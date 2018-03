Innsbruck – Seit Mittwoch liegt die Anzeige des Landes in Sachen Festspiele Erl bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) ließ das Poststück übermitteln. In der – mehrfach ergänzten – Mail werden Vorwürfe gegen die Festspiele („Psychoterror und sexuelle Belästigung“) erhoben. Festspielchef Gustav Kuhn habe mit diesen Vorwürfen aber nichts zu tun. An der Echtheit dieser Mail, die mit „Dr. Claudia Rosenberger, 1230 Wien“ gezeichnet ist, bestehen mittlerweile erhebliche Zweifel. „Bei der Absenderin könnte es sich um eine erfundene Person handeln“, sagt LR Palfrader auf Nachfrage der TT. Es sei ihre Pflicht, alles vorzulegen, was zur Klärung der Vorwürfe beitragen könne, so Palfrader. Staatsanwalt Thomas Willam geht davon aus, dass die Prüfung der bisherigen Unterlagen – der fragwürdigen E-Mail und der anonym online erhobenen Vorwürfe gegen Gustav Kuhn – bis nächste Woche dauert. Kuhn, für den die Unschuldsvermutung gilt, werden Lohndumping, despotisches Auftreten und sexuelle Verfehlungen vorgeworfen. Unterstützung bekommt der Erl-Chef vom deutschen Komponisten Matthias Drievko. Er fühlte sich bei seinen Engagements in Erl sehr gut behandelt. Die Gewerkschaft „younion“ im ÖGB bietet sich indessen als Anlaufstelle für die Erler Künstlerschaft an. Vorsitzender Bernd Leidlmair verlangt volle Aufdeckung und kündigt arbeitsrechtliche Überprüfungen auch im Technik-Bereich der Festspiele an. (mark)