Wieso macht man ein Buch über selbst Gebautes? Eine Retrospektive über ein abgeschlossenes Lebenswerk kann es ja wohl nicht sein, also eher eine Zwischenbilanz?

Peter Lorenz: Das WOHNRAUMWERK ist als Nachdenkpause, eine Art Reflexion über unsere Arbeit gedacht und andererseits als unser Beitrag zum wichtigen Thema Wohnen. Dabei haben wir wohl selbst am meisten gelernt.

Das Buch ist nicht nur ein Bilderbuch, sondern auch ein Lesebuch. Wie wichtig waren Ihnen die durchwegs auf sehr hohem Niveau geschriebenen Texte zu den unterschiedlichsten Themen bezüglich Wohn- bzw. Städtebau? Lorenz: Leider werden heute die wirklich wichtigen Themen oft auf Twitter und Ähnliches reduziert. Das kann nicht funktionieren. Auch in unserem Beruf halte ich das ernsthafte Hinterfragen von dem, was wir tun, für unbedingt notwendig.

Ich habe die Texte mit großem Interesse gelesen, besonders den, in dem der Zusammenhang zwischen den Wohnghettos am Rand von Großstädten wie Paris und der in den letzten Jahren verstärkt aufflammenden Gewalt hergestellt wird.

Lorenz: Der Städtebau ist weltweit eine der ganz großen Herausforderungen. In Europa wachsen die Städte kontinuierlich und auf den anderen Kontinenten mit rasender Geschwindigkeit. Ich denke, dass wir nicht zuletzt deshalb, weil die alten Griechen die europäische Stadt erfunden haben, eine hohe Verantwortung dafür tragen, wie es mit dem Urbanen weitergeht. Wobei sich die Qualitäten verschieben. Während wir im europäischen Norden wichtige Beiträge finden, ist in Italien die Stadtplanung nahezu zusammengebrochen. Wien liegt dazwischen und erkennt seine Verantwortung für die Lebensqualität, in Innsbruck stehen wir diesbezüglich am Anfang. In Paris bricht gerade der soziale Wohnbau als Folge liberaler Euphorie zusammen.

Wobei es in Ihrem Buch speziell um den Wohnbau geht.

Lorenz: „Der Wohnbau ist das Gewebe der Stadt“, sagt der Ex-Bürgermeister von Barcelona, Joan Clos. Ohne Wohnen gibt es keine Stadt, da kann es noch so viele wichtige Museen und Kirchen geben. Die Qualität des Wohnens ist keine Frage der Ästhetik, sondern hauptverantwortlich für die Attraktivität einer Stadt, die Lebensqualität, den sozialen Frieden, die Sicherheit, die Zukunft der Jungen. Und hier erleben wir eine veritable Krise.

Vielleicht, weil Wohnungen zunehmend zum Spekulationsobjekt werden?

Lorenz: Spekulation im Wohnbau ist ein hochaktuelles Thema und eine absolut ungesunde Entwicklung. Und beunruhigende Tendenzen in diese Richtung kann man selbst in Innsbruck beobachten. Es ist keineswegs gesichert, dass die nahezu hundertjährige Tradition des sozialen Wohnbaus überleben wird. Es gibt leider viele europäische Zweifler, sogar unter Architekten.

Trotzdem hat der soziale Wohnbau in Tirol einen sehr hohen Stellenwert.

Lorenz: Und auch das architektonische Niveau ist durchwegs sehr hoch. Allerdings auch der Preisdruck, nicht zuletzt durch die explodierenden Grundstückspreise, und ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht. Außerdem dominieren in Innsbruck die Anlegerwohnungen und das ist keine gute Entwicklung.

Ein Tiroler Problem ist der Umgang mit dem öffentlichen Raum, dem Dazwischen zwischen architektonisch durchaus respektablen Bauwerken.

Lorenz: Wir haben ja unsere Berge (lacht). Es gibt kein wirkliches Engagement für Raumplanung, keine Leidenschaft für einen guten Städtebau. Abgesehen von einigen Ausnahmen herrschen Eigensinn und Willkür, unsere Orte waren noch nie so schlecht wie heute.

Versagen in diesem Zusammenhang nicht Gremien wie etwa Gestaltungsbeiräte?

Lorenz: Der langersehnte Gestaltungsbeirat in Innsbruck ist sicher ein großer Fortschritt. Andererseits laufen städtebauliche Entwicklungen aus dem Ruder. Also höchste Zeit, innezuhalten und nachzudenken.

Ist diese Entwicklung der Grund dafür, die von Ihnen und Hans Obermoser initiierte Unterschriftenaktion unter Tiroler Architekten zu starten, die bereits von 50 Kollegen unterschrieben worden ist?

Lorenz: Am Anfang standen Kritik und Diskussion und die interessierten Kollegen sind immer mehr geworden. Wir hätten jedenfalls eine Vielzahl konstruktiver Verbesserungsvorschläge für Innsbruck und Tirol.

Haben Sie die Hoffnung, dass sich diese Vorstellungen erfüllen?

Lorenz: Ja, ich bin ein unverbesserlicher Optimist.

Das Gespräch führte Edith Schlocker