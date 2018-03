Von Bernadette Lietzow

Wien — „Der Krieg ist aus — und ich muss gehn. Meine Gemälde sollen in allen Museen der Welt gezeigt werden." Vor bald 100 Jahren, am 31. Oktober 1918, raffte die Spanische Grippe, kurz nach seiner schwangeren Frau Edith, den erst 28-jährigen Egon Schiele dahin. Weltweit sind Museen und Privatkollektionen inzwischen darauf erpicht, Arbeiten Schieles ihr Eigen nennen zu können. Über die umfangreichste Sammlung verfügt das Wiener „Leopold-Museum" und zeigt diese nun in einer schlicht „Egon Schiele. Die Jubiläumsschau" betitelten Sonderausstellung.

Die Präsentation, zusammengestellt von Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger und Diethard Leopold, Psychotherapeut und Sohn des Kunstsammlers und Museumsgründers Rudolf Leopold, tritt nahe an die Person Egon Schiele heran. Neben einer klugen Auswahl an Gemälden und Zeichnungen künden Gedichte, Briefe, Fotografien und fast anekdotische Zeugnisse vom intensiven Leben eines Ausnahmekünstlers. Die Innenwelt des Expressionisten soll hier der Schlüssel zum Werk sein. Gegliedert in neun Abschnitte wie „Selbst" und „Ich", „Mutter

Kind", „Spiritualität" oder „Die nackte Frau" lassen sich die Selbst-Erkundungen eines rasend schnell reifenden Künstlers nachvollziehen.

Schon im ersten Raum empfängt den Besucher der in seiner Farbigkeit zwischen provokativen Gelbtönen, Braun und grellem Rot imponierende Selbstakt von 1910, der eindrucksvoll Schieles „Körperprogramm" der expressionistisch geformten menschlichen Gestalt bezeugt. Flankiert ist dieses Meisterwerk von der „Entschwebung (Die Blinden II)" aus 1915, einer Reflexion zum Übergang vom Leben in den Tod, und dem geheimnisvollen Gemälde „Die Eremiten" (1912), das in einer Art Doppelfigur Schiele selbst und seinen Mentor Gustav Klimt, diesen seltsam leblos mit geschlossenen Augen, darstellt.

Seine ambivalente Mutterbindung fließt ein in die bildgewordene Tragik bei Werken wie „Tote Mutter I" oder „Blinde Mutter" und führte, so die Interpretation der Kuratoren, zu Schieles „Beziehungen mit Gefälle, zu jüngeren Mädchen oder Buben und zu sozial Schwächeren", die dem Künstler 1912 im Rahmen der „Neulengbach-Affäre" mehrwöchige Untersuchungshaft und Kerkerstrafe wegen des Verdachtes der Unzucht mit Unmündigen einbringen. Gefährtin, Modell und Stütze in der Zeit seiner frühen Zwanziger ist Wally Neuzil, deren wacher Frei-Geist sich dem Betrachter der zahlreichen Blätter, in denen Schiele über den Körper der Frau deren Persönlichkeit erkundet, auch heute vermittelt.

Nicht einfach Stein oder Feld und Wald sind die Städte- und Landschaftsbilder. Das böhmische Krumau, Heimatstadt seiner Mutter, verfügt ebenso über ein Seelenleben, beschattet oder lichthell, verworren oder eindeutig, wie die raren kleineren Formate, die Schiele Herbstbäumen oder einer gleichsam hinter dem Meer versinkenden Sonne widmet. Noch zweimal werden sich Teile der Ausstellung verändern, müssen empfindliche Papierarbeiten getauscht werden — nur einer der Gründe, diese gültige Schiele-Schau mehrmals zu besuchen.

Begleitung und zugleich Kommentar erfährt Schieles oft genug als Provokation aufgenommenes Ringen um Körper und Ausdruck mit der für das Grafikkabinett gestalteten Ausstellung „Absturzträume. Schiele, Brus, Palme", in der Günter Brus und der 1967 geborene deutsche Zeichner Thomas Palme ihrem begnadeten Wegbereiter — ebenso obsessiv wie herausfordernd — als wesensverwandte Nachfahren zur Seite stehen.