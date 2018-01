Innsbruck – Ab Freitag ruft RTL wieder den Ausnahmezustand aus: Zum zwölften Mal seit 2004 verwandelt sich der australische Busch in eine kameraüberwachte Bühne für ein Grüppchen pseudoprominenter Kandidaten, die längst nicht mehr nur auf Tuchfühlung mit Kakerlaken gehen müssen, im Notfall aber stets „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ brüllen können. Im Volksmund kennt man den 14-tägigen Ausflug ins Fernseh-Unterholz, den sich der Kölner Privatsender mindestens 30 Millionen Euro kosten lässt, als „Dschungelcamp“, dem Trash-TV-Expertin Anj­a Rützel auch Parallelen mit der Commedia dell’Arte attestiert. Aber ist das nicht etwas zu hoch gegriffen? „Womöglich hab’ ich da eine Umdrehung zu kulturoptimistisch gedacht“, lacht Rützel, die für Spiegel Online mit eloquentem Witz regelmäßig über den Dschungel und andere Trash-TV-Phänomene berichtet. Und überzeugt ist, dass man im quotenträchtigen Camp auch dieses Mal wieder fixen Charakteren wie dem Muttchen, der Kanaille oder dem jugendlichen Helden begegnen wird – und im besten Fall auch die eine oder andere Maske fallen wird. Bühne frei!

In Ihrem bei Reclam erschienenen Buch „Trash-TV“ schreiben Sie: „Das Dschungelcamp ist zweifellos das saftige Filetstück in der durchaus etwas angegammelten Trash-Fleischtheke.“ Was macht den Dschungel zum Schmankerl? Anja Rützel: Was auffällt, ist die sorgfältige Produktion: Hinter den Kulissen nimmt man sich viel Zeit, um anhand der Kandidaten Geschichten zu entwickeln, die packend erzählt werden. Und das ist im Trash-TV-Sektor ja nicht immer so. Man denke nur an die letzte Staffel von „Promi Big Brother“, wo der Zuschauer überhaupt nicht mehr verstanden hat, warum sich plötzlich alle anbrüllen. Dazu kommt, dass die Moderatoren (Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, Anm.) unübertroffen witzig sind und sich die Sendung bewusst über sich selbst lustig macht.

Der Titel ist zweifellos eine Mogelpackung: Wirkliche Stars sind schließlich Mangelware. Glauben Sie, dass das Format auch mit „Normalos“ funktionieren würde oder braucht’s den Schein der Pseudo-Prominenz? Rützel: Ich glaub’, den braucht es schon – selbst wenn nun Leute zusammengekratzt werden, die man ohne Google-Hilfe beim besten Willen nicht erkennt. Trotzdem gehen die Kandidaten doch mit einer Vorgeschichte ins Camp, die meist auf andere Trash-Formate zurückgeht: Viele Camper waren davor ja Möchtegern-Topmodels, gescheiterte Superstars oder Rosenkavaliere, was ja zu einer gewissen Vorbewertung führt. Wer etwa beim „Bachelor“ gezickt hat, von dem erwartet man derlei Gehabe auch im Camp. Und werden diese Erwartungen gebrochen, wird’s interessant und auch spaßig.

Als RTL 2004 erstmals ins TV-Unterholz blendete, schaute man wegen der ekelhaften Dschungelprüfungen zu. Mittlerweile scheint’s, als würde man über die Ekel-Momente hinwegschauen und sich lieber auf das Mit- bzw. Gegeneinander der Camper konzentrieren … Rützel: Das stimmt. Mir geht’s auch so, dass ich die Prüfungen, die anfänglich noch für Empörung sorgten, total verzichtbar finde. Eine rühmliche Ausnahme stellt für mich da meine ultimative Lieblingskandidatin Larissa Marolt dar, die durch ihre besondere Art auch noch aus den Dschungelprüfungen was rausgeholt hat. Aber ansonsten sind die Prüfungen nebensächlich, auch weil sich die Ekelgrenzen verschoben haben. Das Drumherum ist für die Dynamik viel spannender.

Laut einer Statistik von 2015 hat jeder dritte Zuschauer Matura, jeder vierte einen Uni-Abschluss. An der Stuttgarter Hochschule für Medien wurde dem Fernseh-Dschungel vor ein paar Jahren gar eine Vorlesung gewidmet. Das klingt ja fast nach Bildungsfernsehen … Rützel: Ein Volkshochschulkurs für soziales Verhalten in Extremsituationen ist’s allemal. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man es anschaut: Man kann den Dschungel als sinnarmen Trash sehen und als Halligalli für die Masse verteufeln. Aber man kann auch etwas tiefer gehen und analysieren, wie Allianzen geschlossen werden, wo Lästereien ihre Wurzel haben oder wie sich die Rollenverteilung gestaltet – dann hat der Dschungel etwas von einem Labor.

Das Dschungelcamp ist auch ein gefundenes Fressen für das Feuilleton geworden. Wann ist’s chic geworden, den Dschungel spannend finden zu dürfen? Rützel: Einen einzelnen Moment dafür gibt’s nicht, vielmehr ist die veränderte Haltung über die Jahre gegärt. Ich hab’ vor ein paar Jahren bei der Financial Times Deutschland gearbeitet, wo man jetzt ja nicht unbedingt typische Dschungelcamp-Zuschauer vermutet. Aber selbst dort hat man sich in der Kantine zunächst verstohlen und dann immer offener über seine vermeintlich verpönte Vorliebe unterhalten können. Und als sich auch noch Roger Willemsen in der Süddeutschen Zeitung als Fan outete, hat das eine ganz neue Dimension bekommen.

Für „Spiegel Online“ berichten Sie seit 2013 nicht nur über das „Filetstück“, sondern auch über echte Gammelware: Was halten Sie von der ProSieben-Neuheit „Get the f... out of my house“, bei der 100 Kandidaten einen Monat lang in ein Einfamilienhaus gepfercht werden, wo sie sich mitunter die Schädel einschlagen? Rützel: Ich hätt’ eigentlich auch darüber für Spiegel Online schreiben sollen, hatte aber bei der ersten Folge keine Zeit. Im Nachhinein seh’ ich das als großes Glück. Ich hab’ mir dann nämlich die zweite Folge angeschaut – und muss sagen, dass mich das Format wahnsinnig nervt. Ich find’ Trash-Fernsehen nämlich nur dann richtig gut, wenn Platz ist, um Charaktere zu entwickeln und Geschichten zu erzählen. Aber das passiert hier nicht: Stattdessen soll man einer Masse von Leuten bei albernen Spielen zuschauen, was mich extrem überfordert. Außerdem dachte ich mir die ganze Zeit, dass es in dem Haus extrem stinken muss. Für mich muss Trash-TV schon ästhetisch und dramaturgisch aufgearbeitet sein – und nicht einfach nur unappetitlich.

Hat das Dschungelcamp ein Ablaufdatum? Rützel: Ich fürchte leider ja. Und scheitern wird’s wohl am „Personalmangel“. Es ist zwar nicht so schlimm, wenn sich ein Gros aus anderen Trash-Formaten speist, aber ein paar Old-School-Stars à la Ralf Zacher, Ingrid van Bergen oder Costa Cordalis braucht’s schon. Und die scheinen auszusterben oder waren schon mal drin, was ein Problem ist. Denn nur abgezockte, berechnende Kandidaten will man ja auch nicht sehen. Es gab ja das Gerücht, dass Boris Becker beinahe ins britische Dschungelcamp einzogen wäre. Wenn RTL so ein Kaliber verpflichten könnte, würde das Format sicher neu befeuert werden.

Wie viel müsste man Ihnen zahlen, damit Sie Kandidatin werden? Rützel: (lacht) Ich hatte tatsächlich mal eine Zeit lang Kakerlaken als Haustiere: Davor würde ich mich also nicht schrecken. Aber vor den menschlichen Bewohnern würd’ ich mich umso mehr fürchten. Ich bleib’ also lieber auf der sicheren Seite.

Das Gespräch führte Christiane Fasching