In Ihrem aktuellen Roman „Unter der Drachenwand“ beschreiben Sie das Leben des Wehrmachtssoldaten Veit Kolbe, der in Russland schwer verwundet wurde. Warum wollten Sie den Zweiten Weltkrieg literarisch verarbeiten? Arno Geiger: Zunächst hat mich der Stoff gepackt, in meinen Augen ein herausragender Stoff, Alltagsleben im Hinterland, Mondsee, Schwarzindien, unter der Drachenwand. Und natürlich sind wir alle kraft unserer Geburt mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden, er ist ein wichtiger Teil unserer Herkunft. Aber letztlich war der bedeutendste Ansporn die Geschichte, die ich erzählen wollte, eine Geschichte von Menschen in einer Zeit, die dem Individuellen sehr wenig Platz eingeräumt hat.

Welche schriftstellerische Herausforderung bestand beim Schreiben dieses Buches?

Geiger: Sehr vielfältige. Der historische Hintergrund ist aus vielerlei Gründen zu Recht heikles Terrain. Mir war klar, das muss mit großer Sorgfalt recherchiert sein. Und dann wollte ich nicht retrospektiv erzählen als altkluger Nachgeborener, sondern aus der Zeit heraus. Und so musste ich eine Sprache für meine Figuren finden, die sowohl ihnen gerecht wird als auch mir – vielleicht die größte Herausforderung. Und dann die Annäherung an die Figuren, ein jahrelanger Prozess.

In welcher Weise gibt es in diesem Buch auch Bezüge zu aktuellem Kriegsgeschehen? Geiger: Krieg ist immer Krieg, zerstörerisch, eine große Vergeudung. Und ich wollte mit diesem sehr unmittelbar erzählten Roman auch nachvollziehbar machen, wie sich ein Leben im Krieg anfühlt. Das hat für uns heute große Relevanz: sich unmittelbar zu vergegenwärtigen, wie Krieg auch abseits der Schlachtfelder das Private aushöhlt, Selbstvertrauen zerstört. Da ist es selbstverständlich, dass Menschen sich dem Krieg entziehen, weil Gestaltungsmöglichkeiten nicht mehr vorhanden sind. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit, jeder Mensch hat den Wunsch, sein Leben zu planen und zu gestalten – wie Veit Kolbe und die anderen es versuchen.

Sie wagen sich literarisch oft an schwere Themen heran, 2011 erschien der tief berührende Roman über ihren Vater, der an Alzheimer erkrankte. Wie hat dieses Buch Ihr Leben verändert? Geiger: Ich bin mir mit dem Schreiben von „Der alte König in seinem Exil“ meiner eigenen Zerbrechlichkeit deutlicher bewusst geworden. Ich weiß heute besser, dass ich nichts aufschieben soll auf spätere Jahre. Und natürlich hat mir dieses Buch auch beruflich viel Freude und nochmals festeren Boden unter die Füße gebracht. Ich habe seither ein noch größeres Vertrauen in den Alltag, das Intime und Unmittelbare im Leben der Menschen. In mancher Hinsicht geht es in meinen Büchern immer auch darum, auf den Wert und die Bedeutung des Alltags und die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen hinzuweisen.

Schreiben Sie Ihre Texte auf Reisen oder sitzen Sie am Schreibtisch? Welche Rahmenbedingungen brauchen Sie?

Geiger: Zum Schreiben brauche ich ein vertrautes Umfeld, das mich möglichst wenig ablenkt. Man könnte sagen, stabile Verhältnisse, um mich ganz auf das in vielerlei Hinsicht Unstabile, das mit dem Schreiben einhergeht, einzulassen.

Herr Geiger, Sie leben heute in Wien. Was verbindet Sie noch mit Ihrer alten Heimat Vorarlberg?

Geiger: In Vorarlberg bin ich drei bis vier Monate im Jahr. Ich lebe dort, wie ich in Wien lebe. Dort habe ich Familie und eine Herkunft. Elternhäuser haben manchmal schon etwas für sich. Ich glaube, dass mein Körper viel besser weiß als ich, dass er in Wolfurt aufgewachsen ist, mein Puls geht immer etwas runter.

Das Interview führte Gerlinde Tamerl Lesung

