Von Monika Schramm

Los Angeles – Es wird ein Balance-Akt, wenn am Sonntag zum 90. Mal die Academy Awards in Los Angeles verliehen werden. Einerseits liebt es Hollywood, seine Stars und sich selbst zu feiern – noch dazu im Jubiläumsjahr der Oscars. Andererseits wird die Branche seit den Enthüllungen rund um Produzent Harvey Weinstein von #MeToo und der daraus entwachsenen „Time‘s Up“-Bewegung, die sich dem Kampf gegen sexuellem Missbrauch und der Ungleichbehandlung von Frauen in allen Bereichen verschrieben hat, überschattet. Was also tun bei der Gala, die wie keine andere den Glamour der Filmbranche darstellt?

„Wir wollen die Show so unterhaltsam wie möglich machen – ehrfürchtig und respektvoll aber auch amüsant und emotional“, sagte Jennifer Todd, eine der Produzentinnen der Academy Awards, gegenüber der New York Times. Ähnlich äußerte sich auch ABC-Unterhaltungschefin Channing Dungey. Die „Time‘s Up“-Bewegung solle anerkannt und ihre Botschaft gehört werden. „Aber wir versuchen, es mehr geplant als spontan zu machen – sie bekommt ihren Moment – und dann soll nicht das Gefühl aufkommen, sie würde die Künstler und Filme, die geehrt werden, überschatten“, sagte Dungey.

Kimmel will sensibel sein

Wie das aussehen soll, wollten die Verantwortlichen im Vorfeld nicht verraten. Aber auch Morderator Jimmy Kimmel, der zum zweiten Mal in Folge durch die Oscar-Nacht führt, erklärte, dass #MeToo seinen Platz in der Gala haben werde: „Ich kann nicht sagen, wie viele Prozent, aber es wird Teil der Show sein.“ Der Moderator, der in seiner Late-Night-Show auf ABC immer öfter politische Töne anschlägt, ist sich aber auch der Sensibilität bewusst, der es insbesondere beim Thema sexuellem Missbrauch bedarf. „Diese Show dreht sich nicht darum, den sexuellen Missbrauch von Menschen wiederzuerleben“, sagte er in einem Interview mit „Good Morning America“.

Sie sei eine Gala zu Ehren von Filmschaffenden, die wohl ihr ganzes Leben davon geträumt hätten, einen Oscar zu gewinnen. „Und das letzte, was ich tun möchte, ist, das für jemanden zu ruinieren, der als Schauspielerin, Darsteller, Regisseur oder was auch immer nominiert wurde, indem ich es unangenehm für sie mache.“

Anders als bei den Golden Globes, als fast alle Frauen Schwarz trugen, und viele in Begleitung von Aktivistinnen zur Verleihung kamen, soll es nach Informationen der New York Times diesmal von den „Time‘s Up“-Vertretern keine koordinierten Aktionen geben. In den Wochen vor der Verleihung wurde aber mit den Produzenten darüber gesprochen, wie die Bewegung in der Show eingebunden werden könne.

Sicher werden viele der Stars – und wohl nicht nur die weiblichen – ein „Time‘s Up“-Abzeichen tragen. Und wahrscheinlich werden einige prominente Unterstützer die Interviews auf dem Roten Teppich für politische Statements nutzen.

Frauen und Schwarze mit Oscar-Chancen

Was die Gleichberechtigung von Frauen und Farbigen betrifft, scheinen zumindest dieses Jahr die Bemühungen der Academy erste Früchte zu tragen: Mit Rachel Morrison („Mudbound“) ist zum ersten Mal eine Frau in der Kategorie „Beste Kamera“ nominiert. Greta Gerwing ist die fünfte Frau, die sich Hoffnungen auf den Regie-Oscar machen kann.

Einer ihrer Konkurrenten ist der schwarze Regisseur Jordan Peele. Würde er gewinnen, wäre er der erste afro-amerikanische Preisträger in der Kategorie. Für seinen Film „Get Out“ könnte der 39-Jährige außerdem einen Oscar für das beste Drehbuch und den besten Film gewinnen. Zwei Mal hat Denzel Washington den Oscar schon bekommen, heuer ist er für seine Rolle in „Roman J. Israel, Esq.“ zum insgesamt neunten Mal nominiert. Einer seiner Konkurrenten als „Bester Hauptdarsteller“ ist Daniel Kaluuya („Get Out“), britischer Schauspieler mit Wurzeln in Uganda.

Mary J. Blige („Mudbound“) kann sich nicht nur für den besten Filmsong Hoffnungen auf einen Oscar machen. Die schwarze Sängerin ist auch in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ nominiert. So wie Octavia Spencer („The Shape of Water“), die nach ihrem Oscar für „The Help“ und ihrer Nominierung im vergangenen Jahr für „Hidden Figures“ nun wieder hoffen darf.

Bloß keine Verwechslung mehr

Amokläufe und Waffenrecht, Machtmissbrauch im Filmgeschäft und natürlich US-Präsident Trump: Themen, die wohl auch die neuen Oscar-Preisträger in ihren Dankesworten anschneiden werden. Das können die Show-Produzenten nicht beeinflussen. Was sie aber mit aller Macht verhindern wollen: Einen zweiten „Envelope-Gate“. Dafür wurde alles getan. Die beiden Mitarbeiter von Pricewaterhouse Coopers, die im vergangen Jahr für die vertauschten Umschläge beim Oscar für den besten Film verantwortlich gemacht wurden, haben Hausverbot.

Ihren Nachfolgern ist es strikt verboten, Bilder mit dem Smartphone zu machen und Twitter, Facebook und Co zu nutzen. Ehe ein Umschlag auf die Bühne kommt, wird er nun doppelt und dreifach kontrolliert. Und statt zwei sind nun drei Mitarbeiter der Steuerprüfer-Firma vor Ort. Der dritte sitzt in der Regie – ausgestattet mit einem dritten Satz Umschläge und allen Gewinnern im Gedächtnis.

Der Einzige, der kein Problem damit hätte, wenn es wieder passieren würde, ist Moderator Jimmy Kimmel, wie er im „Good Morning America“-Interview sagte: „Um ehrlich zu sein, es wäre lustig, wenn es wieder passieren würde.“