Innsbruck — Am Ende stand er ganz oben: Lorenz Wetscher (19) hat am Freitagabend die RTL-Show „Big Bounce" gewonnen. Seine 39 Kontrahenten hatten im großen Finale des Trampolin-Parcours das Nachsehen. Darunter auch Lorenz' Kumpel Simon Brunner (20). Dass ausgerechnet die beiden Freunde sich am Schluss um den Titel matchten, gab dem Finale eine ganz besondere Brisanz.

Das letzte Hindernis, der „Big Bounce" hat den beiden Duellanten alles abverlangt. Sie mussten an fast senkrechten Trampolinwänden über acht Meter bis ganz nach oben springen (siehe Video ganz unten). „Das war mit Abstand das Anstrengendste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe", sagt der Optiker-Lehrling, der seine Freizeit fast zur Gänze dem Parkour- und Freerunning-Sport widmet. „Als ich die Technik endlich raus hatte, war es mit der Kraft vorbei."

Aber der 19-Jährige hat gekämpft. Bis er am Ende knapp die Nase vorne hatte. Dabei habe er nie einen Gedanken ans Gewinnen verschwendet. „Ich bin da ganz ohne Erwartungen hingefahren und wollte mich nur nicht blamieren". Das ist dem Wattenberger eindrucksvoll gelungen. Immerhin hatten sich 4000 Sprungbegeisterte für die Show beworben, 400 schafften es in die Show. Jetzt darf sich Lorenz über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen. (tst)

Lorenz im Single Sprint:



Die erste Runde im Finale der letzten 40 Kandidaten schloss Lorenz mit der achtbesten Zeit (35,29 Sekunden) ab.

Lorenz im Halbfinale: