Von Joachim Leitner

Innsbruck – Die Geschichten gleichen sich: Ein gutbetuchter Tunichtgut bringt einen Geschäftspartner, eine lästig gewordene Liebschaft oder einen Erbonkel um die Ecke. Und freut sich darüber, dass der offensichtlich inkompetenteste Inspektor des Police Departments mit den Ermittlungen betraut wurde. Besagter Inspektor indessen schwärmt von seiner Frau, fragt mit bewundernswerter Beharrlichkeit nach Belanglosigkeiten – und kramt irgendwann so viele Zettel aus seiner Manteltasche, dass – nolens volens – die Handschellen klicken.

Dass es bei „Columbo“ bisweilen unverholen um Klassenunterschiede geht, weil die Schickimicki-High-Society von einem Vertreter der Unterschicht in die Mangel genommen wird – geschenkt. Darüber gibt es inzwischen ganze Regalmeter kluger Studien. Auch der Umstand, dass es Inspektor Columbo – Vorname: Frank, das lässt sich von seiner Polizeimarke ablesen – mit Beweisen nicht so genau nimmt und der Großteil seiner Fälle wohl keine Verurteilung zur Folge hätte, wurde erforscht.

Aber das stört nicht weiter, weil man als TV-Zuseher die Täter ja auf frischer Tat ertappt hat. Was zudem den Vorteil mit sich bringt, dass einem bei „Columbo“ das „Whodunit?“ genauso egal sein kann wie Motive und Alibis. Vielmehr geht es darum, was sich dazwischen abspielt. Und es geht darum, dass sich mitunter nichts abspielt: Nachdem die Serie Anfang der 1970er-Jahre populär wurde, beschloss der Sender NBC, die Folgen von knapp einer Stunde auf Spielfilmlänge – also rund 90 Minuten – zu verlängern. Weil manche Drehbücher bereits fertig waren, mussten zusätzliche Szenen improvisiert werden. Ein Fressen für Columbo-Darsteller Peter Falk: Er entwickelte Ticks – den falschen Abgang („Just one more thing“) –, ersann kleine Sketche (die aufsehenerregende Entsorgung von Eierschalen) oder stellte sich einfach sinnierend ins Dekor. Selten war US-Fernsehen von der Stange mehr absurdes Theater als in „Columbo“.

Dass Falk überhaupt zu Columbo wurde, war alles andere als absehbar. Die erste Folge „Prescription Murder“ („Mord nach Rezept“) basierte auf dem gleichnamigen Theaterstück von Richard Levinson und William Link. Auf der Bühne wurde Columbo erfolgreich von Charakterdarsteller Thomas Mitchell gespielt, der 1962 starb. Die erste Wahl für die TV-Adaption – „Columbo“ war zunächst nicht als Serie geplant – war Schmusesänger Bing Crosby, damals Ende 60. Er lehnte ab. Die zweite Wahl – Lee J. Cobb („Die 12 Geschworenen“) auch. Also bekam Peter Falk den Part. Der war zwar in frühen Jahren (1960 und 1961) für zwei Oscars nominiert, aber er galt in Hollywood auch als schwer vermittelbar. Das Warum erklärte ihm einst bereits der gestrenge Studioboss Harry Cohn nach einem erfolglosen Vorsprechversuch: „Für das Geld kriege ich auch einen Schauspieler mit zwei funktionierenden Augen.“

Trotzdem wurde „Presciption Murder“ schon bei seiner Erstausstrahlung am 20. Februar 1968 ein Hit. Und für Falk wurde der zerknautschte In­spektor zur Lebensrolle. Manchmal, sagte er kurz vor seinem Tod 2011, wisse er gar nicht, wo Falk aufhöre und Columbo anfange. Auch diese eigentümliche Verschmelzung von Figur und Darsteller gehört zum Reiz der Serie: Während die zumeist namhaften Gaststars – von William Shatner bis Faye Dunaway – spielen, ist Columbo einfach. Und selbst der verschlagendste Mörder musste letztlich lernen, was Dr. Flemming (Gene Barry), der Schurke aus Fall Nummer eins, am Schluss feststellte: „Sie sind intelligent, aber Sie tun so, als wären Sie ein Trottel. Aus Ihren Mängeln machen Sie eine Tugend und bringen so den Täter zu Fall.“

Insgesamt 69 „Columbo“-Filme hat Peter Falk zwischen 1968 und 2003 gedreht. Der junge Steven Spielberg hat genauso eine Folge inszeniert wie Jonathan Demme („Das Schweigen der Lämmer“). Federico Fellini hat sich zwar nie an einem „Columbo“ versucht. Aber die Fälle des „Inspettore“ waren seine Lieblingssendung. Warum der Italo-Amerikaner Columbo ausgerechnet im italienischen TV als „Colombo“ ermittelte, wusste allerdings Maestro Fellini nicht.