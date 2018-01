Innsbruck – Anfang der 1990er-Jahre marschieren die Aktivisten des Vereins Act Up (Aids Coalition to Unleash Power) durch Pariser Straßen, um die Bevölkerung für die HIV-Epidemie zu sensibilisieren, die noch als „Schwulen-Seuche“, wenn nicht gar als gerechte Strafe abgetan wird. Über diese Bilder legt der Regisseur Robin Campillo in seinem in Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichneten Film „120 BPM“ einen Bericht über die „Februarrevolution“ von 1848. Die Massen der Arbeitslosen ließen sich damals erst mobilisieren, nachdem Regierungstruppen auf friedliche Demonstranten geschossen hatten und die ersten Toten zu beklagen waren. Dieses Problem, eine ignorante Öffentlichkeit und Politiker zu erreichen, beschäftigt die Act-Up-Mitglieder in ihren T-Shirts mit dem Slogan „Schweigen = Tod“ bei ihren wöchentlichen Sitzungen. Es sind nicht nur Schwule und Lesben, die sich zu hitzigen Debatten in einem Hörsaal treffen.

Da ist beispielsweise Hélène (Catherine Vinatier), eine Mutter, deren Sohn Max (Felix Maritaud) durch Bluttransfusionen mit dem HIV-Virus infiziert wurde. Sie verlangt die Verurteilung und eine Gefängnisstrafe für die Verantwortlichen. Doch Gefängnis kommt in der Sprache der Gruppe nicht vor. Max beliefert den Verein mit Theaterblut, mit dem Manager von Pharma-Firmen bei Guerilla-Aktionen beworfen werden, um sie so lange in Angst und Schrecken zu versetzen, bis eine Analyse der Substanz die Harmlosigkeit ergibt. Solche Aktionen würden spektakuläre TV-Bilder abgeben, doch für die Fernsehsender ist Aids noch immer ein Tabuthema. Nicht nur unter Laien dominieren Abscheu und Angst, sich durch bloße Berührung anstecken zu können, schließlich weigern sich auch Ärzte, die es wissen müssten, solche Patienten zu behandeln. Zur Erzeugung von Empathie und Solidarität könnten vielleicht in Rollstühlen geschobene Skelette helfen, in die sich Infizierte nach dem Ausbruch der Krankheit in kurzer Zeit verwandeln. So machen das jedenfalls die Amerikaner, appelliert Thibault (Antoine Reinartz), der als Sprecher des Vereins an die Macht drastischer Bilder glaubt. Für Sean (Nahuel Pérez Biscayart)­, der als Schüler von seinem Mathematiklehrer angesteckt wurde und sich auf dem Weg zu diesem Skelettkörper befindet, ist dieser Zynismus unerträglich, weshalb er sich von Act Up – obwohl Gründungsmitglied – verabschiedet.

Nach der Hälfte des 140 Minuten langen Films über die Strategien von Act Up gehört Sean der zweite Teil, in dem Campillo mit grandiosen Montagesequenzen über Lebensgier, die Ekstase mit House-Music und das qualvolle Sterben vorführt, wie man Emotionen erzeugt. Dabei verfolgt der Film in keiner Einstellung das Konzept verniedlichender Rührung, sondern der politischen Aufklärung. Alle Fakten, die es über die erste Dekade der Epidemie gibt, erzählen von Skandalen über Politiker, die wegschauten, und Pharmakonzerne, die mit fahrlässig erprobten Medikamenten Profite generierten. Und Robin Campillo erzählt aus nächster Nähe. Er war in den Neunzigern einer der Act-Up-Aktivisten. (p. a.)