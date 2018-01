Am Montag starten die „Vorstadtweiber“ in die dritte Staffel: Der finale Bauchschuss von Waltraud (Maria Köstlinger) liegt dann eineinhalb Jahre zurück. Warum wurden die Fans so lange auf die Folter gespannt? Uli Brée: Von meiner Seite aus hätten die neuen Folgen schon im Herbst 2017 ausgestrahlt werden können. Die Verzögerung ist dem seltsamen Sende­budget des ORF geschuldet: Eine Serie wird nämlich erst dann buchhalterisch geltend gemacht, wenn sie auf Sendung geht. Deshalb liegen ja auch noch 16 Folgen von „Vier Frauen und ein Todesfall“ und 20 Folgen von „Copstories“ in der ORF-Schublade. Das ist eine eigenartige Finanzgebahrung, die keiner versteht.

Das Publikum liebte die ersten beiden Staffeln, bei Kritikern stießen Ihre Abenteuer aus der Vorstadt aber nicht nur auf Lob. Tut’s weh, wenn man lesen muss, dass man „karikaturhafte, klischeebeladene, groteske“ Figuren erschaffen hat?

Brée: Ich lese so was nur zum Teil. Und ich weiß ja auch, wie Fernsehen funktioniert.

Und – wie funktioniert Fernsehen? Brée: Im Fernsehen kochen zu viele Köche an einem Gericht. Und dadurch entsteht dann selten ein konsequentes Produkt.

Pfuscht Ihnen also wer ins Handwerk? Brée: Prinzipiell koche ich alleine zuhause, aber dann salzen andere Menschen nach und ersetzen Erbsen durch Bohnen. Und dann kommt was anderes heraus. (lacht)

Dann sind die „Vorstadt­weiber“, die wir sehen, gar nicht wirklich die Ihren? Brée: Jein. Die Entwicklung einer Serie ist ein kreativer Prozess, der manchmal bereichernd ist und manchmal auch nicht.

Mich würd’ dieses Nach­würzen stören. Brée: Tut’s mich ja eh auch. Aber das ist halt mal so.

Welcher Ihrer Heldinnen würden Sie in der Realität lieber nicht begegnen? Brée: Nicoletta (Nina Proll).

Warum? Brée: Sie ist eine Figur, die einerseits immer von Emotionen getrieben ist, sich dann aber nicht auf ihr Gefühl verlässt und stattdessen berechnend entscheidet. Wenn sie doch mal emotional handelt, dann bereut sie es und greift wieder zur Berechnung: Sie ist eine Figur, die sich selbst nicht vertraut.

Und wen mögen Sie? Brée: Den Joachim Schnitzler (Philipp Hochmair) liebe ich, obwohl er ein schlechter Kerl ist. Aber er ist mit leidenschaftlicher Lust schlecht und macht keinen Hehl draus – das macht ihn für mich dann wieder sympathisch.

Zum Start der zweiten Staffel haben Sie gemeint, dass die Geschichten der „Vorstadtweiber“ dann auserzählt sind, wenn „jeder mit jedem Sex hatte“. Sind wir jetzt dem Ende nah? Brée: Ich darf nicht zu viel verraten, aber ich wollte in der dritten Staffel ein paar Kreise schließen, um die Geschichten glaubwürdig zu halten.

Wird es eine vierte Staffel geben? Brée: Ich steck’ schon mittendrin. Ich hab’ ein intensives Konzept für die vierte Staffel entwickelt, das gerade beim ORF liegt – und wenn ich das „Go“ kriege, lege ich los.

Erste Einblicke in die neue Staffel zeigen, dass man sich auf zahllose schmutzige Intrigen einstellen kann. Wie behalten Sie bei dem Tohu­wabohu den Überblick? Hängt in Ihrer Schreibstube ein Reißbrett? Brée: Viele Autoren arbeiten so, aber ich hab’ diese Verwicklungen seltsamerweise alle im Kopf – und auf diese gedanklichen Reißbretter muss ich auch immer wieder zurückgreifen, um nicht den Faden zu verlieren.

Im Residenz-Verlag ist zuletzt mit „Am Anfang war die Lüge“ die Vorgeschichte zur Serie in Romanform erschienen. Wie ist es um den Plan bestellt, das Prequel auf die Kinoleinwand zu bringen? Brée: Bitter, weil einige der Damen das nicht spielen wollen.

Warum? Brée: Das müssen Sie die Damen fragen. Mehr will ich dazu nicht sagen.

Die #MeToo-Bewegung hat das vergangene Jahr geprägt. Die „Vorstadtweiber“ eignen sich dafür nicht wirklich als Galionsfiguren: Schließlich angeln sie sich ja mit den Waffen der Frau mächtige Männer, um ein bequemeres Leben zu führen. Geht die Serie am Zeitgeist vorbei?

Brée: Sagen wir es so: Trotz dieser Debatte wird es immer Männer geben, die ihre Macht missbrauchen, und es wird immer Frauen geben, die ihre Schönheit gebrauchen. Und es stimmt: Die „Vorstadtweiber“ sind weit von der #MeToo-Bewegung entfernt – sie sind alles andere als politisch korrekt. Und wirklich emanzipiert sind sie auch nicht. (lacht)

Nina Proll hat extrem polarisiert, als sie meinte, dass sie sexuelle Annäherungsversuche von Männern grundsätzlich als erfreulich empfindet und sie das kollektive Jammern der Frauen satthabe. Wie sehen Sie das? Brée: Es gab ein paar Argumente, die sie in meinen Augen ungeschickt formuliert hat und die auch nicht am Punkt waren. Aber in den unzähligen Interviews zu diesem Thema hat sie durchaus auch wahre Dinge gesagt.

2016 hieß es, dass die „Vorstadtweiber“ mit „Männerschmerzen“ ein männliches Pendant bekommen. Bei der Programmpräsentation im Herbst war das Projekt wieder vom Tisch. Endgültig? Brée: Das liegt an mir. Ich bin zwar ein Vielschreiber, aber irgendwo hab’ auch ich meine Grenze. Im Hinterkopf gibt’s die „Männerschmerzen“ aber schon noch – ob und wie sie dann zustande kommen, muss ich noch schauen.

Empfinden Sie noch Glück beim Schreiben? Brée: Was mich tatsächlich glücklich macht, ist das Buchschreiben – zuletzt ist ja der Roman „Schwindelfrei“ von mir erschienen und die Arbeit daran hat mich beseelt. Ein Drehbuch muss ich irgendwann ja aus der Hand geben, was oft schmerzhaft ist. Bei einem Roman geht zwar auch ein Lektor drüber, aber ich kann immer noch mitreden. Beim Drehbuchschreiben ist der Kampf viel größer und auch sehr anstrengend.

Lohnt es sich, für die „Vorstadtweiber“ zu kämpfen? Brée: Ich hab’ mich neulich mit den Jungs von Opus getroffen. Und die haben zu mir gesagt, dass ihr Welthit „Live Is Life“ Segen und Fluch zugleich ist – weil er sie einerseits ernährt, aber sie andererseits nur damit identifiziert werden. Mit den „Vorstadtweibern“ ist es ähnlich. Ich hab’ zwar auch andere Sachen gemacht, aber meine ganze mediale Präsenz fußt auf dieser Serie. Ich bin als „Vorstadtweiber“-Kerl abgestempelt: Vor der zweiten Staffel hab’ ich zwei Wochen lang nicht schreiben können, weil ich dauernd Interviews gegeben habe. Das hab’ ich geändert: Das ist das einzige Interview, das ich zugesagt habe.

Dann haben Sie ja wieder mehr Zeit zum Schreiben. Welche Projekte stehen an? Brée: Mit Rupert Henning hab’ ich gerade André Hellers Buch „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ fürs Kino abgedreht. Im März gibt’s dann einen neuen „Tatort“, außerdem arbeite ich an Serien für die ARD und Netflix bzw. Amazon. Und dann gibt’s da noch ein Herzensprojekt von mir: Ich möchte mein Hörspiel „Mazel Tov, Adolf“ in Tirol fürs Kino oder fürs Fernsehen verfilmen und selbst produzieren. Und zwar nur mit Freunden.

Klingt nicht ungefährlich. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass sich Freunde beim Arbeiten zerstreiten. Brée: Davor fürchte ich mich nicht. Freunde dürfen gerne nachsalzen.

Das Gespräch führte Christiane Fasching