Die ersten neun Filme gibt's hier: http://go.tt.com/2ChauD8 10. Tomb Raider



Vom Computerspiel zum Kultfilm — fast 15 Jahre ist es her, dass Angelina Jolie in Tomb Raider auf der Leinwand zu sehen war. Ab 15. März verkörpert Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander (The Danish Girl, Jason Bourne) die legendäre Archäologin und Schatzsucherin Lara Croft. Dabei wird die Vorgeschichte der Archäologin aufgerollt.





11. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 2

Im 2. Teil des Fantasy-Films reist Newt Scamander (Eddie Redmayne) auf der Suche nach Zauberwesen rund um die Welt. Dabei steht die Geschichte des jungen Dumbeldore (Jude Law) und seinem ehemaligen Freund und später Widersacher Grindelwald (Johnny Depp) im Zentrum. Ab 15. November im Kino.





12. Mulan



Nach Cinderella und Die Schöne und das Biest kommt am 22. November die Realverfilmung von Mulan in die Kinos. Der Zeichentrick-Klassiker um das chinesische Mädchen, das sich als Mann ausgibt, um für ihren alten Vater in den Krieg zu ziehen, sorgt bei Fans für Aufsehen: Die Neuverfilmung wird ohne Lieder auskommen. Trailer gibt es bislang noch keinen.





13. Downsizing

Ab 18. Januar warden Matt Damon, Kristen Wiig und Christoph Waltz geschrumpft: Um der Überbevölkerung entgegenzuwirken und Wasser, Luft und Nahrung zu sparen, finden norwegische Wissenschaftler einen Weg, Menschen auf eine Körpergröße von zwölf Zentimetern verkleinern zu lassen. In „Leisureland" winkt allen ein Leben in Luxus und Reichtum. Ob es hält was es verspricht?





14. Solo: A Star Wars Story

Grund zur Freude für „Star Wars"-Fans: In dem Spin-Off wird die Geschichte des jungen Han Solo erzählt, wie er zum Weltraum-Schmuggler wird. Gespielt wird Han Solo dabei von Alden Ehrenreich (Beautiful Creatures). Starttermin ist der 24. Mai. Offiziellen Trailer gibt es auch hier noch keinen.





15. Deadpool 2

Die Fortsetzung der Comic-Verfilmung Deadpool auf dem Jahr 2016 startet am 1. Juni in den amerikanischen Kinos, der heimische Kinostart ist bislang nicht bekannt. Auch über die Handlung wissen wir noch nicht allzu viel. Klar ist, dass Deadpool (Ryan Reynolds) einen Schurken zur Strecke bringen wird. Dabei bekommt er Unterstützung von dem Muskelprotz Cabel.





16. Mission Impossible 6

Ab 2. August kann man Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) wieder einmal dabei zuschauen, wie er mit seinem Team zum sechsten Mal die Welt rettet. Seine Verbündeten Benji Dunn (Simon Pegg), Luther Stickell (Ving Rhames) und Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sind wieder mit von der Partie. Auf einen Trailer müssen Fans noch warten.





17. Die Unglaublichen 2

In Die Unglaublichen 2 konfrontiert Pixar seine Superheldenfamilie mit einer neuen Bedrohung, die sie dazu bringt, ihre kostümierten Alter Egos wieder zum Einsatz zu bringen. Ab 27. September ist die Fortsetzung zu sehen, in der Mama Helen alias Mrs. Incredible im Mittelpunkt steht, während Ehemann Bob aka Mr. Incredible zu Hause bleibt und sich um die Kinder Violet, Dash und Baby Jack-Jack kümmert.





18. Ready Player One

Ready Player One ist die Adaption des Roman-Debüts von Drehbuchautor Ernest Cline und in der Gamer-Welt unserer nahen Zukunft angesiedelt. Es geht um ein gigantisches Multiplayer-Simulations-Spiel namens OASIS. Als der Erfinder des Spiels plötzlich stirbt, offenbart sein letzter Wille eine große Überraschung: Im Spiel sind drei Schlüssel versteckt, die der Reihe nach drei Tore öffnen. Hinter der letzten Tür verbergen sich die Zugangsdaten zu seinem unermesslichen Vermögen. Ab 5. April ist der Film von Kult-Regisseur Steven Spielberg im Kino zu sehen.