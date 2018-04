Erl, Innsbruck – Bis zur Kür der neuen Landesregierung vor einer Woche war Christine Baur Soziallandesrätin. Jetzt ist die Grünpolitikerin offiziell in Pension. Die 60-Jährige wird aber die Hände nicht in den Schoß legen: Seit Anfang April fungiert Baur als Ombudsfrau der Tiroler Festspiele Erl – als Ansprechpartnerin für allfällige Beschwerden.

Davon gab es zuletzt genug. Gustav Kuhn, der Künstlerische Leiter der Festspiele, sah sich mit Vorwürfen des Lohndumpings, eines despotischen Auftretens gegenüber Künstlern und sexuellen Fehlverhaltens konfrontiert.

Veröffentlicht wurden die Vorwürfe über eine Internetplattform in anonymer bzw. anonymisierter Form. Kuhn und Erl-Präsident Hans Peter Haselsteiner haben mehrere Klagen gegen den Betreiber der Webseite eingebracht.

Baur setzt in ihrer neuen Tätigkeit auf absolute Vertraulichkeit und Verschwiegenheit. „Ich gebe keine Auskunft, ob und welche Beschwerden an mich herangetragen werden“, so die Neo-Ombudsfrau. Als Juristin und frühere Gleichbehandlungsanwältin sieht sie sich für die neue Aufgabe gerüstet.

Je nach Arbeitsanfall erhält Baur eine Aufwandsentschädigung, zeitlich begrenzt ist ihre Tätigkeit nicht. Baur hatte ihren Job als Vertragsbedienstete gekündigt, als sie 2008 in die Politik wechselte. Sie beziehe nun eine kleine ASVG-Pension, wie sie sagt.

Die Festspielleitung hat indessen „konkrete Beispiele“ jener Gagen veröffentlicht, die in Erl bezahlt werden – ersichtlich auf der Homepage tiroler-festspiele.at.

Die niedrigste Gage eines Geigers im Festivalsommer 2016 wird mit 4047 Euro brutto beziffert. Dieser Betrag setzt sich aus einem Dienstvertrag und einem Werkvertrag zusammen. Wie viel an Vorbereitungszeit für die Musiker bei dieser Gage anfiel, geht aus den Informationen nicht hervor. Die Kosten für Unterkunft und Reisen wurden von Erl übernommen.

Solisten erhalten nach Angaben der Festspiele zwischen 1500 und 5000 Euro brutto pro Vorstellung, abhängig vom Umfang einer Gesangsdarbietung.

Aus Sicht des ÖGB werfen die Gagenbeispiele „mehr Fragen auf, als sie beantworten“. Für Bernd Leidlmair (Gewerkschaft Younion) ist es überhaupt ein Rätsel, warum die Entlohnung 2016 in zwei Tranchen erfolgte. (mark)