Wien – Der klangvolle Name Ferdinand Schmalz ist das Pseudonym des im steirischen Admont aufgewachsenen Schriftstellers und Dramatikers Matthias Schweiger, 32. Sprachlich brillant und inhaltlich verwegen, reiht er sich mit seiner Sichtweise in das Genre „Volksstück“ ein, in eine spezifisch österreichische Tradition von Johann Nestroy bis Werner Schwab, von Elfriede Jelinek bis Gerhild Steinbuch. Am Freitag wird seine Hofmannsthal-Paraphrase „jedermann (stirbt)“ am Burgtheater uraufgeführt.

Karl Kraus nannte Hofmannsthals Mysterienspiel vom Sterben des reichen Mannes „aberwitziger Dreck“. Sie erzählen nun im Auftrag des Burgtheaters „Jedermann“ neu. Wieso?

Ferdinand Schmalz: Als Frau Bergmann (Direktorin des Burgtheaters, Anm. der Red.) mir das erste Mal davon erzählt hat, habe ich geschluckt, allein aufgrund der Legende, die sich um diesen „Jedermann“ auf dem Salzburger Domplatz gebildet hat. Zwei Dinge waren dann ausschlaggebend, warum ich relativ schnell zugesagt habe: Als im Frühsommer 2015 das Vorhaben an mich herangetragen wurde, fand gerade das Donauinselfest statt, auf dem drei Millionen Leute gratis bespaßt wurden. Zum selben Zeitpunkt kamen die ersten Flüchtlinge über die Balkanroute, 300 oder 400 Menschen, und da hieß es, die könne man nicht unterbringen. In Traiskirchen haben dann 300 Leute unter freiem Himmel schlafen müssen. Da dachte ich über die Frage des „Festes“ nach: Wann schmeckt der Wein nicht mehr, wann kippt so ein Fest, vielleicht tauchen auf dem Fest Figuren auf, die da nichts zu suchen haben. All diese Assoziationen haben mich dann schnell dafür eingenommen, mich mit „Jedermann“ zu beschäftigen. Der andere Grund war, dass ich mich schon längere Zeit mit dem Tod auseinandersetze.

Der Tod ist nicht nur zentral in „jedermann (stirbt)“, Tote gibt es auch nicht zu knapp in Ihren Stücken wie „der herzerlfresser“ oder „am beispiel der butter“. Was ist das Faszinosum?

Schmalz: Mich interessiert die Überlegung, ob der Todesmoment ein Erkenntnismoment ist. Das ist auch eine der Fragestellungen Hofmannsthals, die abseits jeder institutionalisierten Religion gültig ist. Kann man im letzten Augenblick noch einmal umdenken und anders auf das Leben schauen? Es ändert sich alles, wenn der Tod dann ankommt.

Wer ist Ihr „Jedermann“? Ein Opportunist mit gutem Händchen für Finanzielles?

Schmalz: Ich habe einmal vom letzten Kapitalisten gesprochen. Was bräuchte es, dass zum Beispiel jemand wie Donald Trump demütig wird? Da muss wahrscheinlich schon der Tod anklopfen, damit so jemand umdenkt. Wir erleben jetzt das letzte Aufbäumen dieser Machtmänner, die sich an ihre Posten krallen. Und sie mit der Figur des „Jedermann“ noch mal ins Zentrum zu stellen und das letzte Fest mit ihnen zu feiern, bevor sie hoffentlich in die ewige Versenkung sinken, war einer der Ausgangspunkte.

Wie wichtig ist Humor als Vehikel für Ihre Botschaften?

Schmalz: Der Humor hat im Theater oft diese leidige zweite Startposition. Das hohe Fach ist die Tragödie. Dabei finde ich, dass Humor im Theater eines der größten Erkenntnisinstrumente ist, die wir haben. Gerade da, wo der Humor bricht, wo er nah am Abgrund steht oder auch abstürzt, wo uns das Lachen im Hals stecken bleibt.

Viel ist von einer „Krise des Theaters“ die Rede. Sie sind Theaterwissenschafter und Theaterautor: Gibt es für das Theater eine Zukunft?

Schmalz: Das Theater wird weiterbestehen und ich sehe da bei Weitem keine Untergangsstimmung. Ich glaube nur, dass in Zeiten von Medienrevolutionen, wie gegenwärtig soziale Medien und Digitalisierung, auch das Theater seinen Platz immer wieder neu verorten muss. Was nicht heißen soll, sich den neuen Medien anzugleichen, sondern vielleicht gerade einen Schritt zurück zu machen, sich wieder auf das Grundritual, das Theater sein kann, zu besinnen. In einer so aufgeheizten, polemischen Zeit schult das Theater mit seinem situativen Charakter, mit seinen Figuren, wo man nie genau weiß, wie ernst das zu nehmen ist, was die auf der Bühne sagen, sehr wohl in einer quellenkritischen Grundhaltung.

Sie sind vor Kurzem Vater geworden: In welcher Welt würden Sie Ihr Kind gerne aufwachsen sehen?

Schmalz: Das ist gerade etwas schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat das Gefühl, dass die Politik zu gewissen Schichten nicht mehr durchdringt, außer es wird komplett auf Populismus gesetzt. Die Boulevard-Medien verstärken das Auseinanderdriften der Gesellschaft noch zusätzlich. Das ist eine Entwicklung, die ich für sehr gefährlich halte. Die Gräben sind jetzt schon groß, wenn die noch größer werden, dann kommt es bei uns genauso zu Auseinandersetzungen, wie wir sie in Ländern wie den USA grade beobachten können. Also sollten wir eher wieder nach Gemeinsamkeiten suchen.

Trauen Sie der derzeitigen politischen Konstellation diese Verantwortung für ein Miteinander zu? Schmalz: Ich habe sehr großes Misstrauen. Kanzler Kurz hat Rechtsaußen mit ins Boot geholt und lässt sich seit dem Regierungsantritt ans Bein pinkeln. Und die Leute, die Rechtsaußen gewählt haben, müssen ja auch sehen, dass da gegen ihre eigenen Interessen gearbeitet wird. Während ein Aufreger nach dem anderen, sei es Raucherthema, Geschwindigkeit auf Autobahnen oder berittene Polizei, groß aufgeblasen wird, wird im Hintergrund an der Prekarisierung ganzer Schichten gearbeitet. Das kann es ja auch nicht sein.

Das Gespräch führte Bernadette Lietzow