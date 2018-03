Innsbruck – Möbel, Schmuck, aber zunehmend auch autonome Skulpturen, das sind die Arbeitsfelder des Designduos Fredrikson Stallard. Der Schwede Patrick Fredrikson und der Brite Ian Stallard arbeiten seit 1995 zusammen und entwickelten sich mit ihren Werken, die zwischen Design und Kunst changieren, zu herausragenden Vertretern des britischen Avantgarde-Designs. Ihre Arbeiten sind Teil wichtiger Sammlungen wie des Victoria and Albert Museum oder des MOMA in San Francisco. Im TT-Gespräch erzählt das Duo von der Herausforderung seines aktuellen Projekts in Tirol: die Neugestaltung des Svarowski Stores in der Innsbrucker Altstadt.

Die erste Frage, die sich bei der Betrachtung Ihrer Arbeite­n stellt: Designstücke oder Kunstwerke?

Ian Stallard: Genau diese Frage stellen wir uns in unserem Buch, an dem wir gerade arbeiten. Im Grunde kommen wir aus dem Design, arbeiten inzwischen aber als Künstler. Natürlich spielt der ästhetische Anreiz eine große Rolle, aber die Funktionalität ist ebenso ein wichtiger Aspekt unserer Arbeiten, genauso wie die Kontextualisierung. All das sind Bereiche, die sich für uns in ständiger Bewegung befinden. Denken Sie etwa an die Barockzeit, wo die Felder Design und Kunst zu einem Gesamtkunstwerk verschwammen. Natürlich kannte man damals die Begrifflichkeiten und auch die Hierarchien, die wir heute kennen, noch nicht. Heute gibt es diese strikte Trennung zwischen den Begriffen: eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, die unserer Meinung nach nicht mehr lange gültig sein wird.

Es geht Ihnen also um den Raum, der sich zwischen den Gattungen öffnet?

Stallard: Es geht uns um eine neue Definition, um den Mehrwert, den Funktionalität in der Kunst bewirkt. Es geht uns auch darum, was die Kunst vom Design lernen kann.

Was ist gutes Design?

Patrik Fredrikson: Für uns muss gutes Design auf aktuelle Fragestellungen eingehen: Es geht dabei etwa um faire Herstellungsprozesse, die die Umwelt schonen. Wenn ich Werbung für einen Stuhl sehe, die Möbel um fünf Euro anpreist, dann finde ich das verwerflich. Sowohl Produktion als auch Material müssen in diesem Fall zwangsläufig einen niedrigen Standard erfüllen. Für die heutige Wegwerfgesellschaft ist das allerdings ganz normal. Gutes Design hingegen will man nicht wieder loswerden, man will es reparieren lassen, wenn es kaputtgeht. Dieser Anspruch geht dann meist mit einem höheren Preis einher. Dafür ist ein gutes Stück Design zeitlos und kann an die Nachkommen weitergegeben werden. So wie es noch bei unseren Großeltern Usus war. Das war eine Zeit, in der das Handwerk mit Stolz ausgeübt wurde. Gutes Design ist faires Design: fair zur Umwelt und fair zu den Menschen, die es gebrauchen.

Stallard: Gutes Design muss es auch schaffen, dass man sich besser fühlt. Da wir alle verschieden sind, ist das eine große Herausforderung für den Designer. Wir Menschen haben verlernt, Prioritäten zu setzen: Wieso müssen wir einen Tisch gleich kaufen und investieren nicht etwas mehr Geld in faires Design? Dann kauft man den Tisch eben erst nächstes Jahr.

In Ihren Arbeiten im Swarovski Shop spielen Sie aber auch mit dieser Wegwerf­ästhetik.

Fredrikson: Die Werke, die aktuell hier ausgestellt werden, machen den Produktionsprozess sichtbar und nehmen bewusst Bezug auf billiges Material, auf Pappe, die zusammengeknüllt zum Wegwerfen bereit ist. Da wir es aber in kostbare Materialien übertragen, Marmor, Bronze oder Ähnliches, hält die Form Einzug in einen künstlerischen Bereich.

Äußerlich haben die Arbeiten einerseits etwas von trashigen Collagen von John Chamberlain, andererseits von hochpoliertem Material à la Jeff Koons.

Fredrikson: Die Kombination der beiden Materialien lässt etwas völlig Neues entstehen, das sowohl die Material­eigenschaften des billigen, überall verfügbaren Stoffes als auch des künstlerisch hochwertigen Stoffes ineinander vereint. Diese Collagen markieren außerdem den Anfang einer Serie von Arbeiten – alle handgemacht, allein das unterscheidet uns dann schon von Künstlern wie Koons. Wir schätzen gutes Handwerk, weil in diesen Arbeiten auch viel von uns selbst steckt.

Warum dann genau diese Materialwahl?

Stallard: Uns faszinieren die Eigenschaften und eben diese Überschreitung der Grenzen. Vor einigen Jahren realisierten wir eine Möbelserie mit ähnlicher Ästhetik. Diese Stücke hinterfragen natürlich auch die Praktikabilität des Materials. Die Collagen, die für Innsbruck entstanden sind, sind von dieser Funktionalität des Möbels befreit und werden zu autonomen Skulptur.

Die Titel, wie „Der Raub der Sabinerinnen“, verweisen zusätzlich auf klassische Werke des Kunstgeschichte.

Stallard: Das ist ein bewusstes Stilmittel, aber keine simple Übertragung der Geschichte auf zeitgenössische Skulpturen. Sondern ein Konzept, das an eingesessenen Kategorien von hoher Kunst und populärem Design rüttelt. Das fügt sich in die Umgestaltung des Eingangs des Geschäftes perfekt ein, ein Ort, wo Kommerz, aber auch Kunst Platz findet.

Für die architektonische Umgestaltung arbeiteten Sie mit den Tiroler Architekten Schlögl & Süß zusammen.

Stallard: Richtig. Die Werke entstanden für diesen neuen architektonischen Kontext. Die Herausforderung war die Verbindung von Tradition und Gegenwart: Das mittelalterliche Gebäude ist schließlich die absolute Antithese zur Moderne. Dafür ist die Architektur mit ihrer fehlenden Präzision auch sehr human. Daran konnten wir anknüpfen. Was ist neu? Die Vitrinen etwa wurden verkleinert und können nun umgangen werden, die Absperrungen wurden entfernt. Der Kontext des Stores verlangte eben eine gewisse Funktionalität.

Wie unterscheidet sich dieses Projekt von einem musealen, wie etwa dem Belvedere, wo Ihre Arbeiten gemeinsam mit Ai Weiwei gezeigt wurden?.

Fredrikson: Das war ein sehr spannendes Nebeneinander: Ai Weiweis riesige Papierfiguren standen in starkem Kontrast zu unseren Arbeiten. Es war sehr aufschlussreich zu sehen, wie gut sich zeitgenössische Arbeiten in ein historisches Umfeld einfügen können. Auch wenn wir keinen bestimmten „Look“ haben, wie andere Designer, glaube ich, dass unsere Arbeit schon sehr persönlich ist. Im Belvedere oder hier in Innsbruck.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner