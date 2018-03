Mit zehn Jahren habe­n Sie zum ersten Mal auf der Bühne gesungen. Haben Sie damals schon mit dem Gedanken gespielt, später von Musik zu leben?

Francine Jordi: Ach, ich war damals sehr naiv! Ich dachte lange, dass Sänger nur zum Spaß auf Bühnen stehen. Ich wusste gar nicht, dass man damit Geld verdienen kann. Das änderte sich, als ein Lehrer meinte, ich solle doch aufs Konservatorium gehen, wenn mir Musik solche Freude bereitet. Heute bin ich ausgebildete Opernsängerin. Und spätestens mit 21 Jahren, als ich beim „Grand Prix der Volksmusik“ meinen Durchbruch feierte, ging alles drunter und drüber.

Inwiefern hilft Ihnen die klassische Ausbildung heute?

Jordi: Ich kenne meine Stimme, weiß, was ich ihr zutrauen kann und wann ich pausieren muss. Mit Atemtechnik täusche ich über Husten hinweg, kann trotz Erkältung klar singen oder überspielen, dass ich kaum geschlafen habe. Es ist, als würde man einen Tischler engagieren. Der weiß genau, was er aus seinem Holz herausholen kann. Ein Laie schreinert drauflos. Da kann schon mal passieren, dass sein Werk zusammenbricht. Ich stehe seit 20 Jahren auf der Bühne. Ohne Ausbildung wüsste ich nicht, ob ich das durchgestanden hätte.

Dieses Wissen dürfte auch hilfreich sein, wenn Sie, wie auf der Ehr­walder Alm, bei Schnee und Kälte singen.

Jordi: Ach was, das macht nur Spaß! Ich war schon öfter bei der Familie Dengg im Lermooser Hotel Post auf Urlaub, aber noch nie beim Skifahren hier. Wie wär’s mal mit Fan-Wanderungen zur Ehrwalder Alm? Mit Theo?

Wer ist Theo?

Jordi: Mein Hund! Der ist schon oft im Talkessel zwischen Lermoos und Ehrwald herumspaziert und hat jede Ecke markiert.

Wenn wir schon beim Persönlichen sind: Sie haben ein Sturmgewehr zuhause ...

Jordi: Unter dem Bett!

Wie stehen Sie als Schützi­n zu den Entwicklungen in den USA – wo Präsident Trump empfiehlt, Lehrer zu bewaffnen?

Jordi: Das ist sehr fraglich. Ich glaube nicht, dass das Problem so gelöst wird. Also bitte nicht missverstehen: In der Schweiz hat jeder wehrpflichtige Mann eine Waffe zuhause. Wir Schweizer sind so. Ich glaube, bei euch in Österreich ist das anders. Mein Vater ist begeisterter Sportschütze und ich habe mein Gewehr mit 16 Jahren bekommen. Ich schieße noch heute regelmäßig. Mich fasziniert etwa auch Biathlon – die Leute sind ausgepumpt, hetzen zum Platz, atmen dreimal, konzentrieren sich – zack – das Ding sitzt. Man braucht Körperbeherrschung, ruhigen Puls, Konzentration und Atemtechnik.

Apropos Atemtechnik: Ist es schwieriger, Oper oder Schlager zu singen?

Jordi: Beides ist schwierig – wenn man es gut machen will. Wenn Technik, Atmung und Muskulatur stimmen, kann man alles singen. Ich trainiere immer mit Klassik, baue damit die Muskeln auf und singe mich ein. Aber Schlagern gehört mein Herz – schon seit ich als Kind mit meiner Familie gejodelt habe. Damals haben wir Touristen so die Schweizer Kultur nähergebracht. Ich jodle heute noch mit meiner Familie.

Warum erfreut sich Schlager so großer Beliebtheit?

Jordi: Die Welt wird immer schneller. Es ist einfacher denn je, sich zu vernetzen, andere Kulturen kennen zu lernen und zu reisen. Da werden die Wurzeln zunehmend wichtiger. Man entdeckt die Heimat neu. Wenn du essen gehst, kannst du alles haben – chinesisch, griechisch, italienisch. Da ist doch ein gutes Käse­fondue zwischendurch nicht schlecht!

Beim Eurovision Song Contest 2002 belegten Sie für die Schweiz nur den 22. Platz. Wie haben Sie sich daraufhin neu motiviert?

Jordi: Ich musste mich nicht neu motivieren. Ich war ja Dritte. Von hinten. Aber im Ernst: Wenn man nicht Erster wird, ist eh alles andere egal. Immerhin habe ich Punkte bekommen. Andere hatten gar keine. Es war eine Riesenerfahrung. Eine einzigartige Atmosphäre. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe in fünf Tagen weit über 100 Interviews gegeben. Ich finde es großartig, dass ich dabei sein durfte.

Seit damals haben Sie 13 Alben herausgebracht. Wie sammeln Sie immer neue Ideen für die Texte?

Jordi: Dank meines großartigen Teams. Und ich halte die Augen offen, hab­e Spaß am Leben. Viel­e Ideen stammen indirekt auch von Fans. Sie erzählen mir teils sehr private Erlebnisse. Diese Begegnungen bewegen und inspirieren mich. Darum nehme ich sie ins Album auf. Das neue kommt übrigens im Herbst. Den Großteil darauf habe ich selbst komponiert.

Wenn Sie nicht singen, moderieren Sie – den letzten Silvesterstadl etwa. Wie bereitet man sich auf eine fünfstündige Live-Moderation vor?

Jordi: Da ist viel spontan. Ein so langes Drehbuch könnte man sich nicht merken. Das Team, Jörg (Co-Moderator Jörg Pilawa) und ich, wir schwitzen, leiden und lachen zusammen. Aber am meisten profitieren wir von den Fans, die nach 30 Minuten anfangen, Polonaise zu tanzen, und bis zum Schluss die Stimmung halten. Das trägt mich durch so einen Abend. Aber am 1. Jänner, das sag’ ich dir, da bin ich fertig. Fix und fertig. Ofen aus.

