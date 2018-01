Von Christoph Blassnig

Lienz – Heuer gab es ein Jubiläum zu feiern: Am Vorabend des Dreikönigstages fand die Versteigerung der Liebburg-Adventkalenderbilder, eine Benefizaktion, zum 20. Mal statt. Insgesamt 480 Kunstwerke waren in den letzten zwei Jahrzehnten im Rahmen der Auktionen unter den Hammer gekommen. Schon mehr als 400.000 Euro wurden so erlöst und schnell und unbürokratisch Hilfsbedürftigen in der Region übergeben, wie man beim Veranstalter, dem Round Table Lienz, stets betont.

Den höchsten Zuschlag von 5600 Euro erzielte bei der Jubiläumsauktion das Bild Nummer 11 „Ohne Titel“ von Jos Pirkner, der letztes Jahr seinen 90. Geburtstag feierte. Laudatorin Ursula Strobl verwies in ihrer Vorstellung des Künstlers auf ein besonderes Werk des prominenten Künstlers: mit der „Herde Bullen“ vor der Red-Bull-Firmenzentrale in Fuschl am See habe Pirkner die größte Skulptur Europas geschaffen.

Hans Peter Profunsers Bronzeskulptur „Thalia“ erreichte mit 4100 Euro das zweitbeste Ergebnis des Abends. Der dritthöchste Zuschlag für Michael Hedwigs Aquarell „Etagen“ lag bei 2900 Euro. Alle zweiundzwanzig Bilder und die beiden Skulpturen fanden schon im ersten Durchgang einen Käufer. Elf Werke blieben unter der Marke von eintausend Euro, nur eines wechselte für den Ausrufungspreis den Besitzer.

„Wir haben wieder ein sensationelles Ergebnis!“, freute sich Round-Table-Lienz-Präsident Robert Geiger, als er zum Ende des Abends die Summe von 37.670 Euro bekannt gab. Damit habe man den Vorjahresbetrag, den bis dahin zweitbesten aller Jahre, übertroffen. Spitzenreiter bleibt das Jahr 2013: Damals war mit über 40.000 Euro der bisherige Einnahmen-Rekord erzielt worden.