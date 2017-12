Innsbruck – Nicht zuletzt wegen einer stark gekürzten und dadurch um ihre gesellschaftskritische Schärfe gebrachten Bearbeitung von Erich Kästner gilt Jonathan Swifts 1726 erstmals veröffentlichter Roman „Gullivers Reisen“ hierzulande vornehmlich als Kinderbuch.

Gegen dieses wirkmächtige Bild schreibt der Wiener Autor Doron Rabinovici an, wenn er den vielleicht bedeutendsten satirischen Text der Weltliteratur nun als ganz gegenwärtige Posse über die allzu menschlichen Widerwärtigkeiten nacherzählt. Im Vergleich zum Original freilich ist Rabinovicis vom deutschen Zeichner Flix illustrierte Variante schmal, eine Auswahl wichtigster Episoden, ein elegant kompiliertes Best-of, ein Appetitmacher auf den eigentlichen Roman. Größter Vorzug des fein ausgestatteten Bändchen ist, dass nicht nur die beiden hinlänglich bekannten Reisen Gullivers – jene zu Zwergen und Riesen – nacherzählt werden, sondern dass auch die weit weniger drolligen zur fliegenden Insel Laputa zum Beispiel oder ins Land der Houyhnhnms angerissen werden. Hier zeigt sich Swifts Kritik an Land und Leuten, am rationalen Schrecken der Aufklärung und unheilbringender Verblendung am deutlichsten. Schon die knappe Nacherzählung weckt die Hoffnung, dass sich Doron Rabinovici, selbst ein bissiger Satiriker von Rang, den ganzen, im Original gut 400 Seiten starken Roman vornimmt – und ihn für ein heutiges Publikum aufbereitet. Denn eines ist klar: Einen geeigneteren Vermittler kann man sich nicht wünschen. (jole) Erzählung Jonathan Swift: Gullivers Reisen. Nacherzählt von Doron Rabinovici. Insel Verlag, 142 Seiten, 16.50 Euro.