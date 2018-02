Von Gerlinde Tamerl

Längenfeld – An diesem Montagmorgen ist es ruhig auf der Ötztalbundesstraße. Kein Urlauberschichtwechsel stört den Verkehrsfluss. Gelegentlich schweift der Blick über die eindrucksvolle Bergkulisse, die von einem strahlend blauen Himmel gesäumt wird. Hier wohnt der Dichter und Volkskundler Hans Haid. Anlass des Besuchs ist sein 80. Geburtstag am 26. Februar.

Haid ist endgültig in seinen Geburtsort Längenfeld zurückgekehrt. Auto hat er keines mehr. Früher pendelte er zwischen Wien und seinem Bauernhof im Ventertal. Der Abstand von der Heimat war für ihn notwendig, er benötigte für seine ambitionierten Forschungen ein universitäres Umfeld.

Hans Haid wurde in eine schwere Zeit hineingeboren. Er kam als erstes von sechs Kindern 1938 auf einem Bergbauernhof in Längenfeld zur Welt. Sein Geburtshaus existiert nicht mehr, es wurde von einer Mure zerstört. Eine Schwarz-Weiß-Fotografie in seiner Stube zeigt ihn als knapp Zweijährigen mit seiner Familie vor dem Hof. Die Gesichter seiner Eltern sind von der schweren Arbeit gezeichnet. Haid fühlt sich bis heute aufs Engste mit dem bäuerlichen Leben verbunden. Seine Kindheit verbrachte er zurückgezogen. Die Unzugänglichkeit des Tals war während der Kriegsjahre ein Segen. Das Ötztal bot günstige Bedingungen für den Widerstand. Viele Männer versteckten sich in den weitläufigen Bergmähdern.

Schon als Kind wollte der Dichter eine höhere Schule besuchen. Seine Eltern unterstützten diesen Entschluss, konnten das Schulgeld für das Schwazer Paulinum aber nicht aufbringen. So wechselte Haid 1949 in eine Klosterschule bei St. Georgen am Längsee (Kärnten). Diese Schule wurde jedoch aufgelöst. Unter größten Anstrengungen meisterte der Bauernbub die Externistenmatura in Wien und erreichte damit sein erstes großes Ziel.

Später arbeitete Haid mehrere Jahre lang als Versicherungsbeamter. Erst mit Anfang dreißig begann er sein Volkskundestudium in Wien. Für seine Eltern war die Wahl des Studiums eine große Enttäuschung. Sie hätten ihren Sohn lieber als Priester gesehen. Haid schlägt einen rebellischen Weg ein: In Wien kommt er in Kontakt mit namhaften Schriftstellern der Wiener Gruppe, darunter H. C. Artmann und Oswald Wiener. Haid sagt, er hätte seinen lyrischen Stil sehr früh gefunden. Immer schon dichtete er im Dialekt, jeweils mit Lesehilfen auf Hochdeutsch. Während des Studiums lernte er die Musikwissenschafterin und Volkskundlerin Gerlinde Hofer kennen. Die beiden heirateten, bekamen zwei Kinder, forschten über vierzig Jahre lang Seite an Seite. Der Tod seiner Frau im Jahr 2012 war für den Dichter ein schwerer Schicksalsschlag.

Vor nun genau fünfzig Jahren begann Haid, das Heimat- und Freilichtmuseum in Längenfeld aufzubauen. Für seine Initiative erntete er nicht nur Lob. Er verurteilte die Zerstörung der Kulturlandschaft, die Reduzierung der Architektur auf gesichtslose Zweckmäßigkeit.

Haid publizierte engagiert, reflektiert Brauchtum kritisch. In der Schriftenreihe „Das Ötztal-Archiv“ erschienen bisher 25 Bände. Aus dem Stehgreif kann Haid Sagen und Mythen erzählen. Er trug dazu bei, dass der Ötztaler Dialekt zum immateriellen Kulturerbe der Unesco ernannt wurde. Nun wird im Haymon Verlag eine dreibändige Werkausgabe erscheinen. Das Forschungsinstitut Brenner-Archiv hat seinen Vorlass erworben.

Die zuständige Wissenschafterin Christine Riccabona sieht in Hans Haid einen „Archivar der gesprochenen Sprache“. Haids Lyrik ist sparsam und karg wie die Landschaft, in der er sich verwurzelt fühlt. In dieser Reduziertheit begründet sich die Qualität seiner Texte. Seine Dialektlyrik transportiert authentische Emotionen. Das spricht auch ein jüngeres Publikum an. Der Ötztaler Musiker Marlon Prantl hat mit seiner Band TyRoll einige Gedichte vertont. Besonders romantisch ist der Song „Tooge“ (Tage). Ein Ausschnitt lautet: „mit dir ganz alloanat (alleine) liegen und tian (tun)/ und gar alles meglache (mögliche) tian/mit dir/am liebesch­ten mit dir/alloanat.“ So schön klingen Liebeserklärungen auf Ötztalerisch.