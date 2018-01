Am Mittwoch geht im Rabenhof die Premiere Ihres Solo-Debüts „Allein“ über die Bühne. Haben Sie Bammel vor diesem Alleinsein?

Robert Palfrader: Ja, natürlich. Denn bis jetzt hab’ ich ja immer mindestens einen Bühnenpartner gehabt – und ich habe es auch immer geliebt, im Team zu arbeiten. Trotzdem hab’ ich mir schon sehr lange vorgenommen, ein Soloprogramm zu machen, auch deshalb, weil ich, seit ich 14 Jahre alt bin, höre, dass ich das unbedingt machen soll. Aber ich hab’ halt doch 49 Jahre alt werden müssen, um mich zu trauen – und darüber bin ich froh und glücklich.

In der Ankündigung heißt es: „Robert Palfrader hält nicht besonders viel von sich und tritt mit seinem ersten Soloprogramm den Beweis an, dass das zu Recht so ist.“

Palfrader: (unterbricht) Das Problem von solchen Ankündigungstexten ist, dass man sie schon Monate, bevor man mit dem Schreiben beginnt, abliefern muss. Und in diesem Moment weiß man beim besten Willen noch nicht, wohin die Reise geht.

Mich hätte trotzdem interessiert, ob es irgendwas gibt, das Sie an sich stört. Palfrader: Jede Menge. Ich mag mich nicht wirklich. Ich bin in einem Jesuiten-Kolleg in die Schule gegangen, sich selber zu mögen, ist da schwierig. (lacht) Aber ganz im Ernst: Ich steh’ mir selber sehr kritisch gegenüber.

Machen Sie das auch zum Inhalt Ihres Solodebüts? Palfrader: Ich hab’ die Idee gehabt, mein Gen-Material analysieren zu lassen – mit spannendem Ergebnis. Ich weiß jetzt genau, wie meine mitochondriale DNA ausschaut und kenne jede Mutation in der hypervariablen Region 1 und 2.

Das klingt unheimlich. Palfrader: Ist es auch.

Welche Erkenntnisse haben Sie dadurch gewonnen? Palfrader: Unter anderem weiß ich jetzt, dass ich zu 19 Prozent Skandinavier bin. Aber diese Spuren können schon Tausende Jahre alt sein, das ist eine ganz komplexe Geschichte, die extrem spannend ist. Mir war zum Beispiel nicht klar, dass sich das Genmaterial des Menschen und des Bonobo-Affen zu 98 Prozent decken. Und es gibt Wissenschafter, die der Überzeugung sind, dass Kreuzungen zwischen Menschen und Bonobos möglich wären. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist, dass Gen-Analysen aufzeigen, dass die Menschheit auf einen gemeinsamen weiblichen Vorfahren zurückgeht: Und das wiederum bedeutet, dass wir alle miteinander verwandt sind.

Apropos Verwandtschaft: Ihre Großeltern waren Ladiner und stammen aus St. Vigil in Enneberg, wo auch Ihr Vater zur Welt kam, ehe die Familie Palfrader nach Spitz an die Donau und dann weiter nach Wien zog. Sind Sie Südtirol trotzdem verbunden geblieben?

Palfrader: Ja – und zwar sehr. Ich bin mindestens zwei oder drei Mal im Jahr in Südtirol und fühle mich dort extrem wohl. Und aufgrund der Lebensgeschichte meines Vaters sehe ich Begriffe wie Nationalität, Identität und Heimat auch ein wenig kritischer.

Wie ist es Ihrem Vater ergangen?

Palfrader: Mein Vater war bei seiner Geburt ein Italiener, dann war er Deutscher, dann war er staatenlos, dann war er – mit Glück – wieder Italiener, bis er letztlich Österreicher wurde. Das ist schon ein bisschen skurril.

Aber Sie kamen mit österreichischer Staatsbürgerschaft zur Welt?

Palfrader: Ja, kurz vor meiner Geburt ist mein Vater Österreicher geworden.

Wie sehen Sie die Diskussion über eine Doppel-Staatsbürgerschaft für Südtiroler?

Palfrader: Irgendwie rudern ja eh schon alle wieder zurück. Und ich sag’ seit Jahren, dass man zu diesem Thema einmal die Südtiroler befragen sollte. Ich hab’ bei meinen Besuchen dort immer wieder mit den Leuten geredet – und kenne nur einen einzigen Südtiroler, der gerne einen österreichischen Pass hätte. Alle anderen, mit denen ich mich unterhalten habe, sind glücklich mit dem aktuellen Zustand. Man darf ja nicht vergessen, dass bedingt durch die Autonomie 80 Prozent aller Steuereinnahmen wieder in die Region zurückfließen. Die Vorarlberger wären mit Sicherheit glücklich über so einen Deal.

Wo liegt Ihre Heimat? Palfrader: Für mich ist Heimat ein schwieriger Begriff. Aber ich seh’ mich schon als Wiener: Ich bin zwar in Niederösterreich aufgewachsen, aber ich leb’ in Wien, seit ich 20 bin, und auch meine Kinder sind hier auf die Welt gekommen. Trotzdem gibt’s in Südtirol Orte und Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind. Es heißt ja immer, dass man sich die Familie nicht aussuchen kann. Aber ich seh’ das so: Die Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, die Familie schon. Und wenn man Glück hat, ist man mit Teilen seiner Familie auch verwandt.

Im Südtirol-Landkrimi standen Sie als Commissario Höllbacher vor der Kamera. Überwog da für Ihr Südtirolerisch Lob oder Schelte? Palfrader: Überraschenderweise waren die Reaktionen überwiegend positiv. Die Problematik war ja, dass mein Dialekt einerseits so authentisch wie möglich klingen sollte, andererseits aber auch im Osten Österreichs verstanden werden musste. Ich hab’ quasi einen künstlichen Meta-Dialekt finden müssen, das war nicht ohne.

Gibt’s eine Fortsetzung vom Südtiroler Landkrimi? Palfrader: Wenn, dann hat man mir noch nicht Bescheid gesagt.

Im Dezember hat der Dreh für die neue ORF-Serie „Walking on Sunshine“ begonnen: Sie spielen darin einen Anchorman, der ein Alkoholproblem gehabt hat und nun in der Wetterredaktion einen Neustart wagt. Gibt‘s da eine reale Vorlage, von der wir nichts wissen?

Palfrader: Nein. Aber die Geschichte ist auch so sehr spannend: Beim Lesen der Drehbücher wollt’ ich immer wissen, wie es weitergeht – und ich glaub’, den Zuschauern wird’s auch so gehen. Aber ich spiel’ da keine Hauptrolle, das wird ein Ensemblestück mit tollen Kollegen. (Im Cast mit dabei sind u.a. Miriam Fussenegger, Aaron Karl, Proschat Madani und Harald Windisch, Anm.)

Neben Ihrer Paraderolle als Kaiser Robert Heinrich I. waren Sie in den vergangenen Jahren in unzähligen ORF-Produktionen zu sehen. Hat es auch Nachteile, wenn man das Etikett „wandlungsfähig“ picken hat? Palfrader: Nachteile sehe ich eigentlich keine. Ich versuche halt jede Rolle, die ich bekomme, so gut wie möglich zu spielen: Ich liebe meinen Job über alles und bin unfassbar dankbar, dass ich ihn machen darf. Und ich arbeite auch wie ein Pferd, dass sich das nicht ändert.

Bevor Sie Schauspieler wurden, arbeiteten Sie in der Gastronomie, unter anderem als Chef des Café Torberg in der Josefstadt. Stimmt’s, dass Oliver Baier Sie von dort für „Echt fett“ abwarb, weil er im „wahnsinnigen Wirt“ TV-Potenzial vermutete?

Palfrader: Die Geschichte stimmt so halb. Eine Produzentin schlug Oliver Baier damals vor, mich für „Echt fett“ zu casten. Und er konnte sich daran erinnern, dass er in diesem komischen Café Torberg mal einem völlig durchgeknallten Wirt begegnet ist.

Das wär’ ja fast ein Stoff für ein Drehbuch. Palfrader: Die Geschichte der Familie meines Vaters wäre ein großartiges Drehbuch, die meiner Mutter auch. Und die Ihrer Familie vielleicht ja auch. Man muss sie nur richtig erzählen.

Das Gespräch führte Christiane Fasching