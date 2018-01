Von Markus Schramek

Innsbruck – Ein unterhaltsamer Erzählstil mit Tiefgang, unterlegt von feinem Humor: Mit derlei Fertigkeiten hat sich Radek Knapp (53) eine Fangemeinde erschrieben. Seine Romane und Erzählungen sind autobiografisch gefärbt. Als Bub musste Knapp gegen seinen Willen vom heimatlichen Polen nach Wien übersiedeln, wo er heute noch lebt. Zwischen zwei Lesungen in Innsbruck und Bozen entstand dieses Gespräch.

Wie sehr nagt der unfreiwillige Wechsel nach Österreich heute, 40 Jahre später, noch an Ihnen?

Radek Knapp: Ich war zwei, da trennten sich die Eltern. Meine Mutter setzte mich bei den Großeltern ab und ging in den Westen. Ich wollte nicht weg von Polen. Doch 1976 holte mich die Mutter als 12-Jährigen nach Wien, „auf Besuch“ für eine Woche. Sie hat mir den Pass abgenommen, zurück konnte ich nicht mehr. Einmal schaffte ich es im Zug bis an die Grenze. Da war dann aber Schluss.

Das klingt dramatisch und traumatisch.

Knapp: Es war ein richtiger Schock, eine Entwurzelung. Eine unglückliche Kindheit ist aber das beste Schreibkapital, das hat schon Roman Polanski gesagt. So gesehen habe ich wenigstens ein Thema, über das ich schreiben kann. Und es ist nicht so, dass ich ein geborener Witze-Erzähler bin. Humor und Heiterkeit sind für mich Schwerstarbeit.

Sie mussten als Jugendlicher in Wien eine neue Sprache lernen.

Knapp: Noch dazu galt Deutsch unter den polnischen Kommunisten als die Sprache des Feindes – das waren die Westdeutschen, genau genommen. Die kommunistischen Brüder aus der DDR sprachen ja dieselbe Feindessprache, aber das konnte keiner erklären. In Wien habe ich deutsche Bücher zu lesen begonnen, bald auch Goethe und Hesse. Ich fand meine Heimat in der Literatur.

Wurden Sie als Ausländer in Wien angefeindet?

Knapp: Von Ausländerfeindlichkeit habe ich damals nichts gespürt. Ich bin in die Handelsakademie gegangen, übrigens mit dem heutigen FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. Er war der brave Harry, der machte, was man ihm auftrug. Ich habe Tolkiens „Herr der Ringe“ von ihm ausgeliehen, den habe ich immer noch. Hoffentlich hat ihn das nicht politisch geprägt: ein Pole, der ihm seine Sachen nicht zurückgibt.

Dann wurden Sie österreichischer Staatsbürger.

Knapp: Und dafür gleich zum Zivildienst einberufen. Den absolvierte ich im Wiener Krankenhaus Lainz, zu jener Zeit in den 80er-Jahren, als dort die „Mörderschwestern“ Dutzende Patienten mit Spritzen und Gift ins Jenseits beförderten. Auch das habe ich überlebt.

Der Kommunismus in Polen ist längst Geschichte, 2004 erfolgte der EU-Beitritt. Wie sehen Sie die politische Lage in Polen heute?

Knapp: Polen ist mir viel zu kapitalistisch geworden. Wo der Fußballplatz meiner Kindheit war, stehen jetzt Villen von Neureichen. So gut wie jeder in Polen hat einen Kredit, der seine Familie für die nächsten 300 Jahre belasten wird. Da ist die Atmosphäre in der Gesellschaft nicht mehr so entspannt. Auch der Westen trägt da eine Mitschuld. Und Polens Politik regiert nach einem einfachen Muster: Sie verteilt Geldgeschenke, 100 Euro pro Monat und neugeborenem Kind, und gewinnt so die Wahlen.

Polen erhält viel Geld aus EU-Töpfen, dennoch segelt das Land auf Anti-EU-Kurs. Wie ist das erklärbar?

Knapp: Man muss das Volk und die Regierung klar trennen, das war in Polen immer so, auch unter den Kommunisten. Denn in Umfragen sind 70 Prozent der Polen für den Verbleib in der EU.

Bereitet Ihnen der politische Wechsel in Österreich hin zu Schwarz-Blau Kopfschmerzen?

Knapp: Es war eine Angstwahl. Denn ohne das Flüchtlingsproblem hätten wir die jetzige Regierung sicher in Opposition. Es ist nicht so, dass alle Österreicher jetzt ausländerfeindlich sind. Politische Siege und Niederlagen spielen sich in psychologischen Kategorien ab.

Wo stehen Sie selbst politisch?

Knapp: Im Herzen bin ich Sozialist. Der Kommunismus ist ja gescheitert, weil er bisher immer missbraucht wurde. Vielleicht klappt es in 200 Jahren mit ihm. Aber wir beide erleben das nicht mehr.

Apropos leben. Reichen Ihre Verkäufe dazu aus?

Knapp: „Herrn Kukas Empfehlungen“ ist mit Abstand mein erfolgreichstes Buch. Es wird viel an Schulen gelesen. Das bringt nach 20 Jahren immer noch 4000 Stück im Jahr. Normalerweise ist ein Buch nach drei Monaten tot. „Der Gipfeldieb“ hat sich etwa 15.000-mal verkauft.

Nicht öfter? Dieser Roman liegt ja in vielen Buchläden in der ersten Reihe auf.

Knapp: Ja, genau deswegen. Pro Buch verdiene ich zehn Prozent: Kostet ein Buch 20 Euro, bleiben für mich also zwei. Bei 10.000 verkauften Büchern, was viel ist, habe ich 20.000 Euro verdient. Ich habe dafür aber zwei Jahre gearbeitet, da relativiert sich die Summe. Als Autor muss man sich mit Lesungen retten, das bedeutet viel Stress.

Gibt es eine Idee für das nächste Buch?

Knapp: Im Moment habe ich keine Melodie im Ohr. Die braucht es, um zu schreiben. Man muss mit Demut wie ein Anfänger bei null beginnen. Ich habe zwei Bücher geschrieben, die musste ich wegwerfen, so schlecht waren sie. Vier Jahre Arbeit umsonst. Solche Phasen gibt es eben.