Innsbruck — Obwohl drei Tiroler Kandidaten in der finalen Folge von „Austria's Next Topmodel" um den Titel kämpfen, können sie den Sieg nicht nach Tirol holen. Der Innsbrucker Max muss mit Kandidatin Sanda als erstes gehen, sie gehören nicht zu den vier Finalisten. Nachdem anschließend noch Allegra ausscheidet, belegen die beiden Tiroler Peter und Simone gemeinsam den 2. Platz.

Die Highlight-Momente des Gewinners:

Der Sieger der 8. Staffel heißt Isak, ist 21 Jahre alt und kommt aus Steyr in Oberösterreich. Nach Oliver Stummvoll und Fabian Herzgsell gewinnt zum dritten Mal in Folge ein Mann den Titel. Eveline Hall, Moderatorin und Host der Show, ist zufrieden mit ihrer Wahl: „Es konnte nur einer oder eine 'Austria's Next Topmodel' werden. Die Kandidaten haben mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber Isak hat seine Leistung von Woche zu Woche gesteigert und bei allen Shootings und Challenges eine Top-Performance an den Tag gelegt. Mit Konzentration und Disziplin ist er in kürzester Zeit durchgestartet. Ihm stehen in der Modebranche definitiv alle Türen offen."

Freuen darf sich auch sein Teamleiter - das Tattoomodel Daniel Bamdad: „Er ist der Beweis, dass, wenn man sich etwas vornimmt, sein Ding durchzieht und sich von niemandem beeinflussen lässt, man alles schafft. Ich weiß gar nicht, ob er oder ich glücklicher über den Sieg ist. Und ich kann von Herzen sagen: Er hat es verdient. Er wird alles aus dieser Chance rausholen und hat eine riesen Zukunft vor sich."



Wer in Isaks Fußstapfen treten möchte, kann sich ab sofort für die nächste Staffel von „Austria's Next Topmodel" bewerben. (kla)