassische Nachrichtensendungen. Ich bin überzeugt, dass der Bedarf für diese Form von Satire sicher auch in Österreich gegeben ist. Und es müssen ja nicht wir sein, die das machen: Aber dass es gar nicht stattfindet, ist mehr als schade.

Im Laufe des neuen Jahres soll ein neues ORF-Gesetz im Parlament eingebracht werden. Wie müsste dieses ausschauen, damit die politische Einflussnahme auf den Sender nicht zunimmt?

Scheuba: In meinen Augen geht es vordergründig um ein Grundbekenntnis, ob man sich den ORF auch weiterhin leisten will. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass es etliche Politiker gibt, die bereit wären, zumindest einen Kanal zu verkaufen, und die auch kein Problem damit hätten, wenn wir Teil einer deutschen Medienkolonie würden. Umso wichtiger ist’s darzulegen, welchen Beitrag der ORF für die Identität Österreichs liefern kann. Abgesehen davon fürchte ich, dass die Parteien sich nun erneut einen Kampf darum liefern werden, wer mehr politische Einflussnahme nehmen kann.

Das Gespräch führte Christiane Fasching