Berlin – Es ist wie ein Filmmärchen aus Hollywood. Daniel Day-Lewi­s, dreifacher Oscar-Preisträger, plant seinen letzten Kino-Auftritt. Als britischer Modeschöpfe­r Reynold­s Woodcock in „Der seidene Faden“ („Phantom Threa­d“) sucht er die geeignete Partnerin. Die Wahl fällt nicht auf irgendeinen weiblichen „big star“, sondern auf Vicky Krieps, Wahl-Berlinerin aus Luxemburg. Mittlerweile ist der Film für sechs Oscars nominiert. Ein Gespräch mit der 34-Jährigen, die ihr Glück noch immer nicht fassen kann.

Partnerin des Giganten Daniel Day-Lewis. Aber nicht in irgendeiner Pimperl-Rolle, sondern die von Ihnen verkörperte Muse und Geliebte Alma ist genauso oft im Bild wie er selbst. Wie passiert so was?

Vicky Krieps: Eine amerikanische Casting-Agentin, die ich nicht kannte, schickte mir eine E-Mail. Ich war vollkommen überrascht. Wer bitte sollte mir aus den USA schreiben? Da ich aber allzeit neugierig bin, habe ich mir das angeschaut. Ich fand kein Drehbuch, sondern nur einen Monolog. Den sprach ich auf Band und schickte es an die Absenderin.

Demnach: Keine Ahnung, wer da was von Ihnen wollte?

Krieps: Ich dachte, es würde sich um einen Studentenfilm handeln. Den Namen des Regisseurs und Autors hatte ich überlesen. Nachher erfuhr ich: Es war Paul Thomas Anderso­n, der zum Beispiel „Boogie Nights“, „Punch-Drunk Love“ oder „There Will Be Blood“ inszeniert und eine Menge Preise kassiert hatte. Er hatte auf iTunes meinen Film „Das Zimmermädchen Lynn“ aus dem Jahr 2014 gesehen und daraufhin seine Casting-Dame angewiesen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Er sei, ließ er mich dann wissen, ganz begeistert, und er bat mich um meine Telefonnummer, um sich einen Termin auszumachen.

Hauptrolle neben einem der größten Kinostars: Hat sich das auch in der Gage niedergeschlagen?

Krieps: Ach wo. Da wird man von Hollywood zunächst darauf hingewiesen, welch große Chance das sei. Und das ist es ja auch. Wirtschaftlich gesehen brachte ich eher ein Minus mit. Keiner geht in Amerika wegen mir ins Kino. Auch die meisten anderen haben sich bei diesem Film keine goldene Nase verdient.

Nicht nur Ihr Engagement war ungewöhnlich, auch das, was in der Folge geschah, war mehr oder weniger eine einzige Überraschung. Die erste Begegnung zwischen dem von Daniel Day-Lewis gespielten Reynolds Woodcock und Ihnen als Kellnerin in einem Restaurant war zugleich Ihre erste Szene mit ihm? Wie war das Kennenlernen? Krieps: Ich habe nicht Daniel, sondern nur Reynolds Woodcock kennen gelernt. Während des ganzen Films. Er ist ein „Method-Actor“ und war immer nur als Woodcock präsent.

Wie bereitet man sich dann in Ihrem Fall vor?

Krieps: Gar nicht. Das war am besten. Ich studierte die Zeit, in der die Handlung spielte, und versuchte, mich in die Figur der Alma zu versetzen. Ihre Mutter war früh gestorben, das kommt im Film gar nicht vor, aber das war ihre Vorgeschichte. Ich stellte mir vor, Alma würde jeden Tag für ihren Vater kochen, die Wäsche waschen und dann arbeiten gehen. Bei vielen Spaziergängen legte ich mir ein Bild zurecht, denn es gab ja kein richtiges Drehbuch, sondern nur ein Skelett.

Und diese erste Szene?

Krieps: Alma kommt aus der Küche, mit verlegenem Blick, und nimmt die Bestellung auf, während Woodcock sie intensiv mustert. Mein Stolpern, mein Rotwerden – das war alles echt.

Alma wird zur Muse und Geliebten dieses eigenartigen, in sich gekehrten Menschen. Was, denken Sie, hat sie bei ihm gesucht?

Krieps: Sicher Liebe und Anerkennung.

Als sie das nicht bekommt, greift sie zu unorthodoxen Mitteln. Sie bereitet ihm ein Pilzgericht mit einer Dosis von giftigen Schwammerln zu, um ihn zu schwächen und sich selbst für ihn unentbehrlicher zu machen. Woraus hat dieses Gericht wirklich bestanden? Krieps: Es war ein Omelett mit Zucker.

Ohne Proben, mit viel Improvisieren, waren Sie da nicht manchmal verzweifelt?

Krieps: Wenn man nie genau weiß, wie es weitergeht – natürlich. Aber da trat dann der Bauer in mir in Erscheinung.

Der Bauer – inwiefern?

Krieps: Ein Teil meiner Verwandten kommt aus dem Norden Luxemburgs, dort waren alle Bauern, ein anderer Teil ist in die USA ausgewandert. Die wurden dort Farmer. Und wie nimmt ein Bauer das Leben? Ob es gerade ungemütlich ist, ob er sich todmüde fühlt – er sagt: So ist es. Basta.

Dem Vernehmen nach war es der erschöpfendste und anstrengendste Dreh Ihres Lebens?

Krieps: Ich stand sechs Tage pro Woche fast ununterbrochen vor der Kamera. Und am Sonntag hatte ich den ganzen Tag Kostümproben. Ich war in der Tat fix und fertig.

Wenn Sie schon den ganzen Film über nur mit Reynolds Woodcock und nicht mit Daniel Day-Lewis zu tun hatten, wann hat sich das geändert? Krieps: Bei der Pressearbeit. Da war er entspannt und es stellte sich diese gewisse Leichtigkeit ein, die er wahrscheinlich als Privatmann immer hat.

Haben Sie mit ihm auch darüber gesprochen, warum „Der seidene Faden“ sein allerletzter Film sein soll?

Krieps: Ich wollte nicht zudringlich sein und habe ihn nicht darauf angesprochen. Aber was ich mitgekriegt habe, ist: Er hat über viele Jahre immer wieder daran gedacht, dass er mit der Schauspielerei aufhören sollte. Aber diesmal habe es sich in ihm festgesetzt. Es musste einfach sein. Er habe mit dieser Rolle sozusagen seine Mitte und zu sich selbst gefunden. Andererseits empfinde er natürlich auch eine gewisse Traurigkeit. Ich selbst bin ebenso traurig, wenn ich daran denke, dass ich ihn nie wieder in einer neuen Rolle sehen werde. Aber wenn es ihn wirklich glücklich macht – ja, dass er glücklich ist, wünsche ich mir noch mehr.

Nach diesem Film eine Frage noch, Frau Krieps. Falls man privat von Ihnen zu einem Schwammerlessen eingeladen wird, könnte das gefährlich werden? Krieps: Nein. Da müssen Sie keine Angst haben.

Das Interview führte Ludwig Heinrich