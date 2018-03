Von Peter Angerer

Innsbruck — Der Prolog von Reinhold Bilgeris „Erik & Erika" ist großes Kino. Die Kamera schwebt durch ein Kirchenschiff, Klosterschwestern singen. In einer kargen Zelle liegt eine junge Frau im schmalen Bett, zwischen ihren Beinen eine Blutlache. So könnte ein Horrorfilm beginnen, aber eine Off-Erzählerin beginnt Erik(a) Schineggers Tragödie zu erzählen.

Als Sekretärin im Österreichischen Skiverband kennt die Erzählerin den zynischen Umgang der Funktionäre mit Sportlern, wenn es den Interessen von Verband, Karriere und Heimat dient. Erik­a (Markus Freistätter), von den Funktionären „Pferd" genannt, wird 1966 Abfahrtsweltmeisterin in Chile, vor den Olympischen Spielen in Grenoble macht die medizinische Wissenschaft Fortschritte und Erik entpuppt sich als Mann, dessen Geschlechtsmerkmale im Körper verborgen sind. Die Funktionäre empfehlen für Ruhm und Ehre die Entfernung dieser Organe. Es sind die Sekretärin und Schwester Sigberta (Marianne Sägebrecht), die Erika retten und überzeugen, über den Schatten der Schande zu springen und Erik zu werden.

Den „echten" Erik Schinegger und Regisseur Reinhold Bilgeri traf die TT bei der Premiere des Films in Innsbruck zum Interview.

Altersmäßig trennen Sie nur zwei Jahre. Beide waren Sie in Ihren früheren Leben und in Ihren Disziplinen Stars. Herr Schinegger, Sie waren „der Mann, der Weltmeisterin wurde". Herr Bilgeri, Sie waren der „Professor Rock 'n' Roll" des Austropop. Wie haben Sie sich denn gegenseitig wahrgenommen?

Reinhold Bilgeri: Ich habe 1965 die erste Band gegründet, zusammen mit Michael Köhlmeier. The Blacks haben wir geheißen. Wir waren alle schwarz gekleidet und haben Rock'n' Roll gespielt.

Erik Schinegger: Dazu haben wir getanzt, das war in der wilden Zeit. Ich war ja die Unterhaltungskanone, alle haben gesagt: Erika, komm tanzen! Das Schlimmste war, wenn mich ein Mann aufgefordert hat. Das ist oft genug vorgekommen, überhaupt nach der WM. Ich habe die Augen zugemacht, ich habe ja Angst vor Berührungen gehabt.

Bilgeri: Ich war immer schon ein großer Fan von allen extremen Menschen, von den Abfahrern, von allen Sportlern, die ihre Grenzen ausloten, darüber hinausgehen und sich neue suchen. Deshalb war die Erika für mich damals einer der Topstars, die ich angehimmelt habe. Wenn sie gewonnen hat, ist in meinem Innern ein Patriot beim Purzelbaumschlagen gewesen. Jedes Rennen, das übertragen wurde, habe ich gesehen. Ich bin selbst ein Sportfreak und ein Rock 'n' Roller und ein Filmemacher, deshalb passt das zusammen.

Eriks Geschichte beginnt mit der Geburt. Die Hebamme ist die Überbringerin der schlechten Nachricht.

Bilgeri: Das Wichtige in dieser Szene ist, was der Vater tut. Die Hebamme sieht kein Zipferle und keinen Hoden, sie deklariert das als Vagina und damit ist es ein Mädel. Der Vater fragt, was es ist, und patsch, Türe zu.

Schinegger: Der Vater wollte unbedingt einen Buben. Drei Mädchen waren schon da, eines ist gestorben, und dann kommt wieder ein Weiberleit.

Das Mädchen Erika lernt durch Nachahmung vor dem Fernseher das Skifahren.

Schinegger: Ich war Autoditakt, ich habe mir alles selbst angeeignet.

Bilgeri: Er sieht die Faszination des Geliebtwerdens, was ihm ja abgegangen ist, weil er zwischen allen Stühlen gesessen ist, weil ihn niemand mochte. Die Mädchen haben ihn abgelehnt, weil er ihnen zu burschikos war, die Burschen mochten ihn nicht, weil er ihnen zu schiach war. Und wo konnte er endlich soziale Anerkennung finden und Liebe — indem er irgendwas besser kann als alle anderen. Der Sport war seine Rettung. Das hat ihn ins Licht gebracht. Er sägt sich seine Ski zusammen, macht sich sogar eine Piste, weil sie dort keine hatten. Er war ein Naturtalent, eine irre Begabung, er war Staatsmeister als Leichtathlet.

Schinegger: Ich habe mit zehn Jahren den ersten Ski gekriegt, mit 13 bin ich mein erstes Rennen gefahren. Bei mir ist das jedes Jahr Schritt für Schritt gegangen.

Nach der Geschlechtsanpassung wird Erik in seinem Dorf als „Missgeburt" verhöhnt. Diese Sprache stammt ja aus einer dunklen Ära, als Transsexuelle in KZs gebracht und ermordet wurden.

Schinegger: Das habe ich mir oft gedacht, wenn ich in einer anderen Zeit geboren worden wäre, wäre ich nicht alt geworden.

Schauplatz ist Kärnten.

Bilgeri: Das ist sowieso etwas, an dem ich mein Leben lang kaue, diese so genannte Entnazifizierung, die nie stattgefunden hat. Der höchste Beamte in Vorarlberg bis in die 70er-Jahre, ein Vollnazi, der war für die Entnazifizierung zuständig. Und die hierarchischen Strukturen, die hat es überall gegeben. In Sportverbänden, in Schulen, dieses „ich bin der Chef, du bist der Untergebene" bei Ärzten, Lehrern und Priestern, diese Hierarchie haben wir doch alle erlebt. Wir haben uns dagegen gewehrt, haben die Faust gemacht und uns die Haare wachsen lassen.

In der Parallelwelt des Pop sind damals Figuren wie David Bowie aufgetaucht, die ein androgynes Image kultiviert haben.

Bilgeri: Richtig. Alle sind davon geil geworden.

Nur in der breiten Gesellschaft ist dieser Wandel nicht angekommen.

Bilgeri: Ja, lange geht das, jetzt haben wir die ganze Scheiße wieder. Jetzt haben wir die Burschenschafter da oben.

Sie haben für den Film gleichsam Ihre Lebensrechte abgegeben, was war die Vereinbarung?

Schinegger: Das war ein strenger Vertrag. Ich durfte immer einschreiten, wenn ich mich nicht mehr wiedererkenne. Die Geschichte musste wahrheitsgetreu erzählt werden. So ist dieser Super­film entstanden.

Bilgeri: Es war uns, auch den Schauspielern, ein großes Anliegen, dieses Leben mit Würde und Respekt zu erzählen. Erik ist ein Lebender, dessen Geschichte erzählt wird, da muss man mit Vorsicht und Verantwortungsgefühl herangehen. Ihm sind als Teenager Dinge passiert, die ihm keiner erklärt hat.