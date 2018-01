London – Kaum hat das neue Jahr begonnen, gibt es schon den ersten Höhepunkt im Kino: In „The Greatest Showman“ verkörpert Hugh Jackman, spielend und singend, den amerikanischen Zirkuspionier P.T. Barnum. Film und Hauptdarsteller sowie der Song „This Is Me“ sind bereits für den Golden Globe nominiert. Der australische Star, der jüngst seinen Leinwand-Abschied als „Wolverine“ genommen hat, kam für ein TT-Interview in die Londoner Edelherberge Claridge’s:

Sie haben dieses Projekt sozusagen „angeschleppt“ und den Regisseur Michael Gracey, der ein Landsmann von Ihnen ist, dafür begeistert. Für ihn wurde es der erste große Film. Was hat Ihren Enthusiasmus so geschürt? Hugh Jackman: Die Person des P.T. Barnum. Er war arbeitslos, als er eine Riesenidee hatte. Er gründete das American Museum Of Curiosity, wo man Menschen mit allerlei körperlichen Abnormitäten bestaunen konnte. Dann stellte er mit ihnen sowie mit Akrobaten, Artisten und Tänzern eine große Show zusammen. Mit dem Barnum & Bailey Circus legte er den Grundstein für das moderne Showbusiness.

War es leicht, den Film auf die Beine zu stellen? Jackman: Ganz im Gegenteil. Seit mehr als 24 Jahren, also nach der großen Metro-Goldwyn-Mayer-Zeit, hatte es kein Film-Originalmusical mehr in den Kinos gegeben.

Dann kam „La La Land“ mit sechs Oscars. Man verpflichtete für „Greatest Showman“ das Team, das damals für die Songs verantwortlich war. Hat das geholfen? Jackman: Die Pläne für unser Projekt existierten schon vorher. Nur haben sich viele Geldgeber lange Zeit nicht getraut.

Regisseur Michael Gracey erzählt eine unglaubliche Story über Ihre Leidenschaft für „The Greatest Showman“. Es ging um eine ungemein wichtige Präsentation in New York. Einen Tag, nachdem Ihre Nase wegen Hautkrebs operiert worden war? Jackman: Nach unendlichen Mühen war es Michael gelungen, einen Termin mit den Capos der Firma 20th Century Fox und potenziellen Geldgebern aufzustellen. Ihnen sollte die Show live vorgespielt werden.

Was hat Ihr Arzt gesagt? Jackman: Er war bitterböse und meinte: „Wenn du das machst, dann verpiss dich! Deine Nähte können platzen!“ Und so willigte ich ein, dass ein anderer für mich singen sollte. Ich würde nur die Lippenbewegungen machen und so tun, als ob.

Und was geschah?

Jackman: Wir begannen wie vorgesehen. Ich markierte. Doch dann stimmte der Chor den Song „From Now On“ an. Ich fing an, leise mitzuträllern. Ich habe diesen Song heiß geliebt, konnte mich nicht mehr zurückhalten, stimmte voll mit ein.

Mit welchen Folgen?

Jackman: Die Nähte öffneten sich. Ich musste noch einmal operiert werden.

Dieser P.T. Barnum: War er irgendwie der Walt Disney seiner Zeit? Jackman: Er war der Steve Jobs, der Jay-Z und wohl auch der Walt Disney seiner Zeit. Disney sah viele Dinge, die andere längst noch nicht erkannten. Und Barnum liebte Spaß über alles, vor allem „practical jokes“. Ich habe da eine herrliche Geschichte gelesen. Er inszenierte eine große Show, als er das Skelett eines fast vier Meter großen Mannes in Iowa begraben ließ. Es war wohl ein künstliches Skelett. Ein Farmer hat es zwanzig Jahre später zufällig ausgebuddelt und wollte es um 5000 Dollar verkaufen. 2000 hat er gekriegt. Barnum hat sich über dieses Ende seines Streichs zerkugelt. Wollten wir in den Film nehmen, ist sich dann aber nicht ausgegangen.

Er hat eine Show mit körperlich abnormen Menschen à la „Elefantenmann“ zusammengestellt. Was soll man von so was halten? Jackman: Er erklärte diesen seinen „Künstlern“: „Dass ihr anders seid, macht euch zu etwas Besonderem!“ Tatsächlich wurden sie dann vom Publikum geliebt und verehrt. Somit war das letztendlich eine positive Tat. Und eine sehr mutige.

Was verbindet Sie mit ihm? Jackman: Die Liebe zum Publikum, die selbstkritische Ader, die Bereitschaft zum Risiko. Aber ich hätte nicht so viel Courage wie er. Er hat mehrmals sein Vermögen verloren und hat sich immer wieder erfangen. Er war ein richtiges Stehaufmanderl. Und er nahm das Leben wohl nie sehr ernst. Er hat seine Biographie drei Mal geändert. Die erste Auflage kaufte er auf und ließ sie verbrennen.

Sehen wir im Kino den „echten“ Barnum? Jackman: Nun, den allerbesten Charakter hatte er wohl nicht. Auch leuchtet im Film über seiner Ehe der Glorienschein. In Wirklichkeit war sie nicht sehr glücklich. Ja, wir haben uns „künstlerische Freiheit“ genehmigt.

Er hat auch die „schwedische Nachtigall“ Jenny Lind, die hier von Rebecca Ferguson gespielt wird, gemanagt. Hat er seine Frau mit ihr betrogen? Jackman: Verbürgt ist nichts. Doch ich halte es für vorstellbar.

Wie war der Beginn Ihrer Karriere?

Jackman: Ich habe genug Klinken geputzt. Und als ich mit „X-Men“ meinen ersten großen Film drehte, war ich schon 30.

Haben Sie noch immer Angst oder gehen Sie heute mehr Risiko ein?

Jackman: Wenn ich einen Film beginne, bin ich die ersten zwei Tage voll nervös. Doch es ist besser geworden. Mit Erfolg lebt es sich komfortabler.

In „The Greatest Showman“ singen Sie zum Playback, in „Les Misérables“ mussten Sie live singen. Der Lohn der Angst: Golden Globe und Oscar ...

Jackman: Ja, aber wäre „Les Misérables“ schiefgegangen, hätte mich keiner mehr singen lassen. Die Herausforderung bei „The Greatest Showman“ war, dass es sich um völlig neue Songs handelte.

Welches Musical haben Sie besonders geliebt?

Jackman: „Grease“ habe ich gute 40-mal gesehen. Und „Carousel“ ist für mich das Größte.

Sie zählen zu den beliebtesten und angenehmsten Hollywood-Stars. Wie kommt das?

Jackman: Ich bin neugierig und höre nicht auf zu lernen. Im Oktober werde ich 50. Manche fühlen sich schon mit 30 alt. Ich habe eine Freundin, die 96 und nach wie vor offen für alles ist. Sie hat mir eingeredet zu meditieren. Mache ich.

Was ist das Schönste am Erfolg?

Jackman: Bevor sie ein Restaurant betreten, lesen viele Menschen draußen im Aushang die Speisekarte. Nicht wegen der Speisen, sondern um zu sehen, wie teuer das ist. Das Schönste am Erfolg ist, dass ich den Aushang nicht mehr lesen muss.

Das Interview führte Ludwig Heinrich