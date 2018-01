Meinem Lehrer in Kirchberg — Herbert Sojer hieß er, gestorben 2016 — fiel ich durch meine Aufsätze auf. Immer viel zu lang, meistens das Thema verfehlt, aber er sah eine Begabung. Zweimal beleidigte er mich schwer. Einmal — bei einem Ausflug — tat ich irgendetwas und tat dann so, als wäre nichts gewesen. Worauf mich der Lehrer, ein hochbegabter, rothaariger, jähzorniger Mensch, als falschen Hund bezeichnete. Das war ich auch. Was er aber nicht wusste: Ich musste es sein, um zu überleben. Ein andermal schrieb ich einen anscheinend derart ungewöhnlichen Aufsatz, dass der Lehrer stur behauptete, das sei nicht von mir, sondern ich hätte es irgendwo gelesen und nur nacherzählt. Erst nachdem auch weitere Aufsätze ähnlich ungewöhnlich ausfielen, zog der Lehrer vor der Klasse seine Behauptung zurück.

In der Pfarrbibliothek von Kirchberg fand ich neue Schätze: die gesammelten Werke von Karl May. Ich fraß sie alle in mich hinein, besonders jene, die im Orient spielen; aber natürlich war ich dem edlen Winnetou zugetan. Den Pfarrer und Besitzer dieses Schatzes erlebte ich auch im Religionsunterricht als angenehmen Menschen, weil er so spannende biblische Geschichten erzählte. Das änderte sich auch später nicht, obwohl mir meine Mammi einmal anvertraute, er sein ein passionierter Witwentröster und hätte auch ihr ein dementsprechendes Angebot gemacht.

Die ersten Geschichten

Mit etwa zwölf Jahren begann ich, in der Freizeit Geschichten zu schreiben. Bis auf eine spielten sie im Wilden Westen, in Chicago, in Londons Soho, im Weltraum. Die eine Ausnahme spielte in meiner Umgebung und handelte davon, dass die Menschen plötzlich im festen Boden versanken, verschwanden; eine Art Epidemie. Ich selbst versank nicht.

Dass ich meine Geschichten überall auf der Welt ansiedelte, nur nicht daheim, hatte damit zu tun, dass ich mich fortträumen wollte, vorher mit Tagträumen, dann mit dem Lesen, jetzt auch mit dem Schreiben, denn ich liebte meine Welt nicht und wollte ihr entfliehen. Versponnen war ich, sehr klein und zeitweise so mager, dass der Schularzt Unterernährung konstatierte, was gar nicht zutraf, denn am Essen mangelte es nie; vielleicht vergaß ich manchmal drauf, vielleicht fehlte mir manchmal der Appetit. Einzelgänger war ich trotz allem keiner, ich spielte sehr wohl mit anderen Kindern, allerdings wählte ich immer die Rolle des Passiven. Beim Völkerball schoss ich niemals jemanden ab, aber ich selbst wurde auch nicht abgeschossen, ich war einfach zu schnell und wendig. Dasselbe beim Indianerspiel: Nie war ich der Jäger, immer der Gejagte. Aber nie erwischte man mich, nie wurde ich gefangen, ich war ein Meister der blitzschnellen Umgehungstaktik.

Obwohl ich mir relativ unverwundbar vorkam, erwischte es mich doch zweimal. Mit fünf stürzte ich auf der Fleckalm beim Heimtreiben der Kühe und stieß mir meinen Hüterstock so unglücklich in den linken Oberarm, dass er zweimal brach. Mammi trug mich zu meinem späteren Firmpaten Sebastian „Wast" Krimbacher, dessen Bauernhof nur ein paar hundert Meter unterhalb der Alm liegt. Wast bettete mich auf einen Heuschlitten und zog mich (was im Sommer mühselig ist) ins Dorf hinunter zum Arzt. In dieser Zeit — da ich lange einen Gips tragen musste — wurde ich endgültig vom Links- zum Rechtshänder. (Links galt als die „schlechte" Hand.) Mit ungefähr zehn stürzte ich an einem Abhang beim Ballspiel auf denselben Arm, spürte starke Schmerzen, der Gemeindearzt hielt es aber für eine Prellung und legte mir nur einen Verband an. Als ich Mutter auf der Alm besuchen ging, untersuchte sie den Arm und erschrak über den dicken, unförmigen Ellbogen. Im Krankenhaus Wörgl stellte man fest, dass der Arm wiederum gebrochen und jetzt falsch zusammengewachsen war. Nichts mehr zu machen. In der Folge litt der linke Oberarm unter starkem Muskelschwund, den schließlich ein Wunderheiler behob.





Das Schüler- und Lehrlingsheim Ecke Anichstraße/Innrain wurde von einem sehr beleibten Kaplan geleitet und war wie alle katholischen Internate, mit einigem katholischen Druck also, aber das kümmerte mich nicht. Ich war überglücklich, in dieser wunderbaren Stadt zu sein, wo es nach Asphalt roch und nicht nach Kuhdreck. Endlich weg von daheim, von der Enge, von der Armut, von den ewigen Krankheiten der Mutter und von ihrem ununterbrochenen Redeschwall. Der Kaplan hielt zwar abendliche Predigten, legte uns aber weiter nichts in den Weg. In der Rückschau ist es mir eine Erleichterung, dass er offenbar — so ging die Rede — mit seiner Sekretärin auf Urlaub fuhr. Von anderen Internaten hat man ja dann Jahrzehnte später viel Schlimmeres vernommen. Als Erzieher fungierten Schüler im Maturajahr, auch sie ließen uns weitgehend in Ruhe, nur selten spielte sich einer auf. Natürlich gab es am Sonntag den gemeinsamen Marsch zum Gottesdienst im Dom zu Sankt Jakob, aber dem entging ich bald, indem ich mich (wie andere auch) in der zugeklappten Bettbank versteckte.



Vollkommen neu und faszinierend war für mich natürlich auch das Fernsehen. Im Freizeitraum gab es einen Tischtennistisch und einen Fernseher. Am Abend durften allerdings nur die Erzieher schauen, was ich aber manchmal umging, indem ich mich unter einem Tisch verbarg. Dort sah ich aus einem ungünstigen Blickwinkel und zu Tode erschrocken den Film „Herr der Fliegen" von Peter Brook, nach dem Roman von William Golding. Aber neben dem kleinen in Schwarz-Weiß flimmernden Kastl wurde mir etwas Ähnliches, aber monumental Bedeutenderes viel wichtiger.

Süchtig nach Kino

Ich wurde geradezu süchtig nach dem Kino, nach der großen Leinwand. Bevor ich nach Inns­bruck kam, hatte ich — in Kitzbühel und Kirchberg — nur drei Filme gesehen. Mit der Schule „Die Wüste lebt" von Walt Disney, einen Film namens „Weiße Rosen aus Athen" und einen Fremdenverkehrswerbefilm über Kirchberg. Ich erinnere mich auch noch an eine Bibelverfilmung mit Charlton Heston, die ich aber möglicherweise erst später sah, wahrscheinlich in Westendorf. Im Gedächtnis blieb mir dieser Kinobesuch deshalb, weil mich mein Dati begleitete. Es war der erste Kinobesuch seines Lebens, und er wurde derart überwältigt vom Geschauten, dass er sich schwor, niemals mehr ein Kino zu betreten. Wie sich das Meer vor den Israeliten teilte und dann das Heer des Pharao darin ersoff, wie brutal mit Menschen umgegangen wurde, das alles machte ihn — der zwei Weltkriege erlebt hatte — geradezu verrückt. Für ihn war das alles nicht Illusion, sondern pure Wirklichkeit, Realität. [... ]

Viele Filme, die ich sehen wollte, waren nicht jugendfrei, was mir oftmalige Abweisung eintrug. Selbst bei Filmen ab 14 muss­te ich meistens meinen Heimausweis vorzeigen, weil ich aussah wie 12. So sah ich hauptsächlich Literaturverfilmungen; solche nach Bühnenstücken (Shakespeare, Raimund, Anouilh, Miller, Williams, Dürrenmatt) und solche nach Romanen (Greene, Hemingway). Aber auch in ein paar für mich unfassbar grausame und faszinierende japanische Filme konnte ich mich hineinschmuggeln. Western interessierten mich eine Zeitlang nicht (Kuhdreck!), aber als ich „Der Mann, der Liberty Valance erschoss" von John Ford gesehen hatte, verfiel ich auch diesem Genre mit Haut und Haar. Jeder Kinobesuch war natürlich mit schlechtem Gewissen verbunden, weil ich ja das sauer verdiente Geld meiner Adoptiveltern — vor allem der Mutter — sozusagen beim Fenster hinauswarf. Noch heute habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich ins Kino gehe.