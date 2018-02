Von Jasmine Hrdina

Brixlegg — In einer alten Landwirtschaft in Brixlegg, direkt am Alpbach gelegen, führt eine Holztreppe hinunter in ein altes Kellergewölbe. Hinter einer schweren Holztür verbirgt sich jener Raum, in dem Molly 2014 seinen Anfang nahm. „Ich glaube, früher wurden hier Schweine aufgehängt", erzählt Lars Anderson, Sänger und Gitarrist der Band. Heute baumelt eine kopflose Barbie von der Decke, die aber keine nähere Bedeutung hat. „Hat mal ein Freund gebastelt", so Andersson.

Die rustikale Umgebung könnte den Stil der Band durchaus beeinflusst haben, mutmaßt Schlagzeuger Phillip Dornauer, der als Software-Entwickler in Wien lebt und zweimal im Monat für Proben nach Tirol reist. Es ist kalt und feucht, wie ein Morgen im November. Und tatsächlich spiegelt sich dieses Ambiente in den Songs wieder: Man hat das Gefühl, man würde von einem Nebel aus sphärischen Klängen umhüllt. Keine klassischen Songstrukturen, keine definierten Refrains und Songlängen um die neuen Minuten.

Auf der Suche nach dem "melancholischen G-Punkt"

Es sind melancholische Töne, die die beiden Tiroler anschlagen, mit einem leichten Hoffnungsschimmer versehen. „In der Kunst geht es darum, in den Leuten etwas auszulösen. Für mich waren es die glücklichsten Momente als ich am Lagerfeuer saß und melancholische Musik hörte", erzählt Andersson. Theoretisch gebe es nämlich so etwas wie einen „melancholischen G-Punkt", den man auf diese Weise erkunden kann.

Tiroler im Rennen um Amadeus Award

Einen eigenen Höhepunkt erreicht die Band dieser Tage: Neben bekannten Größen wie Bilderbuch oder Wanda sind die Tiroler Shoegaze-Post-Rocker für den Amadeus Austrian Music Award 2018 in der Kategorie „FM4 Award" nominiert. Eine Überraschung, so Dornauer: „Damit haben wir nicht gerechnet, weil wir Nischenmusik machen." Das Genre Shoegaze füllt in Österreich nicht einmal die Charts der alternativen Radiosender. „Dass wir in der gleichen Kategorie nominiert sind wie diese großartigen Musiker, ist ziemlich spannend für uns."

„Molly aus Tirol sind spätestens jetzt der spannendste österreichische Musikexport 2017", urteilte der Jugendsender bereits im Dezember. Molly schaffte es in den Jahrescharts des österreichischen Jugendsenders auf Platz 56. Ob sich da eine internationale Karriere abzeichnet? Andersson: „Es geht uns um die Musik selbst, nicht um Ziele und Zukunft. Sonst hätten wir Schlager gemacht."



Schnell verliert man sich in der Stimmung der Lieder. Und genau das mache laut Andersson den Reiz aus: „Es geht nicht darum, die Texte mitzugrölen. Man muss die Lieder nicht kennen, um ein Konzert genießen zu können."



Der Brixlegger Andersson und der Baumkirchener Donrauer musizierten bereits bei Aux Portes zusammen. Die gemeinsame Leidenschaft für das schier ausgestorbene Genre Shoegaze, das seit drei Jahren vor allem in England und auf der iberischen Halbinsel ein Comeback erlebt, führte zu zwanglosen gemeinsamen Jamsessions. Und diese waren ertragreicher, als gedacht. Nach ersten Auftritten in Innsbruck und Wien bekamen die heute 24-jährigen Musiker rasch die Möglichkeit, auf namhaften Showcase-Festivlas in England zu spielen. Erst vor kurzem unterzeichneten sie ihren Vertrag bei Dalliance Recordings.



Online-Voting für Amadeus-Nominierte 19 österreichische Newcomer rittern in der Kategorie FM4 Award um den Einzug ins Finale der Amadeus Austrian Music Awards. Bis 19. November kann man unter http://fm4.orf.at/stories/2895279 abstimmen.

Debütalbum übers "Erwachsenwerden" im Herbst



Mit „As Years go by" kommt im Herbst das erste Album auf den Markt. „Thematisch dreht sich dabei alles ums Erwachsenwerden", verrät Dornauer. Einen Ausblick darauf geben die beiden am 19. April in der Bäckerei in Innsbruck. Für das Konzert habe man sich laut Dornauer ein eigenes Konzept überlegt: „Es wird einen 'visual artist' geben und alle werden sitzen. Es soll ein stimmiger Abend werden." Vielleicht entdeckt der eine oder andere Zuhörer dann auch seinen melancholischen G-Punkt.