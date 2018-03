Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Glück setzt Aktivität voraus und Glück beruht „rein wissenschaftlich betrachtet“, so die Schauspielerin Brigitte Jaufenthaler munter trällernd, auf „einem glücklichen Zufall“. Wie wahr. Ansteckend gut gelaunt präsentierten Brigitte Jaufenthaler und Christian Wegscheider gestern im gänzlich ausverkauften Kellertheater ihr zweites gemeinsames Bühnenprogramm „Glückspilze – Die Widerspenstige und ihr Dompteur“.

Freundschaftlich reflektiert das Duo, eingefärbt in charmanten Tiroler Dialekt, Glücksgefühle aller Art. Jaufenthaler gibt sich als selbstbewusste Weltenbummlerin mit romantischen, aber durchaus auch heißblütigen Zügen, was nicht zuletzt ihrem eigenwilligen Bühnenoutfit anzusehen ist: ein romantisches Dirndl, kombiniert mit einer rockigen Lederjacke.

Künstlerisch stellt Jaufenthaler ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis. Dies zeigt sich im Spektrum ihrer Tonlagen sowie in ihrem ganzen Wesen. Ihre Lieder entsprechen der Vielschichtigkeit des Glücks. Ihr gelingen fließende Übergänge, einmal lustig, dann wieder verführerisch mit melancholischen Anklängen. Der Gesang des Duos wirkt luftig leicht und authentisch, sodass es ihm sogar glückt, das Publikum zum Mitsingen zu bewegen.

Wenn es um Glücksgefühle geht, darf die Liebe nicht zu kurz kommen. Die wird nach der Pause mit herzhaften Seitenhieben auf die #MeToo-Debatte thematisiert. Bei der Liedzeile „Pfeif auf die Correctness und sei ein Mann“ schmunzelt man heimlich in sich hinein. Wegscheider haut dabei weiter richtig in die Tasten. Jaufenthaler begeistert mit ihren Jodel-Einlagen, begleitet von lockerem Hüftschwung. Für antidepressive Stimmung ist also gesorgt, ihr Song „Go for the flow, lass di nit verbiegen“ geht definitiv unter die Haut.