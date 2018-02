Von Joachim Leitner

Innsbruck – Die Reaktion kam zwar spät, aber sie kam: Vor gut einer Woche veröffentlichte die Wiener Tageszeitung Der Standard ein Interview mit dem Tiroler FPÖ-Spitzenkandidaten Markus Abwerzger, in dem er – dem eigenen Wahlprogramm beinahe bis aufs Komma folgend – auch die Leitlinien blauer Kulturpolitik umriss: „keine öffentlichen Gelder für queere und feministische Kunst“, die Förderung von „Tradition und gelebtem Heimatbewusstsein“, die Etablierung eines „amerikanischen“, sprich privat finanzierten Systems im Kunst- und Ausstellungsbereich – sowie, ganz grundsätzlich, das Aus für „Doppel- oder Mehrfachförderungen“.

Aussagen, die man nicht unwidersprochen stehen lassen kann, erklärt Karin Pernegger, Leiterin des Innsbrucker Kunstraums, im Gespräch mit der TT. Dass es – in ihren Worten – „vielleicht peinlich lange gedauert habe“, bis sich Vertreter von Tirols freier Kulturszene zu einer öffentlichen Reaktion durchringen konnten, sei dem Umstand geschuldet, dass man „populistischen Parolen eigentlich keine zusätzliche Plattform bieten will“.

Aber nicht zuletzt das Beispiel Oberösterreich, wo die FPÖ seit vergangenem Herbst mit der ÖVP koaliert – und gerade im Kulturbereich einen drastischen Sparkurs mitverantwortete, der auch angesehene und seit Jahren etablierte Einrichtungen in ihrer Existenz bedroht –, habe gezeigt, „dass es nach der Wahl zu spät sein kann“.

Gerade Abwerzgers Attacke auf den Kunst- und Ausstellungsbetrieb sei „beunruhigend“, denn die Forderung, diesen weitestmöglich zu privatisieren, rüttle am Prinzip der Gemeinnützigkeit. „Die öffentliche Hand leistet sich Kunst nicht, sie finanziert sie“, sagt Pernegger.

Schlichtweg falsch sei auch der blaue Angriff auf den vermeintlichen „Förder­dschungel“: „Die Vergabe von Fördermitteln ist im Tiroler Kulturförderungsgesetz von 2010 genau geregelt“, führt Pernegger aus. Dort sei auch das Prinzip der Subsidiarität verankert. Will heißen: Förderzusagen von Stadt und Land sowie bisweilen des Bundes bedingen einander.

Dem pflichtet auch Ingeborg Erhart von der Tiroler Künstler*schaft bei: Die von Abwerzger angedachte „Institution“, die Mehrfachförderungen aufdecken soll, „hätte absolut nichts zu tun, was nicht bereits getan wird“. Dass Abwerzger, „immerhin im Landtagsausschuss für Gesellschaft, Bildung, Kultur und Sport“, das nicht wisse, sei irritierend, sein Versuch, die Subsidiarität in die Nähe von Subventionsbetrug zu rücken, ärgerlich. Erhart: „Niemand macht Kulturarbeit, um sich zu bereichern.“ Nachgerade lächerlich sei die sowohl im blauen Bildungs- als auch im Kulturprogramm formulierte Ablehnung von queeren und feministischen Positionen, etwa der Angriff auf die als „ideologische Pseudowissenschaft“ bezeichneten Gender Studies. „In keinem anderen Bereich würde man auf überholten Standpunkten beharren, wenn es neue Erkenntnisse gibt“, sagt Erhart.

Eine explizite Warnung vor einer FPÖ-Regierungsbeteiligung gibt auch Markus Schennach, Geschäftsführer der Freien Radios Innsbruck und Mitglied der battlegroup for art, ab: „Die blauen Angriffe auf alles Unabhängige und potenziell Kritische sind auch demokratiepolitisch gefährlich. Das sieht man nicht zuletzt an den FPÖ-Kampagnen gegen den ORF und andere Medien. Es wird derzeit alles attackiert, was sich an den Errungenschaften der Aufklärung orientiert.“