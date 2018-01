Von Markus Hauser

Erl – Auch den Brahms dirigiert Gustav Kuhn ohne Partitur, auch den kennt er auswendig, um nicht zu sagen „inwendig“.

Er hat ihn offensichtlich dermaßen geistig durchmessen, ihn so verinnerlicht, dass er, wie am Sonntag zum Finale der Tiroler Festspiele in Erl, die Dritte und Vierte Symphonie wie aus dem Bauch heraus dirigiert. Mit seinem großartigen Orchester der Tiroler Festspiele Erl legt er die wunderschönen Melodien frei, ziseliert bis ins kleinste Detail, lässt die Instrumente hauchen, atmen, singen und wo es sinnhaft ist, auch einmal mit aller Inbrunst intonieren.

Ihm ginge das Herz auf ob der wunderbaren Melodien und von der Liebe, die in der Dritten Symphonie steckten, schwärmte einst Antonín Dvorák. Gemeint war damit wohl auch Brahms’ Spiel mit der Ambivalenz der Tonarten.

Kuhn weiß um die Verführungskunst der Idyll-Tonarten und der ungemeinen Kraft der Wehmutsklänge, weiß um das Spiel von Licht und Schatten, kennt die fein schattierten Übergänge. Wobei, so richtig in Schwung kommt sie nie, die Dritte. Die Kunst besteht darin, die Spannung zu halten und sie zum Finale hin sukzessive in eine erlösende Verklärung überzuführen. Kuhn beherrscht sie meisterlich, diese Kunst.

Johannes Brahms erntete bei der Uraufführung der Dritten einen Sturm der Begeisterung. Den gab es für Kuhn und sein Orchester ebenfalls.

Auch die Vierte Symphonie ist ein Meisterwerk der komplexesten Bezüge und raffinierten Details. Gustav Kuhn und sein Orchester dringen tief ein in die Geheimnisse dieses tönenden Kosmos.

Da wühlt kein Weltschmerz, es tritt das zutage, worauf es ankommt, es ist die Musik selbst, die spricht. Bar jeglicher Tempo-Extreme, das der Vierten nachgesagte „Männlich-Herbe“ definitiv ausgespart, folgen der Erler „Maestro“ und seine exquisiten Musiker dem Melos der Symphonie und alles fließt und fließt, schwebt und schwebt. Minutenlange Ovationen und ein wunderbares Nachklingen auf dem Nachhauseweg.