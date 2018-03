Erl, Innsbruck – Ungewöhnlicher Pressetermin gestern Nachmittag im neuen Festspielhaus Erl: Das Minsker Orchester tritt geschlossen auf. Ein Dolmetscher übersetzt. Missverständnisse sollen ausgeschlossen werden.

Von Konzertmeister Fjodar Lushch abwärts beteuern die Weißrussen, dass aus ihrer Sicht nichts dran sei an den Vorwürfen gegen Gustav Kuhn. Dem Künstlerischen Leiter der Festspiele Erl werden Lohndumping, despotisches Auftreten und sexuelles Fehlverhalten zur Last gelegt, auf Basis von anonymisierten Behauptungen im Internet. Kuhn hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er klagt den Betreiber jener Webseite, auf der die Vorwürfe veröffentlicht wurden.

Die Festspiele Erl sind nach Angaben der Minsker Musiker ihr einziger Arbeitgeber. „Wir arbeiten seit 1999 zusammen“, so Manager Vladimir Deiko. „Wir verdienen besser als in Weißrussland und sind mit der Bezahlung zufrieden“, betont Flötistin Nadzeya Mialeshka. Deiko beziffert ein Durchschnittsgehalt in Minsk mit umgerechnet etwa 400 Euro netto im Monat. Wie hoch ihr Erl-Gehalt ist, wollen die Musiker aber nicht preisgeben.

Erl-Sprecherin Angelika Ruge ist da auskunftsfreudiger: „Das Orchester erhält pro Monat 15.000 Euro nach Minsk überwiesen, 12-mal im Jahr. Damit werden Gehälter und Sozialversicherung bezahlt, die Lohnsteuer berappt Erl noch zusätzlich.“

Vier Monate im Jahr sind die Musiker in Erl, bei Aufführungen und Proben. Für diese Zeit erhält laut Ruge jeder Musiker zusätzlich ein Taggeld zwischen 50 und 70 Euro. Kost und Logis seien gratis.

Für Festivalchef Kuhn gibt es Worte der Bewunderung. „Er ist ein Genie und ein Charismatiker“, sagt Cellistin Volha Hranionava. Angesprochen auf Kuhns Auftreten, meint sie: „Natürlich muss er manchmal laut werden, um sich Gehör zu verschaffen. Aber er beleidigt niemanden.“ Die Frage, ob Kuhn den Damen zu nahe komme, wird mit Gelächter beantwortet: Sexuelle Übergriffe habe es nicht gegeben.

Mit heftiger Kritik an der Festspielleitung reagiert der Künstlerverein „Art but fair“ auf den Pressetermin. Vorsitzender Johannes Schatz will „den Verantwortlichen ihr mieses Handwerk legen“. „Art but fair“ hatte Kuhn bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, jedoch ohne konkrete Namen oder Fakten zu übermitteln, so die Auskunft der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Ein Anfangsverdacht, um Ermittlungen aufzunehmen, habe sich daher nicht ergeben.

Außerhalb des Minsker Orchesters wird indessen neue Kritik an den Festspielen vorgebracht. „Bei uns haben sich vier Personen gemeldet, deren Verträge wir arbeitsrechtlich prüfen“, sagt Bernd Leidlmair von der zuständigen Sektion des ÖGB Tirol. Es handle sich um Mitarbeiter aus Verwaltung und Technik sowie um Musiker aus der EU. Leidlmair spricht von einem Klima der Angst. Erl-Mitarbeiter seien vertraglich dazu verpflichtet, sich nicht negativ über das Unternehmen zu äußern.

Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP) befindet sich indessen auf „intensiver Suche“ nach einer Ombudsfrau für die Festspiele. „Es soll jemand von außerhalb sein, der sich um allfällige Beschwerden in Erl kümmert“, sagt die Landesrätin. An ihrem Vorhaben, die Nachfolge Kuhns noch heuer auszuschreiben, hält Palfrader fest. „Es liegt in der Natur der Sache, dass man sich darüber Gedanken macht, schließlich ist Kuhn schon 72.“ Sein Vertrag läuft 2019 aus. (mark)