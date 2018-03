Als Verräter von Jesus ist Judas eine in unserem christlichen Kulturkreis höchst negativ besetzte Figur. Wie geht es einem als Schauspieler damit, in so eine Rolle zu schlüpfen? Helmuth A. Häusler: Der Reiz war zu versuchen, die Figur menschlich zu zeichnen, als eine, die gleichzeitig böse wie auch sympathisch, verführerisch, ja sogar charmant und liebesbedürftig sein kann.

Das von der niederländischen Autorin Lot Vekemans geschriebene Stück ist an der historischen Figur des Apostels aufgehängt. Was macht diesen Judas heute interessant? Häusler: Indem hier das Psychogramm einer Figur erstellt wird, die, wie jeder von uns, weder ganz weiß noch ganz schwarz ist. Auf den Punkt gebracht im letzten Satz des Stücks: „Am liebsten sind mir Bäume, wenn sie keine Blätter tragen, und man das Gefühl hat, dass im letzten Abendlicht dieser Baum sich in Dunkelheit und Licht auflöst.“

Was die Figur des Judas so interessant macht, ist allerdings die Tatsache, dass erst durch seinen Verrat die christliche Erlösungsgeschichte möglich wurde. Um sozusagen als Werkzeug der Vorsehung zum eigentlich Geopferten zu werden, der gar nicht anders hat handeln können. Häusler: Ja, Judas war sicher ein Getriebener, ein von den Umständen Missbrauchter. Der ein unglückliches Ende genommen hat, indem er sich drei Stunden vor dem Kreuzestod von Jesus selbst erhängt hat. Was zeigt, dass es ihm unmöglich war, mit seiner Schuld zu leben. Und auch diese Facette wollen wir in dem Stück zeigen: Wie einsam ein Mensch sein kann, der Schuld auf sich geladen hat.

Der Judas war aber letztlich auch eine sehr politische Figur. Der den Gutmenschen Jesus, der sein Leiden widerstandslos auf sich nimmt anstatt zu kämpfen, nicht verstanden hat. Häusler: Die polaren Positionen dieser zwei Männer ist eine der zentralen Fragen in dem Stück. Der Versuch von Judas, Jesus aufzuhalten, ihn vor sich selbst zu beschützen.

Judas, der Realpolitiker contra Jesus, den Visionär? Häusler: Ja, so könnte man die schwierige Beziehung zwischen den beiden sehen.

Das Stück ist allerdings als Monolog angelegt. Häusler: Eigentlich als Diskurs mit dem Publikum. Um jeden Einzelnen dazu herauszufordern, sich die Frage nach seiner eigenen Schuld zu stellen. Suchen wir das Böse doch nie bei uns, sondern immer außerhalb. Vekemans’ „Judas“ ist ein höchst verführerisches, sehr klug geschriebenes Stück. Es beginnt sehr leicht, charmant, fast unverfänglich. Aber immer, wenn das Publikum meint zu wissen, worum es geht, wird die Daumenschraube noch ein Stückchen angezogen. Wird man überrumpelt von einem Thema, mit dem man sich eigentlich gar nicht auseinandersetzen wollte.

Welche Rolle spielt die vierköpfige Band in diesem Monolog? Häusler: Die Band liefert viel mehr als „nur“ eine musikalische Untermalung. Die Musiker erzeugen eine atmosphärische Ebene, die Emotionen bestärkt, intuitiv verstärkt.

Die Aufgabe der Band ist es sozusagen, das Publikum angesichts der schweren inhaltlichen Kost bei Laune zu halten? Häusler: Die Musik gibt dem Judas die Kraft, sich auf einer emotionalen Klangwolke, die sich durch den ganzen Abend zieht, zu bewegen.

Die deutsche Uraufführung in den Münchner Kammerspielen in der Regie von Johan Simons war höchst spektakulär. Der Judas war nackt, agierte als Rückenfigur in der Pose eines Gekreuzigten. Wie ist die Inszenierung von Stefan Bric angelegt? Häusler: Natürlich kann man das so sehen wie Simons. Wir stellen den Judas allerdings als heutigen Menschen dar, als unauffälligen Anzugträger. Ausziehen tut er sich bei uns nur emotional. Braucht die Archaik des Plots unserer Meinung nach doch keine Vergrößerung im Formalen. Ich glaube vielmehr, dass Vekemans’ „Judas“ ein Stück ist, das fast ein bisschen unterspielt gehört.

Das Stück wird derzeit viel gespielt, oft auch in Kirchen. Ihr geht damit in den Keller. Häusler: Premiere unserer Inszenierung war im vergangenen Jahr allerdings vor bzw. in einer Kufsteiner Kirche. Die Dimension war dort groß im Gegensatz zum kleinen Keller. Wobei der Text so gut ist, dass es da wie dort funktioniert. Allerdings hat man gerade im kleinen intimen Rahmen keine Chance, der Frage nach der eigenen Schuld zu entkommen.

Sie waren zehn Jahre im Ensemble des Tiroler Landestheaters und sind nun frei. Ist das eine Befreiung? Häusler: Die zehn Jahre waren eine intensive, eine wichtige Zeit für mich. Aber der Abschied war notwendig, um mich künstlerisch weiterzuentwickeln. Und Gott sei Dank kann ich mich über Arbeitsmangel nicht beklagen.

Sie haben sich auch schon als Regisseur versucht. Werden Sie nun öfter die Seiten wechseln? Häusler: Ja. Ich glaube ich habe die Gabe, in Schauspielern Dinge zu sehen, von denen sie selbst gar nichts ahnen.

Wird man Sie auch wieder einmal auf dem Bildschirm bzw. der Leinwand sehen? Häusler: Konkrete Pläne gibt es diesbezüglich derzeit nicht. Aber wenn man mich braucht, bin ich gern dabei.

Das Interview führte Edith Schlocker