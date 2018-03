Dany Boon, vor zehn Jahren erlebten Sie mit „Willkommen bei den Sch’tis“ (Hauptrolle, Regie, Drehbuch) Ihren Durchbruch. War der Weg zurück zu den „Sch’tis“ demnach vorgezeichnet?

Dany Boon: Vielleicht. Aber daran, dass ich zehn Jahre gewartet habe, erkennen Sie, dass es sich um keine Spekulation handelte. Irgendwann kam der Augenblick, wo es einfach sein musste.

Sie sind hier der erfolgreiche Möbeldesigner Vincent, der im Mittelpunkt der Pariser Gesellschaft angekommen ist. Aber seine Herkunft aus dem Norden Frankreichs, also aus der Gegend der Sch’tis, hat er immer verleugnet. Doch eines Tages platzt die Lüge. Wie viel aus Ihrem Leben haben Sie verarbeitet?

Boon: Eine ganze Menge. Mein Vater stammte aus Algerien, war Boxer und Lkw-Fahrer. Als meine Mutter mit mir schwanger war, wurde sie von meinem Großvater verstoßen. Ein Algerier als Ehemann, unmöglich! Als ich später den Wunsch äußerte, Künstler zu werden, war mein Vater äußerst unglücklich. Deshalb war unser Verhältnis manchmal getrübt, obwohl er ein guter Mensch war und mich liebte. Leider starb er, bevor ich erfolgreich wurde. Ich habe mich an viele Augenblicke aus dieser Zeit erinnert, als ich eine Schlüsselszene für meinen Filmvater Pierr­e Richard und mich schrieb. Als wir sie spielten, konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich begann, bitterlich zu weinen.

Pierre Richard: Gib’s zu, du hast geweint, weil ich so beeindruckend war ...

Sie selbst, Pierre Richard, kommen auch aus dem französischen Norden. Ihr Schicksal war etwas anders?

Richard: Ich stamme aus einer Industriellenfamilie. Den Akzent der Sch’tis brauchte ich mir gar nicht erst abzugewöhnen, mein Vater bestand darauf, dass ich ein schönes Französisch sprechen sollte. Als ich meine künstlerischen Ambitionen kundtat, fiel er aber fast in Ohnmacht. Fortan war ich ein „Verstoßener“.

Was war der Schnittpunkt Ihrer Karriere?

Richard: Es beim Film geschafft zu haben. Denn Kino ist sehr elitär, ein geschlossener Zirkel. Es ist sehr schwer, da reinzukommen.

Boon: Du musst mit kleinen Rollen anfangen und fragst dich immer, wie es weitergeht. Ich kenne große Theaterschauspieler, die eine große Chance beim Film bekamen und sie nicht wahrnehmen konnten.

Richard: Oft, weil sie die Kamera nicht liebte und ihre Gesichter viel zu hart zeichnete. Fest steht: Wenn du eine Kinokarriere anstrebst, musst du sie mit Ernsthaftigkeit angehen. Und wichtig ist, dass du fähig bist, Emotionen auszulösen. Sonst kannst du alles vergessen.

Entschädigt wird man, wenn man die Anerkennung findet. „Willkommen bei den Sch’tis“ etwa wurde sogar im Élysée-Palast vorgeführt. Ihr­e Mutter war dabei. Wie hat sie reagiert?

Boon: Sie war erleichtert, dass es ein Buffet gab. Weil sie Angst hatte, beim Essen mit Messer und Gabel Fehler zu machen. Sie ist ein erdiger Mensch geblieben. Als ich sie anrief, um ihr von den Rekorden zu erzählen, die der Film in den Kinos gebrochen hatte, war ihre erste Angst, ich könnte überschnappen und das Geld zu schnell ausgeben. Deshalb mahnte sie: „Kauf dir ja kein neues Auto!“ So ist das im Denken von armen Leuten. Wenn man einmal arm war, wird man nicht reich. Man ist dann nur ein ehemaliger Armer.

Für Sie, Monsieur Richard, hat ein französischer Präsident einmal in Berlin eine Fahrzeugflotte von 40 Autos zu einem italienischen Restaurant dirigiert, in dem Sie mit Freunden saßen. Er wollte Sie unbedingt treffen?

Richard: Ah ja, Sie meinen François Hollande. Ich stellte in Berlin den Film „Monsieur Pierre geht online“ vor, er hatt­e ein Dinner bei „Angie“ Merkel. Als er hörte, dass ich in der Stadt war, ließ er checken, in welchem Lokal ich war. Er fand es heraus und stoppte die Kolonne auf dem Weg zum Flughafen. Eine starke Aktion, die nicht vorgesehen war. Wir hatten eine anregende Unterhaltung. Über Politik haben wir nicht geredet, das hätte ihm wahrscheinlich den Abend verdorben. Danach haben wir einander aber nie mehr gesehen. Wahrscheinlich gut so, denn meine Meinung über Politiker ist kein Geheimnis.

Boon: Und bei „Die Sch’tis in Paris“ wünschte sich der jetzige Präsident Macron persönlich, den Film zu sehen. Eine große Freude für mich, dass er ihm – er kommt ja auch aus dem Norden – gefallen hat.

Eine letzte Frage an Sie, Pierr­e Richard: Sie sind als „Großer Blonder mit dem schwarzen Schuh“ berühmt geworden. Was ist aus dem schwarzen Schuh geworden?

Richard: Nichts. Er ist gestorben. Lachend.

Das Gespräch führte Ludwig Heinrich