Innsbruck, Wien – Historiker Hans Schafrane­k hat bereits in den 1980er-Jahren zahlreiche biografische Interviews mit überlebenden Widerstandskämpfern durchgeführt. Daraus entwickelte sich die Idee zu seinem neuesten Buch „Widerstand und Verrat“ über die Spitzel der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) im NS-Regime.

Was hat Sie dazu gebracht, dieses relativ unerforschte Thema zu beleuchten?

Hans Schafranek: In den Interviews tauchte immer wieder der Name „Ossi“ auf. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Hinter diesem Decknamen steckte Kurt Koppel, ein ehemaliger Spanienkämpfer, der nach 1939 über 800 Kommunisten an die Gestapo verriet. Im Laufe der Zeit wurde mir bewusst, dass der Einsatz von Vertrauensleuten (V-Leuten) die wichtigste und gefährlichste Waffe der Gestapo war, um den antifaschistischen Widerstand zu unterwandern, zu zersetzen und zu zerschlagen.

Wie schwierig waren die Recherchen?

Schafranek: Die meisten Original-Spitzelberichte und fast alle Gestapo-Personalakten über Spitzel sind bei Kriegsende vernichtet worden. Aber es gibt trotzdem eine Unmenge an Dokumenten in deutschen, österreichischen und russischen Archiven. Es brauchte also fast in jedem einzelnen Fall eine detektivische Kleinarbeit, um durch die Vernetzung unterschiedlichster Quellen und das Zusammensetzen von Puzzlesteinen V-Leute zu identifizieren und ihren Stellenwert angemessen zu beurteilen.

Warum brauchte die Gestapo so dringend Informanten?

Schafranek: Z. B. waren im Gau Tirol-Vorarlberg 209 Gestapoleute tätig – also eine unglaublich dünne Personaldecke, wie überall im Deutschen Reich. Schon diese Zahl macht deutlich, dass die Gestapo zur Verfolgung des Widerstandes auf die kontinuierliche Mitarbeit von Spitzeln und Denunzianten angewiesen war.

Waren die Spitzel Freiwillige oder wurden sie gezwungen?

Schafranek: Diese Frage ist die schwierigste bei der Untersuchung des Phänomens. Es gab einige Widerstandskämpfer, die – um den sicheren Tod abzuwenden – zu Spitzeln wurden, und andere, die sich um des materiellen Vorteils wegen der Gestapo regelrecht anboten. Dazwischen gab es ein breites Spektrum unterschiedlicher Rekrutierungslinien. In vielen Fällen war es nicht direkter physischer Zwang, sondern Druck und Erpressung (z. B. Androhung von Sanktionen gegen Familienangehörige, Überstellung in ein KZ).

Wer rückte vor allem ins Visier der Gestapo?

Schafranek: Alle Gruppierungen des Widerstandes, aber auch ausländische Diplomaten, Künstlerkreise usw. Diese waren jedoch eher eine Domäne des Nachrichtendienstes der SS (SD), der ebenfalls über ein ausgedehntes Spitzelsystem verfügte. Im Gegensatz zu den Gestapospitzeln waren jene des SD aber keine „umgedrehten“ Widerstandskämpfer, sondern zumeist überzeugte Nazis.

Was führte letztendlich dazu, dass das Untergrund-Netzwerk rund um den Berliner Robert Uhrig in Tirol zerschlagen wurde?

Schafranek: Das Uhrig-Netzwerk wurde von der Gestapo „aufgerollt“, als es den Zenit seines organisatorischen Aufschwungs überschritten hatte und man versuchte, die vermuteten Spitzel „abzuhängen“. Das drohende Auseinanderbrechen der Organisation minimierte weitere Unterwanderungsversuche und brachte die V-Leute in Gefahr. Eine ganz ähnliche Konstellation finden wir auch bei anderen Gruppen des Widerstandes, etwa bei der legitimistischen Hebra-Gruppe. 16 Tiroler Angehörige des Uhrig-Netzwerks kamen vor den Volksgerichtshof, sieben wurden zum Tod verurteilt. „Vorbereitung zum Hochverrat“, in Verbindung mit „Feindbegünstigung“, das war nach dem Angriff auf die UdSSR mit großer Wahrscheinlichkeit ein Todesurteil.

Was geschah mit den Spitzeln nach Kriegsende?

Schafranek: Die meisten tauchten unter und wurden niemals gefasst, z. B. der eingangs erwähnte Koppel. Andere wurden nach Jugoslawien oder an die Sowjetunion ausgeliefert. Sofern man sie in Österreich belangte und relativ kurze Zeit nach Kriegsende verurteilte, wurden sie hart bestraft.

Das Interview führte Brigitte Warenski