Innsbruck – Dass der blutjunge Patrick Hahn, kaum in Erl hineingeschnuppert, mit wichtigen Aufgaben bei den Tiroler Festspielen betraut worden ist, spricht für sein Talent und Gustav Kuhns Vertrauen in wahre Begabungen. Er hatte vor einem Jahr einen Abend mit Mendelssohn und Kreisler-Chansons, der 21-Jährige interpretierend am Klavier. „2014“, erzählte er, „habe ich mit meinem Programm ,Weil ich unmusikalisch bin‘ erstmals Lieder von Georg Kreisler in einer musikkabarettistischen Art und Weise auf die Bühne gebracht. Was aus einem Scherz heraus entstanden ist, wurde ziemlich bald derart erfolgreich, dass weitere Shows folgten und mit ‚Taubenvergiften für Fortgeschrittene‘ mein zweites Georg-Kreisler-Musikkabarett.“ Nun lässt das Supertalent am 3. Jänner 2018 im Erler Festspielhaus sein komplettes Kreisler-Programm hören, zuvor aber gestaltet er als Dirigent die Silvesternacht.

Herr Hahn, Sie hatten einen tollen Start in Erl. Wie sind Sie dorthin gekommen?

Patrick Hahn: Der Tenor Johannes Chum hat mich empfohlen. Ich war auch schon zweimal bei der Accademia di Montegral in Lucca, die ist sehr beeindruckend.

Sie sind Dirigent, Pianist, Komponist. Auch Kabarettist? Der Ruf als blendender Unterhalter begleitet Sie.

Hahn: Als Musikkabarettisten bezeichne ich mich nicht. Man darf nur sich und das Rundum nicht zu ernst nehmen. Die klassische Musik ist ernst genug. Früher war das Musikleben diktatorisch, das ist nicht notwendig. Demokratie funktioniert im Orchester zwar nicht und das bleibt so, aber das Bild des Dirigenten hat sich doch sehr geändert. Man muss die Sympathiewerte abschätzen und wissen, wie sehr man Freund sein kann, ohne die Autorität zu verlieren. Aber meine Erfahrungen sind da bislang überschaubar.

Sie sind 23 und dirigieren große Orchester, große Werke. Ist Ihre Jugend für den Dirigenten-Beruf ein Problem? Hahn: Bisher war meine Jugend nie ein Problem. Sobald die Probe beginnt, ist es egal, ob man 50, 20 oder 80 ist. Wenn die Arbeit Hand und Fuß hat, wird man ernst genommen und respektiert. Die Leute merken, ob man eine Show abzieht. In der Musik geht es über die Leistung. Die ist die eine Sache, und die Persönlichkeit eine andere.

Sie haben schon während der Schulzeit an der Grazer Musikuniversität studiert, mit 18 maturiert, zwei Jahre später den Bachelor of Arts erworben, beides mit Auszeichnung. Heuer im Sommer machten Sie den Master-Abschluss, gleichzeitig zu Ihrem Debüt an der Münchner Staatsoper. Wie geht das? Hahn: Mit guter Planung. Der Master-Abschluss ist weder interessant noch wichtig, aber ich dachte, wenn ich ihn jetzt nicht mache, dann nie mehr.

Wird Ihnen bei der Geschwindigkeit Ihrer Karriere nicht schwindlig?

Hahn: Es ist passiert und klappt ganz gut. Mit Freude ist vieles möglich. Ich beginne früh mich vorzubereiten und will Riesenaufgaben ohne entsprechende Vorbereitung nicht übernehmen. Ich möchte den Überblick bewahren und schauen, dass ich mache, was mir liegt, aber man kann auch nicht immer nur im geschützten Rahmen vor sich hinbrodeln. Wir haben ein Luxusproblem in der Musik: Nicht jeder darf im Leben machen, was ihm Freude bereitet. „Mag ich nicht“ zu sagen, ist vermessen.

Sie hatten als Grazer Kapellknabe eine Grundausbildung, studierten Klavier, Orchesterdirigieren, Chorleitung und Korrepetition. Wohin legen Sie Ihren Schwerpunkt?

Hahn: Auf das Dirigieren. Ich trete als Pianist auf, bin aber kein Konzertpianist, da bin ich mir meiner Grenzen bewusst. Ich bin geschickt am Klavier, aber viel zu faul … Seit dieser Saison bin ich fest am Hamburger Opernhaus als Solokorrepetitor, lerne den Betrieb des großen Hauses von unten her kennen, lebe nun auch in Hamburg, aber ich bin nur begrenzt für andere Aufgaben frei und werde das nur eine Saison lang machen.

Und das Komponieren? Hahn: … ist nicht meine Hauptaufgabe. Ich hatte Erfolg damit und komponiere im Moment auf Auftrag, aber es hat seine Richtigkeit, wenn das Komponieren zurücktritt. Als Dirigent habe ich am meisten zu sagen und fühle mich da am wohlsten.

Als Musiker ist man in der Leistungsanforderung sehr allein. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie familiär musikalischen Hintergrund?

Hahn: Meine Familie hat mit Musik nichts zu tun, aber man glaubte Fachleuten und unterstützte mich. Ich bin allein unterwegs, habe aber einen Pool an Freunden und Bekannten. Ich will nicht wie manche Kollegen nur lernen, nur üben. Zeit für Familie und Freunde ist mir wichtig, für Lagerfeuer und ein Bier. Soziale Kontakte sind auch für die Musik wichtig. In der Musik spiegelt sich das Leben.

Das Gespräch führte Ursula Strohal