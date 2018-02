Erl – In der Causa rund um die schweren Vorwürfe gegen die Festspiele Erl und deren Künstlerischen Leiter Gustav Kuhn hat sich nun auch der ÖGB, konkret die „younion - Die Daseinsgewerkschaft Tirol“, zu Wort gemeldet. Deren Vorsitzender Bernd Leidlmair sah in einer Aussendung am Mittwoch „dringenden Handlungsbedarf“. Vonseiten der Staatsanwaltschaft gab es indes noch keine Neuigkeiten zu berichten.

Das Festival sieht sich unter anderem mit den Vorwürfen von „modernem Sklaventum“ sowie Lohndumping und Korruption konfrontiert. Kuhn steht dabei besonders im Zentrum, ihm wird auch sexuelle Nötigung vorgeworfen. Die Festspiele und Kuhn konterten inzwischen mit Klagen gegen Wilhelm. Kuhn selbst hatte zuletzt von „unhaltbaren Anschuldigungen“ gesprochen.

„Die Anschuldigungen sind massiv, in jedem Fall muss ihnen genau nachgegangen werden. Sollte auch nur ein Teil davon wahr sein, muss schnellstens gehandelt und sichergestellt werden, dass dem sofort ein Riegel vorgeschoben wird. Wir fordern volle Aufdeckung und werden unseren Beitrag dazu leisten“, erklärte Gewerkschafter Leidlmair. Er kündigt zudem umfassende Überprüfungen auch im technischen Bereich an: „Wir werden uns genau anschauen, ob die Bühnentechnikerverordnung eingehalten wurde. Auch im Bereich des technischen Personals gilt es, die arbeitsrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Wir schauen da genau hin.“

Die angekündigte Anzeige der Plattform „Art but fair“ war indes weiter noch nicht bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingelangt. Auch von Amts wegen wurde vorerst weiter nicht gegen die Festspiele und Kuhn ermittelt. (APA)