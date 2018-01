Los Angeles — Auf dem roten Teppich bei der Golden-Globe-Gala an diesem Sonntag dürfte es ungewohnt düster zugehen. Denn Hollywood trägt Schwarz. Nicht aus modischen Gründen, sondern als Zeichen des Protests gegen sexuellen Missbrauch und ein System, das Übergriffe jahrelang stillschweigend geduldet hat. Nominierte Schauspielerinnen und solche, die auf der Bühne Preise überreichen werden, haben angekündigt, in schwarzen Roben über den roten Teppich gehen zu wollen.

Andere Berühmtheiten, die an der Gala im mondänen Beverly Hilton Hotel in Los Angeles teilnehmen, zogen nach. Auch Männer. Was im Vorfeld für einigen Spott sorgte: Schließlich sind dunkle Anzüge von jeher Preisverleihungs-Standard.

Die von der — etwas windigen, weil ziemlich intransparenten — Hollywood Foreign Press Association (HFPA) vergebenen Golden Globes gelten als wichtigster Indikator für die Oscar-Verleihung in knapp acht Wochen. Und ihre Vergabe ist traditionell die ausgelassenste Trophäen-Party in Hollywoods Preis-Saison. Heuer freilich dürften bei der erstmals von Late-Night-Moderator Seth Meyers präsentierten Gala auf und abseits der Bühne nachdenklichere Töne zu hören sein.

Als großer Favorit des Abends gilt Guillermo del Toros bereits beim Filmfestival in Venedig ausgezeichnetes Fantasy-Märchen „Shape of Water", das in sieben Kategorien für einen Preis vorgeschlagen wurde. Steven Spielbergs Politfilm „Die Verlegerin" und der Kriminalfilm „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" gehen mit je sechs Nominierungen ins Rennen um die goldglänzenden Weltkugeln, die heuer zum 75. Mal vergeben werden.

Chancen für die Auszeichnung als bestes Drama haben zudem Christopher Nolans Kriegsfilm „Dunkirk" und das Beziehungsdrama „Call Me by Your Name" von Luca Guadagnin­o.

In der Kategorie „Beste Komödie/Musical" konkurrieren „The Disaster Artist" von James Franco, Jordan Peeles „Get Out", das Musical „The Greatest Showman" mit Hugh Jackmann, „I, Tonya" mit Margot Robbie und Greta Gerwigs Tragikomödie „Lady Bird".

Fatih Akins NSU-Rachethriller „Aus dem Nichts" ist genauso wie Ruben Östlunds unter anderem in Cannes ausgezeichnete Satire „The Square" als bester nicht-englischsprachiger Film für den Golden Glob­e nominiert. In derselben Kategorie hat auch Angelina Jolie mit „Der weite Weg der Hoffnung" Chancen auf eine Auszeichnung. Das Drama geht für Kambodscha an den Start.

Unter den nominierten Schauspielern befinden sich Gary Oldman („Darkest Hour"), Tom Hanks („Die Verlegerin), Meryl Streep („Die Verlegerin"), Emma Stone („Battle of the Sexes") und Daniel Day-Lewis („Der seidene Faden"). Christopher Plummer, der Kevin Spacey nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen den Schauspieler in Ridley Scotts Drama „Alles Geld der Welt" ersetzte, ist als bester Nebendarsteller nominiert.

Neben Spielfilmen werden bei den Golden Globes auch Fernsehproduktionen in 25 Preiskategorien ausgezeichnet. Hier geht die insgesamt sechsfach nominierte Serie „Big Little Lies" als Favorit ins Preisrennen. Vier Nominierungen heimste die stargespickte Mini-Serie „Feud" ein, in der es um die Fehde der Hollywood-Ikonen Joan Crawford (Jessica Lange) und Bette Davis (Susan Sarandon) geht. Die Serien „Fargo", „The Handmaid's Tale" und „This Is Us" haben Chancen auf je drei Golden Globes.

Eine Gewinnerin des Abends steht bereits vorab fest: Die einflussreiche US-Talkerin und Gelegenheitsschauspielerin Oprah Winfre­y („Die Farbe Lila", „Der Butler") wird den „Cecil B. DeMille"-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten. (TT)