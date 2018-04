Alles begann im Jahre 1988, als Mrs. Roseanne Conner, wohnhaft in der Delaware Street in Lanford, Illinois, erstmals am runden Familientisch Platz nahm und laut gackernd mit Pizzaschnitten um sich warf. Umgeben von Ehemann Dan, den Kindern Becky, Darlene und D. J., ihrer Schwester Jackie und ihrer Freundin Crystal, ist das das legendäre Intro einer Serie, die nun wieder gestartet wird.

„Roseanne" war Ende der 1980er-Jahre eine Ausnahmeerscheinung. Nach idyllischen Familiengeschichten à la „Bill Cosby Show", „Unsere kleine Farm" und „Alf", begann mit ihr damals eine neue Ära, die den Blick auf die amerikanische Familie in eine komplett andere Richtung lenkte.

„White Trash" (so wird die weiße amerikanische Unterschicht bezeichnet) ist das, was die Conners verkörperten. Bis dahin waren Frauen in Serien entweder langweilige Tussis oder liebenswerte Vollzeitmütter. Alle waren hübsch, schlank, gepflegt und natürlich immer gut gelaunt.

Roseanne war das blanke Gegenteil. Übergewichtig, ungeschminkt und meistens schlechter Laune, setzte sie den reichen und braven Muttis von vorher ein Gegenbild vor: das real existierende moderne Matriarchat der Arbeiterklasse.

Und so ging es durch die Jahre: Wir sahen Becky furzen, erlebten Darlenes erste Menstruation und wie D. J. Mädchen verschreckte. Jackie wurde von ihrem Freund geschlagen, Nancy wurde lesbisch und Crystal sitzen gelassen. In den insgesamt 222 Folgen wurde viel gelacht, gestritten, politisiert, gearbeitet — schlicht: gelebt.

„Roseanne" fiel in die Blütezeit der Sitcoms. Neben den zynischen „Golden Girls" und dem Superhelden aller Schuhverkäufer Al Bundy verkörperte die Serie den trashigen Zeitgeist von damals. Ihr Ruhm hielt allerdings nur zehn Jahre an: 1997 wurde „Roseanne" aufgrund schlechter Einschaltquoten abgesetzt.

Nun, 30 Jahre nach der Erstausstrahlung, ist die Serie in den USA mit der kompletten alten Besetzung zurück und die erste Folge erhielt bereits gute Kritiken. Bleibt nur zu hoffen, dass die Conners bald auch wieder in unseren Wohnzimmern Platz finden, denn: „Völlig egal, wer im Weißen Haus sitzt, dieser Familie geht es immer beschissen," so John Goodman (Dan Conner).