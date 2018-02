Frau Landesrätin, Sie sind seit 2008 für Kunst und Kultur in der Tiroler Landesregierung zuständig. Gehen wir recht in der Annahme, dass Sie dieses Ressort auch nach der Landtagswahl behalten wollen? Beate Palfrader: Ja, ich würde gerne Kulturlandesrätin bleiben. Ich brenne für diesen Bereich und bin ständig im Kontakt mit den Kunstschaffenden im Land. Kultur darf nicht auf die Landeshauptstadt beschränkt sein, sondern muss überall vor Ort angeboten werden und leistbar sein, in allen Regionen.

Wo sehen Sie Spuren, die Sie in zehn Jahren kulturpolitisch hinterlassen haben? Palfrader: Die Übersiedlung des Rundgemäldes auf den Bergisel beispielsweise. Das habe ich von Ex-Landeshauptmann Herwig van Staa übernommen und neu konzipiert. Das Projekt wurde sehr kritisch gesehen, inzwischen ist es ein Erfolgsprojekt mit 770.000 Besuchern seit der Eröffnung. Das Sammlungs- und Forschungszentrum in Hall, unter dem die Sammlungen des Landes ein gemeinsames Dach fanden, ist ein weiteres Beispiel. Oder das Winterfestspielhaus in Erl, an dem sich das Land mit 8 Millionen beteiligt hat. Das Haus der Musik in Innsbruck wird gerade fertig. Das sind alles Infrastrukturbauten, aber sie sind wichtig, damit Kultur stattfinden kann.

Beim Haus der Musik haben sich die Kosten auf 65 Millionen erhöht. Wer muss das bezahlen? Palfrader: Es geht um vier Millionen Euro. Die Stadt Innsbruck als Bauherrin wird diese Mehrkosten darzustellen haben. Das Land hat bereits mehr als 23 Mio. zugeschossen, wir werden sicher einen zusätzlichen Beitrag leisten. Die Höhe ist noch offen.

Vor der Landtagswahl jetzt am 25. Feber bzw. der Innsbrucker Gemeinderatswahl im April wird wohl nichts mehr entschieden. Palfrader: Das hat mit den Wahlen gar nichts zu tun. Stadt, Land und Bund verhandeln über dieses Thema. Das braucht einfach Zeit. Im Bund gibt es lauter neue Ansprechpartner. Kostensteigerungen sind bei Großprojekten nicht ungewöhnlich.

Kulturpolitik hat neben baulichen Maßnahmen viel mit Fördern zu tun. Regiert hier das Prinzip Gießkanne – ein bisschen hier, ein bisschen da? Palfrader: Das sehe ich nicht so. Wir haben Förderschwerpunkte eingerichtet wie die Erinnerungskultur, also die Aufarbeitung dunkler Kapitel unseres Landes (die Tiroler Volkskultur während der NS-Zeit, Anmerkung), in Zusammenarbeit mit Südtirol und der Uni Innsbruck. Man muss sich daran erinnern und auch dunkle Kapitel offen und transparent aufarbeiten. Das läuft über fünf Jahre und ist noch nicht abgeschlossen. Ein weiterer Schwerpunkt wurde mit dem Kinder- und Jugendtheaterfestival gesetzt, das heuer im Juni in ganz Tirol ein sehr gutes Programm anbietet. Und es gibt das Theaternetz Tirol, das Bühnen bei der Abwicklung von Stücken auch finanziell unterstützt.

Dennoch hat man den Eindruck, Förderwerber seien Bittsteller, die von Jahr zu Jahr wieder ins Landhaus pilgern müssen. Palfrader: Es gibt inzwischen 31 Vereine mit Förderverträgen bis zu zwei Jahre. Das erhöht also deren Planungssicherheit. Das ist allerdings nur bei Förderansuchen ab 30.000 Euro möglich.

Das letzte Wort bei den Förderungen haben Sie aber selbst. Sie können die Höhe anpassen. Palfrader: Ich bekomme von der Kulturabteilung pro Jahr 6000 Förderbeiträge zur Unterschrift. Ich habe ein gewisses Pouvoir, Förderungen in der Höhe anzupassen. Dazu bin ich als Regierungsmitglied legitimiert, das soll so bleiben. Die Förderrichtlinien geben den Rahmen vor. Sympathie ist sicher kein Kriterium für die Entscheidung.

Die Fördermittel im Kulturbudget sind in den letzten Jahren markant gesunken. Ist für Sie die Schmerzgrenze erreicht? Palfrader: Es ist nicht abzustreiten, dass es eine Reduktion des Kulturbudgets gegeben hat. Und ich sage es deutlich: Das Kulturbudget darf nicht weiter sinken. Doch mit den Kulturförderabgaben, die über die GIS-Rundfunkgebühren eingehoben werden, konnten wir den Rückgang an verfügbaren Budgetmitteln abfangen. Wenn der Bund an dieser Förderabgabe rüttelt, haben wir ein großes Finanzierungsproblem. Förderkürzungen wären die Folge. Im März gibt es einen Termin mit dem neuen Kulturminister Gernot Blümel.

Kulturthemen kommen im Landtagswahlkampf kaum vor. Warum eigentlich? Palfrader: Bei mir ist Kultur ein Wahlkampfthema. Denn meine Bilanz ist herzeigbar. Tirol ist ein Sportland, aber auch Kultur ist ein Motor für Tourismus und Wirtschaft. Festspiele und Festwochen wie in Telfs, Innsbruck oder Erl bringen viele Menschen ins Land. Sicher gibt es noch Aufholbedarf, etwa im Bereich des Films, da sind die Nachbarn Südtirol und Bayern voraus. Kultur ist kein Luxusartikel, sondern sozusagen ein Lebensmittel.

Wenn Kultur kein Luxus sein darf: Warum ist dann der Besuch in den Museen des Landes nicht gratis? Palfrader: Kinder und Schüler gehen jetzt schon gratis in die Museen, Familien ermäßigt. Wir müssen den niederschwelligen Zugang zur Kultur in Landeseinrichtungen aber sicher noch verbessern. Dass der Museumsbesuch generell gratis sein wird, kann ich jetzt nicht versprechen. Aber eine Preisstaffelung nach sozialen Gesichtspunkten ist denkbar, beginnend mit den Museen des Landes.

Ferdinandeum und Zeughaus harren einer Neuausrichtung. Wann ist hier mit Konzepten zu rechnen? Palfrader: Das Zeughaus haben wir nach hinten verschoben. Das Ferdinandeum hat jetzt Vorrang. Es wird im Jahr 2023 200 Jahre alt. Bis dahin soll die Neuaufstellung abgeschlossen sein. Das ist eine ambitionierte Aufgabe. Es braucht Umbau- und Sanierungsmaßnahmen.

Wird die Neuaufstellung nur baulich vollzogen? Palfrader: Nein, auch inhaltlich. Das Landesmuseum soll in Richtung „Haus der Kunst“ neu aufgestellt werden. Wir haben eine tolle Sammlung zeitgenössischer Kunst. Diese soll dem Publikum zugänglich gemacht werden. Aus der Komfortzone muss man bei den Aufstellungen aber heraus. Man darf durchaus Mut zeigen und auch bereit sein zu provozieren. Es geht darum, ein offenes und tolerantes Klima für die Kultur zu schaffen. Tendenzen, Kultur zu vereinseitigen, müssen wir uns entgegenstellen.

Befürchten Sie nicht, dass provokante Kulturangebote die Besucherzahlen weiter senken könnten? Palfrader: Wenn wir gute Konzepte haben, glaube ich das nicht. Die Menschen sind offen und neugierig. Das zeigen auch andere Museen.

In Ihrer Amtszeit gab es auch Verluste im kulturellen Angebot, etwa das Aus des Innsbrucker Tanzsommers. Gibt es jetzt eine Idee für die Nachfolge? Palfrader: Tanz hat sich in Tirol auch andernorts wunderbar entwickelt, etwa das Tanztheater im Landestheater oder das Osterfestival in Hall. Wir wollen kein neues Projekt aus dem Boden stampfen, sondern überlegen, was wir inhaltlich noch ergänzen könnten, etwa in Richtung Varieté und Akrobatik. Ab 2019 könnte ein neues Programm starten.

Spielen Sie noch selbst Theater, oder reicht Ihnen die politische Bühne? Palfrader: Meine Bühne ist jetzt als Politikerin ja viel größer als früher, nur klatschen die Leute nicht mehr so laut. Ganz im Hintergrund bin ich bei einem Kulturverein tätig. Und zu Silvester spiele ich die Sophie in „Dinner for One“.

Sie waren auch schriftstellerisch tätig, sind Sie es noch? Palfrader: Ich schreibe Begebenheiten auf für ein Buch nach der Politik – eine Satire.

Wohin geht Ihre Koalitionspräferenz in Tirol für die Zeit nach der Wahl? ÖVP mit Grün, Rot oder Blau? Palfrader: Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die offen sind für Kunst und Kultur in ihrer Vielfalt. Mehr sage ich dazu nicht.

Das Gespräch führten Joachim Leitner und Markus Schramek