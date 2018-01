Von Christiane Fasching

Innsbruck – Matthias Bauer hält dicht. Da kann man noch so bohrend nachfragen, seine Lippen sind versiegelt. Und so kann leider nicht verraten werden, worum konkret es in jenem neuen Austro-„Tatort“ gehen wird, den der Innsbrucker gemeinsam mit seinem Salzburger Schreibpartner Bastian Zach ausgetüftelt hat. „Es wird ein kniffliger Fall, in dem die detektivischen Fähigkeiten von Moritz und Bibi gefragt sind“, lässt sich der Tiroler Part von Zach/Bauer dann doch entlocken. Und noch was darf er verraten, ohne im „Tatort“-Universum in Ungnade zu fallen: Der knifflige Fall wird in Ostösterreich spielen, Ermittlungen in Tirol sind auf der TV-Krimi-Landkarte offenbar nach wie vor für Felix Mitterer reserviert.

Wobei Bauer die geographische Lage seines „Tatort“-Debüts herzlich egal ist. Hauptsache Mord am Sonntag. „Für uns ist das eine riesige Herausforderung, den „Tatort“ kennt schließlich jeder – da muss man schon Leistung bringen“, erzählt der 44-jährige Vollblutschreiber, der schon als Volksschüler mit kreativem Eifer an Erlebnisaufsätzen gefeilt hat. Der Eifer ist ihm bis heute geblieben, dazugekommen ist vor gut 25 Jahren Schreibpartner Bastian Zach.

„Wir haben uns beim Bundesheer kennen gelernt und gleich angefreundet, weil wir beide Leseratten und Filmfreaks waren. Und irgendwann haben wir dann beschlossen, nicht nur zu konsumieren, sondern zu produzieren“, erinnert sich Bauer an die Anfänge einer fruchtbaren Arbeitsbeziehung, die bis heute Bestand hat. Und sich als durchaus abwechslungsreich zeigt. Wo Zach/Bauer draufsteht, steckt Horror, Action, Geschichte und Abenteuer drin – egal ob in Roman- oder Drehbuchform. Genremäßig kennt das Duo keine Grenzen, grenzenlos beliebt war 2014 indes der actionreiche Wikinger-Film „Northmen“, der in mehr als 50 Länder verkauft wurde – und selbst in den USA im DVD-Regal steht. Und wenn alles nach Plan läuft, dann wird demnächst auch ihre Roman-Trilogie „Morbus Dei“ zum TV-Stoff: ZDF Enterprises und Bavaria wollen die historischen Wälzer, die gerade auch ins Russische übersetzt werden, für den internationalen Serienmarkt aufmotzen. Was verdächtig nach Big Business klingt, kommentiert Matthias Bauer mit einem zurückhaltenden Lächeln. „Ich will mich sicher nicht beschweren, weil es grad ja wirklich gut läuft. Vom Schreiben leben kann ich aber trotzdem nicht“, gesteht der Familienvater, der von 8 bis 16 Uhr als Sachbearbeiter bei der Volkshochschule arbeitet. „Ein toller Job“, wie er betont. Obendrein ist’s auch einer, der ihm erlaubt, nach Dienstschluss in die Tasten zu hauen.

Aber wie schreibt es sich zu zweit? Kommt man sich da nicht in die Quere? Und verkommt der eigene Stil da nicht zu einem faulen Kompromiss? „Ich schreibe gern im Team, weil man sich da mit Ideen pushen kann und die Geschichte oft einen neuen Twist bekommt, wenn noch ein Zweiter mit geschultem Auge draufschaut“, ist Bauer überzeugt. Im selben Kämmerlein sitzen er und sein Kollege Zach nicht: Doch in der digitalisierten Welt ist’s kein großes Drama, wenn eine Schreibstube in Innsbruck und die andere in Wien steht. Übrigens: Zach/Bauer’sches Blut wird demnächst nicht nur im Austro-„Tatort“ fließen, am 12. Februar erscheint bei Heyne der auch neue historische Abenteuerroman „Das Blut der Pikten – Feuersturm“. Und dann wagt Bauer auch noch ein literarisches Solo: Bei einem deutschen Verlag werden demnächst Kurzgeschichten von ihm erscheinen. Liegt da eine Trennung in der Luft? Bauer lacht: „Nein. Wir zwei funktionieren zusammen sehr gut – weil wir Teamplayer und keine Egos sind.“