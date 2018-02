Von Jasmine Hrdina

Innsbruck, Niederau — „Akustische Weltmusik, so kann man sagen", meint Hubert Klingler auf die Frage, wie sich die Musik von Tyrol Music Project definieren ließe. Lukas Riemer verdreht die Augen, die fünf Musiker beginnen zu diskutieren. Der Begriff „Weltmusik" wird inflationär gebraucht, so das Urteil der Band. Selten ist es einfach, einen Stil kurz und knackig zu beschreiben. Leichter fiele es zu sagen: „Man muss es sich eben anhören". Vermutlich trifft es auch in diesem Falle zu, denn es ist unter anderem die Instrumentierung, die den speziellen Klang und damit den Erfolg des Tiroler Quintetts ausmacht.

Vor wenigen Stunden noch standen Anton (Steirische, Akkordeon, Klarinette) und Hubert Klingler (Kontrabass, Posaune), Lukas Riemer (Geige), Michael Lerchster (Gitarre) und Maximilian Hechenblaikner (Schlagzeug und Percussion) auf der Bühne und unterhielten die Gäste bei einem der vielen exklusiven Events rund um das Hahnenkammrennen. Doch bereits seit den frühen Morgenstunden wird im Proberaum in der Wildschönau wieder geübt. In nur wenigen Tagen geht es ins rund 9000 Kilometer entfernte Pyeongchang in Südkorea. Dort stehen die Tiroler bei den Olympischen Winterspielen fast drei Wochen lang auf der Bühne im Austria House. „Wir sind keine Partyband und passen nicht in jedes Bierzelt", schickt Anton Klingler voraus.





Bunt und authentisch: Die „neue alpine Welle"

Als Stilbruch mit der Tradition, so in etwa könnte man die Musik des Tiroler Quintetts beschreiben. Vertont wird vorzugsweise Volksmusik aus verschiedenen Ländern, vom Tiroler Mundartlied „Hinta unsra Stadltür" über den argentinischen „Tango por una cabeza" bis zum Jazzstandard „Puttin' on the Riz", aber im eigenen Stil arrangiert. Mal schwungvoll, mal melancholisch, jedenfalls „authentisch" — das betonen die Männer immer wieder, und ziemlich „bunt". Nicht umsonst haben sie auch ihr Debütalbum so betitelt. „Wir sind die neue alpine Welle", resümiert Maximilian Hechenblaikner, und die ganze Runde bricht in Gelächter aus.

Auf Nachfrage lassen sie auch mal „härtere Töne" à la AC/DC erklingen, verrät Riemer mit einem Schmunzeln im Gesicht: „Z'fleiß, weil es keiner erwarten würde." Aber Wunschkonzerte gebe es keine. Für Südkorea habe man extra das koreanische Volkslied „Arirang" einstudiert. „Es ist ein Lied über Krieg", will Hubert Klingler erklären. „Aber nein, es geht darin um Liebe", unterbricht hin Hechenblaikner. Vielleicht haben ja auch beide Recht - im Vorfeld des Weltevents macht sich jedenfalls schon die Sprachbarriere bemerkbar.

Doch vor Ort hofft man, das österreichische wie auch koreanische Publikum mit „authentischer Musik" überzeugen zu können: „In Korea ist das Wiener Lied sehr beliebt, dem werden wir auf alle Fälle Rechnung tragen", verrät Riemer über die Setlist im Austria House. Für die Band ist es nach Sotschi (Winter 2014) und Rio (Sommer 2016) bereits der dritte Auftritt bei Olympischen Spielen.

Mächtige Menschen, musikalische Freiheit und ein Brotberuf

2014 als einmaliges Musik-Projekt für die Olympischen Winterspiele in Sotschi ins Leben gerufen, zählt Tyrol Music Project drei Jahre später zu den meistgebuchten Bands der heimischen Musikszene. „Deswegen wurde der Bandname auch in Englisch gewählt, weil er ursprünglich für ein internationales Publikum gedacht war", erklärt Hubert Klingler.

Egal ob Tiroler Dorffest, große Feiern namhafter Institutionen, sportliche Weltevents oder Live-Auftritte im Fernsehen — die Liste der bisherigen Konzerte ist lang und freilich begegnet man auf solchen Events auch prominenten und/oder wirklich bedeutsamen Persönlichkeiten. „Am letzten Abend in Sotschi saßen wir mit Vanessa May an der Bar, es war sehr nett und ungezwungen", berichtet Hubert Klingler. Just, als einer der mächtigsten Männer der Welt "ihre" Bühne betrat, genossen die Musiker gerade ihre Pause im Freien. „Plötzlich kreisten Hubschrauber über uns und schwere Fahrzeuge fuhren auf. Da wussten wir, jetzt kommt was ..." Es war Wladimir Putin, der dem Austria House einen Besuch abstattete.

Ein Selfie mit ihm zu knipsen wäre vermutlich ohnehin schwer gewesen. Außerdem sei man ja des Jobs wegen dort — auch wenn alle fünf ohnedies noch einen Brotberuf haben. Eine Tatsache, die Riemer trotz des Erfolgs der Band nicht ändern wollen würde: „Das gibt mir die Freiheit, genau die Musik zu machen, die mir auch Spaß macht."

Zu den Olympioniken ans andere Ende der Welt, die Dritte!

Der Spaß wird sicher auch in Südkorea nicht zu kurz kommen. Am 4. Februar packen die fünf Männer ihre Instrumente in der Wildschönau ein und fliegen nach Pyeongchang. Drei Wochen lang sollen sie dort bei den Olympioniken und ihren Gästen für Stimmung sorgen. Nach einem auftrittsreichen Winter in Tirol ist die Luft noch nicht raus — die Erinnerungen an Sotschi und Rio motivieren ungemein: „In Rio haben wir auch vor Einheimischen gespielt und ihnen das traditionelle Jodeln beigebracht", erinnert sich Anton Klingler. „Zwischendurch ging es an den Strand in Ipanema und abends haben wir dann mit Sand zwischen den Zehen weitergespielt."

Bei „Girl from Ipanema" stimmten hunderte Zuhörer mitein, „ein beeindruckendes Erlebnis", berichtet Hubert Klingler. „Nach dem Konzert kam eine einheimische Sängerin auf uns zu und meinte, sie hätte noch nie eine so schöne Version des Songs gehört. Das war das schönste Geschenk, das uns Rio machen konnte."

„Ein Gichtzeh ist viel schlimmer"

Der Tagesverlauf in Südkorea ist noch nicht durchgeplant: „Wir stehen jederzeit auf Abruf". Und das kann anstrengend sein: Lange Nächte, wenig Freizeit, und sehr viele Stunden miteinander. Logisch, dass es zu Reibereien kommt. „Wenn man sich anschaut, wie viele Ehen im Urlaub auseinandergehen", meint Hubert Klingler (immer noch glücklich verheiratet) und wirft einen prüfenden Blick in die Runde. „Voraussetzung ist, dass wir fünf uns sehr gut verstehen und jeder auch mal persönliche Befindlichkeiten hinten anstellen kann", resümiert Riemer und streift mit einer Hand entlang seines Barts. „Dann schweigt man sich eben den halben Tag an, damit man sich abends bei einem Bier dann wieder in die Arme fällt." Die Beziehung zwischen den Musikern gehe jedenfalls weit über eine Zweckgemeinschaft hinaus, anders würden solche Aufträge wie Olympia auch nicht machbar sein. Alle nicken.

Sorgen um die Sicherheit gab es angesichts der angespannten politischen Lage zwischen Nord- und Südkorea in den letzten Monaten wohl, doch mittlerweile ist man zu Scherzen aufgelegt. Riemer: „Eine Atombombe tut nicht lange weh, ein Gichtzeh ist da viel schlimmer." An Sicherheit grenzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die fünf Tiroler in Pyeongchang das Geheimnis um die Bedeutung des koreanischen Volksliedes klären können. Ob sich das Publikum ähnlich wie in Rio über die „landesübliche Musik" freuen wird? Lerchster: „Wir wissen vorher nie, wie es ankommen wird, aber genau das macht den Reiz aus."