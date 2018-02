Das Motto des Osterfestivals 2018 lautet „über.leben.“ Ist da ein Schuss Selbstironie mit dabei? Immerhin gibt es Ihre Veranstaltung nun seit 30 Jahren. Hannah Crepaz: So kann man das schon sehen. Als Organisationsteam kommt man bei einer solchen Großveranstaltung immer wieder an Grenzen und muss viel Kraft und Idealismus einsetzen. Natürlich sind alle Kulturfestivals zum „Überleben“ auf öffentliche Zuschüsse angewiesen. Ohne diese würde es nicht gehen. Wir sind inzwischen fast so etwas wie eine Institution in Tirol und auch über die Grenzen hinaus bekannt. Unser Festival erreicht in zweieinhalb Wochen etwa 10.000 Besucher.

Wie viel Geld steht Ihnen zur Verfügung? Crepaz: Das Budget beträgt inklusive Einnahmen ziemlich stabil rund 500.000 Euro. Unsere Fördergeber sind das Land Tirol, der Bund sowie die Städte Innsbruck und Hall.

Ist es schwer, dem Publikum experimentellen Tanz oder zeitgenössische E-Musik zu vermitteln? Crepaz: Bei zeitgenössischer Musik ist es nicht so leicht. Da haben viele Menschen Angst, hinzugehen, weil sie meinen, es nicht zu verstehen. Doch das stimmt nicht. Kunst braucht keine Vorbildung. Man muss sich nur darauf einlassen. Musik, welcher Gattung auch immer, kann Menschen emotional berühren. Beim Tanz gibt es ohnehin kaum solche Ängste. Er ist international, und es gibt keine Sprachbarrieren. Tanz ist Ausdruck des Körpers.

Die Zuseher und -hörer sollen gefordert werden, aber nicht überfordert. Ein schwieriger Spagat? Crepaz: Kunst darf im positiven Sinn auch provozieren und überfordern. Sie soll nicht bloß „nett“ sein, sonst bleibt nichts hängen. Das ist wie bei Menschen, denen man begegnet: Jene, an denen man sich reiben kann, sind die interessanteren.

Sie sind auch Obfrau der Tiroler Kulturinitiativen. Was würden Sie sich in dieser Funktion von der Politik wünschen? Schließlich ist in Tirol bald Wahltag. Crepaz: Natürlich sollte das Budget für die vielen Kulturinitiativen gestärkt werden. Vielleicht könnte die Politik mithelfen, kleineren Kulturbetrieben öffentliche Räumlichkeiten für Aktivitäten und Aufführungen günstig zu überlassen. Vor allem geht es mir aber um Wertschätzung.

Hat die kulturelle Arbeit in Tirol nicht den Stellenwert, den sie verdient? Crepaz: Ohne Kultur würde das Leben um einiges trister aussehen. Kultur ist ein Fundament der Gesellschaft. Aber über Kultur wird nicht mehr viel gesprochen. Es gibt Reizthemen, mit denen man politisch mehr erreichen kann, weil jeder darüber spricht und dazu eine Meinung hat. Man sieht das an der Debatte über die Migrationsbewegungen. Die Kultur gehört zurück ins Zentrum des gesellschaftlichen Diskurses. Das würde ich mir wünschen. Es sollte weniger um Einschaltquoten gehen, sondern darum, was Kultur bewirken kann.

Sie haben als sehr junge Frau 2010 die Leitung des Osterfestivals von Ihren Eltern Maria und Gerhard übernommen. Wie erleben Sie den Kulturbetrieb. „Is it a man ’ s world?“ Oder haben Frauen das Sagen? Crepaz: Chefs sind auch in der Kultur die Männer. Je größer ein Festival oder Theater ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann an der Spitze steht. In den Ebenen darunter arbeiten jedoch ganz viele Frauen. Sie suchen mehr das Miteinander. Denn darum geht es in der Kultur schließlich.

Sehen Sie eine Möglichkeit, dieses Ungleichgewicht zu ändern? Crepaz: Man darf eines nicht übersehen: Die männlichen Netzwerke und Bünde sind viel stärker, das ist historisch gewachsen. Und es ist so, dass sich die Männer deshalb im Berufsleben leichter tun. Ich persönlich arbeite jedenfalls sehr gerne mit Frauen und mit Männern zusammen.

Das Gespräch führte Markus Schramek