Achenkirch – 2015 wurde er mit dem „Echo Jazz“ ausgezeichnet, ein Jahr später hielt er den WDR-Jazzpreis in Händen. Heuer ist Tobias Hoffmann neuerlich für den „Echo Jazz“ nominiert – in der Kategorie Gitarrist National. „Tobias Hoffmann (...) ist ein Gitarrist, der seine Ideen schon so weit ausgearbeitet hat, dass jedes Stück, das er spielt, selbst der bekannteste Hit, sofort seinen Stempel trägt“, schrieb Stefan Hentz in der Zeit.

Der Kulturverein Achensee ist daher stolz, dass er das gefragte Ausnahmetalent für ein Konzert ins Kulturzentrum Altes Widum in Achenkirch bringen kann. Am 24. März präsentiert das Tobias Hoffmann Trio dabei u. a. das neue Album „Blues, Ballads & Britney“. „Wir spielen Interpretationen von Jazz-, Blues- und Pop- Klassikern“, sagt Hoffmann. Los geht’s um 20.30 Uhr, die Abendkassa öffnet um 19.30 Uhr. Am Tag zuvor wird im Alten Widum die Ausstellung „Das Antlitz Christi“ eröffnet. Zu sehen sind Fotos, Objekte und Installationen von Peter Remmling. Die Ausstellung ist auch für die Konzert­besucher geöffnet. (TT)