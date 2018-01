Von Peter Unterweger

Lienz, Wien – Der Lienzer Mickey H. Universe alias Michael Holzer studiert an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Er ist einer von acht Studenten der Kunstuni am Schillerplatz, der für eine Präsentation in einer renommierten Wiener Anwaltskanzlei ausgewählt wurde. Ein Jahr lang werden seine Werke das Büro schmücken.

Über 100 Mitarbeiter zählt die Kanzlei am Schottenring. Mit dem Ziel, junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern, stellen die Juristen ihre Räumlichkeiten seit 13 Jahren für das Kunstprojekt zur Verfügung. Die Eröffnung der Ausstellung war ein gesellschaftliches Ereignis in dem prachtvollen Ringstraßenpalais. Veronika Dirnhofer, die das Kunstprojekt mit Philip Patkowitsch – beide von der Akademie der bildenden Künste – leitet, wies auf die Bedeutung dieser Präsentation als Startpunkt für Vertreter der jungen österreichischen Szene hin.

Im großen Besprechungsraum der Kanzlei sind die Arbeiten des 26-Jährigen platziert. An der Stirnseite des Raumes hat Holzer die „Schusswand“ installiert. Der orange gefärbten Holzplatte, auf die er mit einer Neun-Millimeter-Pistole geschossen hat, stellt er einen grünen Kaktus zur Seite. Die Gegenüberstellung eines lebenden Objekts mit einer Holzwand sorgte für regen Diskurs bei den Gästen aus der Welt der Kunst und des Rechts.

Ein künstlerischer Weg scheint bei Mickey H. Universe vorgezeichnet. Er spielt Gitarre und Schlagzeug. Am BORG Lienz besuchte er den musischen Zweig. Nach der Matura ging er für elf Monate nach London, um Musik zu machen. Mit einem Lienzer Freund gab es rockige Auftritte in kleinen Clubs und Pubs. „Gespielt haben wir nur Eigenkompositionen“, erzählt Holzer. In London besuchte der Künstler häufig die Tate Gallery of Modern Art. „Die Kunst dort hat mich inspiriert und fasziniert“, beschreibt er seine Besuche.

Damals entwickelte sich der Wunsch, bildender Künstler zu werden. Auch der Künstlername Mickey H. Universe resultiert aus seiner Zeit in London. Ein weiterer Anstoß war der Besuch der Sommerakademie in Dölsach. „Der Kurs für Kupferradierung bei Michael Hedwig hat mir super getaugt“, schwärmt Mickey H. Universe. Er fand Bestätigung für sein grafisches Talent.

Im Jahre 2015 erfolgte die Aufnahme an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Mit Michael Hedwig, dem Leiter der Druckwerkstatt am Schillerplatz, hat er weiterhin regelmäßig zu tun.

„Es war eine schöne und befreiende Erfahrung, wenn man Leute trifft, mit denen man Interessen teilt“, beschreibt Mickey H. Universe seine Anfänge an der Akademie. Nicht nur in künstlerischer Hinsicht, auch persönlich prägte ihn sein Professor Gunter Damisch, der 2016 verstorben ist. „Auch viele kleine Schritte bringen einen weit“, vermittelte ihm sein Lehrmeister. In seinem lockeren Umgang fühlte sich Mickey H. Universe bestätigt. Er formuliert seinen künstlerischen Zugang: „Es ist nicht so wichtig, wohin man gehen will. Wenn’s Spaß macht im Moment, ist es okay!“

Ein erstes Bild von der Kunst des Mickey H. Universe in Osttirol konnten sich Besucher der Ausstellung „Hin und Retour2“ im Sommer 2017 machen. Der Kunststudent war mit vier Arbeiten sowie einem Akt auf der Grafikwand in der Spitalskirche vertreten.