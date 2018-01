Mit seinen legendären TV-Dokumentationen „Österreich I“ und „Österreich II“ schrieb der Ausnahmejournalist Hugo Portisch österreichische Fernsehgeschichte. 1927 in Pressburg, Slowakei, geboren, zog der Sohn zweier Österreicher erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Österreich, um in Wien Geschichte, Germanistik, Anglistik und Publizistik zu studieren. Ab 1948 arbeitete Portisch als Redakteur verschiedener Zeitungen, unter anderem als Chef-Redakteur des Kurier, bis er 1967 als Chefkommentator des ORF anfing. Von da an schien er an allen Schauplätzen der Weltpolitik gleichzeitig zu sein. Legendär sind seine Live-Berichte und Analysen zu den brennenden politischen Themen der Zeit. Er schaffte es, bei den österreichischen Zusehern die Neugier für internationale Themen zu wecken. Eine Neugier und Begeisterungsfähigkeit, die vor allem bei Hugo Portisch selbst im Übermaß vorhanden ist. Abseits der aktuellen Berichterstattung reiste Portisch um die Welt, um für den ORF ausführliche Dokumentationen etwa über China, Kuba oder mehrere Länder Afrikas zu drehen. Der erste Teil der vierteiligen ORF-III-Fernsehreihe „Die Welt und wir: USA“ ist noch wenige Tage unter tvthek.orf.at zu sehen. (TT)