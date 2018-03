Herr Jacobs, Sie bringen den Start Ihres neuen Projektes nach Tirol – die Symphonien von Franz Schubert. Eine logische Entwicklung? René Jacobs: Als ich nur Barockopern aufführte, wollte ich, auch schon in Innsbruck, Mozart machen. Mir haben immer die Ensembles gefehlt. Dann begann ich mit „Così fan tutte“, mit diesen herrlichen Ensembles. Nun sind Mozarts Opern natürlich symphonischer als etwa die von Händel, und um zu begreifen, begann ich Symphonien zu dirigieren, von Haydn, die vier letzten von Mozart. Und jetzt kommt Schubert.

Zum Start führen Sie mit B’Rock, dem Orchester dieses Projekts, die Symphonien 1 und 6 auf. Zu hören im Rahmen des Osterfestivals am Samstag im Innsbrucker Congress? Jacobs: Mein Neffe, der B’Rock gegründet hat, weiß von meiner Schubert-Liebe. Die Lieder sind eine Jugendliebe, ich habe einige gesungen, als ich Sopransolist in einem sehr guten Knabenchor war. Aber auch später, als Countertenor auf Tournee, waren hin und wieder lyrische Schubert-Lieder dabei.

Auf ihrer gegenwärtigen Tournee sind die Symphonien mit Mozart-Arien gekoppelt. Im einzigen Konzert in Österreich, für das Osterfestival, wird B’Rock statt dessen György Ligetis „Ramifications“ spielen. Jacobs: Ja, sie haben das Stück im Programm. Man hat mich gefragt, ich habe nichts dagegen. Man soll nicht mit Scheuklappen nur Barock machen. Die Mozart-Arien machen wir ja, weil die Schubert-Symphonien allein nicht so gut gehen. Wie auch seine Opern – und die von Haydn.

Sie haben doch schon Schubert aufgeführt? Und warum – bis auf die Unvollendete – die Unterschätzung? Jacobs: Die Hauptschuld liegt bei Johannes Brahms. Er hat die Symphonien zwar herausgegeben, aber geschrieben, sie „sollten nicht veröffentlicht, sondern nur mit Pietät bewahrt“ werden. Aber es ist gute Musik! Die Unvollendete habe ich bereits dirigiert und die Sechste (mit ihrem Rossini-Anklang im letzten Satz) mit einem modernen Orchester.

Die Erste und Sechste werden dieser Tage im Saal Tirol des Congress für eine CD-Produktion aufgenommen. Warum ausgerechnet hier? Und welches Label produziert? Jacobs: Wir haben hier schon Haydns „Die Jahreszeiten“ aufgenommen und da wurde die Akustik allgemein gelobt. Nun produziert Pentaton.

Von René Jacobs gibt es fast 300 Aufnahmen. Nach dem Führungswechsel bei Ihrem Stammhaus harmonia mundi müssen Sie von den Plattenlabels nun überrannt werden? Jacobs: Ich habe sehr viele Angebote für Oper und Konzert, aber nicht für Aufnahmen. Der CD-Markt geht nicht gut, Studio-Opern gibt es gar nicht mehr. Für Unbekanntes fehlt meistens der Mut.

Wie bei den Opern- und Konzertveranstaltern? Jacobs: Auch da. Es wird so viel Händel gemacht, und leider nicht immer gut. In Wien schlug ich vergeblich ein Werk von Caldara vor, er war für Wien ja das, was Händel für London war. Oder Francesco Cavalli, ein Meister der venezianischen Oper, aber da wollte die Regisseurin alle komischen Figuren streichen, völlig widersinnig, sie versteht das Genre nicht. Dafür dann Händel.

Was bringt die nächste Zeit? Jacobs: Es gibt unglaublich viele Projekte. Letztes Jahr war es zu viel. Jetzt Schubert und es ist nicht bestimmt, ob alle Symphonien aufgenommen werden. An der Berliner Staatsoper kommt im Mai wieder Purcells „King Arthur“, dann gibt es in Wien Händels „Teseo“ und an der Pariser Oper Anfang 2019 Alessandro Stradellas „Cain overo il primo omicidio“.

Das wunderbare Oratorium, das Sie auch eingespielt haben. Und gar kein Händel? Jacobs: Nur wegen Romeo Castellucci. Er hat meine Aufnahme gehört und will das inszenieren.

Herr Jacobs, Sie sind ein Pionier in der Renaissance der Alten Musik, sowohl was Stil und als auch was Repertoire betrifft. Wenn Sie zurückdenken, was haben Sie bisher Bleibendes erreicht? Jacobs (sehr nachdenklich): Dass die Barockoper auch außerhalb des Hauptrepertoires wertvolle Früchte trägt. Telemann und Keiser zum Beispiel werden wieder gespielt. Dennoch ist es schwierig, Opernhäuser zu überzeugen. Was das Rezitativ betrifft, fühle ich mich noch immer als Don Quijote ... Und abseits der Pionierensembles wird es immer schwieriger, den Orchestern Stil beizubringen. Die Musiker spielen immer besser, können aber wenig, spielen über vieles hinweg, vernachlässigen Details, die geschrieben stehen. Da geht wieder viel verloren.

Das Interview führte Ursula Strohal