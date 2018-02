Von Miriam Hotter

Kirchdorf – Mit flottem Schritt saust Florian Schluifer in die Werkstätte in seinem Haus in Kirchdorf hinunter. Auf zig Regalen schimmern Glasbrocken in den unterschiedlichsten Farben: Grün, Blau, Gelb, Violett und Rot sind darunter. „Die Farbe Rosa“, sagt Schluifer und zeigt auf ein blassrosa Exemplar, „bekommt das Glas durch 18-karätiges Gold, das in geringen Mengen vorhanden ist.“

Das Glas braucht Schluifer für seine Kunstwerke. Daraus – und aus unterschiedlichen Steinen – fertigt der 43-Jährige nämlich die unterschiedlichsten Skulpturen. Damit die beiden Materialien nahtlos miteinander verbunden werden können, wendet Schluifer eine bestimmte Füge-Technik an. „Ganz einfach gesagt handelt es sich dabei um eine spezielle mehrkomponentige Klebetechnik, die in einem Zeitraum von zwölf Jahren entwickelt wurde.“ Bis die Skulpturen fertig sind, seien zwischen zehn und 14 Arbeitsschritte notwendig. Dazu gehört unter anderem das Sägen und Schleifen mit Diamantwerkzeug.

Rund ein Viertel seiner Werke sind tierische Darstellungen: Auf der Stellage in einem kleinen Nebenraum steht ein Steinadler aus rötlichem Quarzporphyr, der Schnabel wurde aus grauem Bergkristall vom Großglockner gefertigt. 14 Kilogramm wiegt das Objekt. Daneben reihen sich kleine Kolibris aneinander – ein Auftrag für einen Scheich aus Kuwait. In einem solchen Kolibri stecken circa 50 Stunden Arbeit. Körper und Kopf bestehen wieder aus optischem, buntem Glas und Steinen, etwa Achat (Quarz). „Der Schnabel ist aus versteinertem Holz“, verrät Schluifer und geht schnurstracks in einen weiteren Raum. Darin befinden sich unzählige versteinerte Korallen und Hölzer, von Nordsibirien bis Patagonien. „Dieser Zapfen hier stammt von einer Araukarie“, sagt er. Diese Nadelbäume gehören zu den ältesten Pflanzen der Welt. „Deshalb liebe ich das, was ich tue: Ich darf mit der Schönheit der Natur arbeiten.“ Der Zapfen, den Schluifer in seiner Hand hält, soll über 65 Millionen Jahre alt sein. Woher bekommt man so etwas überhaupt her? „Von Geologen“, sagt Schlui­fer. Und von so genannten „Rock-Huntern“ (zu deutsch: „Fels-Jäger“). Vor 14 Jahren habe Schluifer den Zapfen für 390 Euro gekauft. „Heute ist er locker das Zehnfache wert.“

Weil die Konkurrenz groß ist, hatte sich der Kirchdorfe­r vor einiger Zeit auf die Suche nach einer Art Nische gemacht, nach etwas, was ihn von anderen Anbietern abhebt. Fündig wurde er in der Architektur. Ein von ihm gefertigter Tisch aus Rum- und Whiskey-farbigem Glas, österreichischem Bergkristall sowie verschiedenen versteinerten Hölzern hat es bereits in den Trump Tower in Chicago geschafft. Eine Kundschaft mit der Liebe zu besonderen Möbelstücken habe ihn gekauft. Zudem hat er bereits ein Werk für ein Schweizer Museum in Lausanne anfertigen dürfen. Stolz darauf ist er, natürlich. „Aber das Wichtigste ist, dass ich etwas geschaffe­n habe, was andere­n Freude bringt.“